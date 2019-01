Bloomberg: Madurol ei lastud Inglismaa keskpangast välja võtta 1,2 miljardi dollari eest kulda

Inglismaa keskpanga otsus tuli pärast seda, kui USA tippametnikud, sealhulgas välisminister Mike Pompeo ja riikliku julgeoleku nõunik John Bolton olid veennud Briti vastavaid ametnikke, et nad peaksid aitama Venezuela režiimi välismaal asuvatest varadest ära lõigata, teatas üks anonüümseks jäänud allikas.

Suurbritannia järgis kolmapäeval USA ja teiste riikide eeskuju ning tunnustas parlamendi esimeest Juan Guaidód Venezuela legitiimse presidendina. Maduro keeldub aga võimust loobumast ja tal on sõjaväe toetus.

USA püüab suunata Venezuela välismaal asuvad varad Guaidóle, et aidata tal valitsuse üle tegelik kontroll saada. 1,2 miljardi dollari väärtuses kulda on osa Venezuela keskpanga kaheksa miljardi dollari suurustest välismaal hoitavatest reservidest. Ülejäänud varade asukoht on suures osas teadmata. Venezuela värske kulla asupaigana on viimasel ajal esile kerkinud Türgi, mille president Recep Tayyip Erdoğan on Madurole toetust avaldanud.