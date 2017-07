BLOGI | USA asepresident Mike Pence: toon teieni sõnumi USA presidendilt: me oleme alati teiega

Ameerika Ühendriikide asepresidendi Mike Pence’i lennuk maandus eile kella ühe paiku Tallinna lennujaamas, kust USA tähtsuselt teine mees alustas oma ringsõitu Eestis, Gruusias ja Montenegros.

Pence alustas oma visiiti eile õhtul, kui ta külastas Stenbocki maja, kus ta kohtus peaminister Jüri Ratasega. Pärast seda suundus ta Raekoja platsile, et tutvuda Tallinna vanalinnaga ja anda intervjuu telekanalile Fox News.

Ta rääkis usutluses oma visiidi eesmärkidest. „President Trumpil on Euroopale väga lihtne sõnum - "Ameerika ennekõike" ("America First") ei tähenda "Ameerika üksi" ("America alone"). Meie sõnum Balti riikidele, Gruusiale ja Montenegrole on sama. Meie liitlastele Ida-Euroopas - me oleme teiega. Me seisame teiega koos vabaduse nimel. Mul on väga suur au siin olla,“ ütles ta Raekoja platsil ajakirjanik Kristin Fisherile.

Ta lisas, et president Trump „on teinud väga selgeks, et Venemaa destabiliseeriv tegevus, tema toetus paariarežiimidele, tema sammud Ukrainas, on vastuvõetamatud“. „Ja president tegi väga selgeks, et üsna pea allkirjastab ta kongressist tulnud karmimad sanktsioonid (Venemaa vastu). Kuid samal ajal, kui me oma eesmärke selgelt väljendame, eeldame me Venemaa käitumise muutumist,“ tunnistas Pence. „Me jätkuvalt usume, et Venemaa muudab oma käitumist. Meie suhe saab muutuda paremaks ja see on mõlema riigi huvides ja ka siinse regiooni ja kogu maailma rahu ja stabiilsuse huvides.“

Täna hommikul kella üheksa paiku kohtus Pence president Kersti Kaljulaidiga. Talle tutvustati Eesti e-riigi ja küberkaitse valdkonna lahendusi ja koostööd USA-ga, misjärel liitusid nendega Läti riigipea Raimonds Vējonis ja Leedu riigipea Dalia Grybauskaitė. Pärast neljapoolset kohtumist andsid Baltimaade riigipead Pence’iga ühise pressikonverentsi, millel viimane kinnitas ameeriklaste pühendumust regiooni kaitsmisele. „Mul on au anda teile edasi president Donald Trumpi sõnum – me oleme koos teiega,“ lausus ta. „USA seisab alati teie kõrval.“

Keskpäeva paiku suundus Pence kaitseväe peastaapi, kus kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tutvustas talle NATO Eesti-lahingugruppi. Ühtlasi kohtuti lahingugruppi kuuluvate Suurbritannia, Prantsuse ja Eesti sõduritega. Avalikus kõnes kordas ta, et USA on pühendunud NATO viiendale artiklile ja põhimõttele, et rünnak ühe liitlase vastu on rünnak kõigi vastu.

USA asepresident Mike Pence'i kahepäevane visiit Eestisse sai lõpu pärastlõunal kella 13.30 ajal, kui tema lennuk Air Force Two Tallinna lennuväljalt õhku tõusis ja edasi Gruusiasse suundus.

Turvalisusenõuded olid kahepäevase visiidi ajal tipptasemel ja võrreldavad sellega, mis olid 2014. aasta septembris, kui Eestit külastas toonane USA president Barack Obama.