BLOGI: Trump andis pressikonverentsi ja hakkas suhetest Venemaaga rääkides keerutama

CNN-i teatel väidetakse eile avalikuks tulnud luureametnike kaheleheküljelises memos, mis lisati raportile Venemaa sekkumisest USA presidendivalimistesse, et valimiskampaania ajal käis pidev informatsioonivahetus ka Trumpi alluvate ja Venemaa valitsusevahendajate vahel.

Väidetavat informatsiooni lähedastest sidemetest ja koordineerimisest Donald Trumpi, tema tippnõunike ja Venemaa valitsuse vahel kirjeldati ametnike poolt sõnaga „plahvatusohtlik“.

Trumpi pressikonverents

Kas Trumpil või tema meeskonnal oli kampaania ajal mingeid kontakte Venemaaga, küsiti. Trump hakkas rääkima, et Venemaa ja muu maailm austab Ameerikat tema ametisoleku ajal palju enam. Küsimusele jättis ta aga vastamata ja lõpetas pressikonverentsi.

Ajakirjanik küsis, miks Trump suhtus luureagentuuride raportisse Venemaa sekkumise kohta presidendivalimistesse skeptiliselt. Minu meelest on see päris kurb, kui luureraportid lekivad meediasse, nentis Trump. Ja mitte ainult kurb, vaid ebaseaduslik.

Trump ei olnud nõus võtma küsimust telekanali CNN ajakirjanikult. Ole tasa, ütles ta reporterile. "Ära ole ebaviisakas. Te olete libauudistekanal," süüdistas Trump.

Mehhiko maksab müüri eest, märkis Trump, lisades, et tal ei ole mehhiklaste vastu midagi. "Aga ma ei taha oodata kuni me Mehhikoga kokkuleppele saame. Me alustame müüri ehitamist kohe," lubas ta.

Trump hoiatas ettevõtteid, kes tahavad oma tootmist Ameerika Ühendriikidest välja viia. "Kui sa tahad ettevõtjana kolida oma tehase ümber Mehhikosse ja vallandada kõik oma töötajad osariikides, kus mina võitsin, siis enam seda ei juhtu, sellisel juhul tuleb sul maksta väga kõrget piirimaksu," ähvardas ta.

"Obamacare on täielik katastroof. Me käime ministrite ametisse kinnitamise järel kohe välja plaani Obamacare kaotada ja asendada. Tegemist on keerulise teemaga," tunnistas Trump. Me hoolitsema tervishoiu eest, lubas ta. "Me lahendame probleemi ja teeme sellega tegelikult suure teene demokraatidele."

Ma arvan, et see, mida välisministrikandidaat Rex Tillerson senatis ütleb, on suurepärane. Trump kiitis ka justiitsministriks pürgivat Jeff Sessionsit, keda senat kuulas üle kolmapäeval. Ma arvan, et neil lähen hästi, ütles Trump.

Trump loobus oma äride juhtimisest ametisoleku ajal. Ka tema tütar Ivanka ei hakka äridega tegelema. Ta ei müü neid ka maha, vaid annab juhtimise oma poegade Ericu ja Donald juuniori kätte, kellele kehtestatakse kindlad reeglid, kuidas nad võivad isa organisatsiooni juhtida, ütles Trumpi advokaat Sheri Dillon.

Ajakirjanik küsis, kas Trump väljastab oma tuludeklaratsioonid, et avalikus näeks, et ta tõepoolest ei aja Venemaal mingit äri. Trump vastas, et ta ei väljasta oma tuludeklaratsioone. Neist huvituvad ainult ajakirjanikud, ütles ta.

Trump räägib, et tal ei ole Venemaal mingeid ärisid. "Mulle pakuti kaks miljardit dollarit, et teha äri Dubais. Ja ma ütlesin sellest ära. Ma poleks pidanud seda tegema. Ma ei taha millestki kasu lõigata. Ma võiksin tegelikult juhtida oma äri, Trumpi organisatsiooni, ja valitsust samal ajal. Aga ma ei taha seda teha."

Veel üks küsimus luureraportist, mille kohaselt aitas Venemaa Trumpil võita. "Kui Putinile meeldib Donald Trump, siis see on kasulik. Ma ei tea, kas ma hakkan Putiniga hästi läbi saama, ma ei ole temaga kohtunud. Kas te tõesti arvate, et Hillary Clinton oleks temaga karmim kui mina? Lõpetage ära," lausus ta.

Ma arvan, et Venemaa oli demokraatide serverite häkkimise taga, tunnistas Trump.

Esimene küsimus tuleb muidugi eilse luurememo kohta. Kas Trumpile räägiti sellise memo olemasolust luurekogukonna poolt? Tulevane president ütles, et ei saa luurebriifingust avalikult rääkida, kuna seal kuuldu on konfidentsiaalne. "Ma lugesin seda, mida eile kirjutati, seda ei juhtunud, tegu on libauudisega, see on häbiväärne. Haiged inimesed panid selle jama kokku," lajatas ta.

Trump lubab aidata sõjaveterane, kellel on raskusi vajaliku arstiabi kättesaamisega.

Trump räägib ravimitest ja nende kõrgest hinnast, millega ta lubab tegeleda. "[Ravimite ülehindamine] on tapmine," süüdistas ta. Tulevane president lubab, et ka lennufirma Boeinguga hakatakse kauplema uue Air Force One lennuki hinna üle, mis on tema meelest praegu lubamatult kõrge.

Trump nimetas eile ajakirjanduse poolt avalikustatud luurememo "nonsensiks". "Seda ei oleks tulnud kunagi kirjutada ega avalikustada," ütles ta ja kiitis neid väljaandeid, kes memo tõsiselt ei võtnud.

Asepresident Mike Pence ütles, et Trump teeb Ameerika taas suureks, nagu ta oma valimiskampaania ajal ütles. Pence sõnul üritatakse Trumpi administratsiooni maha teha. Ta mõistis hukka need meediaväljaanded, kes otsustasid kõne all oleva luurememo eile avalikustada.

Valge Maja tulevane pressisekretär Sean Spicer mõistis kõigepealt hukka uudistekanali Buzzfeed otsuse avalikustada luurememo, mille kohaselt on Venemaal tema kohta kompromiteerivat materjali. Ta ütles, et "klikijanulise" meedia otsus sellest raportist rääkida on häbiväärne ja lubamatu.

Algselt pidi pressikonverentsi põhiteemaks saama Trumpi taandumine oma äridest ametisse vannutamise järel ja nende juhtimise andmine oma poegade kätte. Eile ilmunud süüdistused aga on lükanud fookuse tema ja ta lähedaste suhetele Venemaaga.

Viimati andis Trump pressikonverentsi suvel. Toonane üritus oli meeldejääv selle poolest, et Trump kutsus venelasi avalikult üles otsima oma rivaali demokraat Hillary Clintoni skandaalide kohta rohkemat informatsiooni.

Ajaleht The Guardian kirjutab samal ajal oma allikatele toetudes, et Trumpi väidetavaid kahtlasi suhteid kirjeldava raporti esitas Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) USA vabariiklasest senaator John McCain. Viimane sai raporti väidetavalt ühelt liitlasest lääneriigilt. Raporti autor on endine Briti vastuluure (Mi6) ametnik.

