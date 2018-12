BLOGI TOULOUSE'ist | Järeleandmiste kiuste: „kollaste vestide” protest ei näi ikka veel hääbuvat

Toulouse'is on kohal Eesti Päevalehe/Delfi reporter ning fotograaf, kes varustavad meid otseblogi kaudu kõige värskema infoga. Toulouse'is käidi hommikul rahumeelsemal meeleavaldusel, kus suleti teed autojuhtidele. Õhtupoolikul mindi tagasi Toulouse'i vanalinna, kus läks kiiresti suuremaks mölluks - kohal oli märulipolitsei ning lasti pisargaasi. Vaata allolevast galeriist pilte ning blogist sündmusi laupäeval Prantsusmaal.

Prantsuse protestid

Kokkuvõttes jäi märul õnneks lahjemaks kui eelmisel nädalal. Toulouse´i südalinnas jäävad seda mälestama mõned lõhkised vitriinid ja üks erilise pühendumusega puruks pekstud sularahaautomaat. Siin-seal seisavad veel üksikud rühmad kollased veste, muidu on tavapärane elurütm taastunud.

"Ametid, kelle esindajatega vestlesin: juhiabi, elektrik, medõde, õpetaja, armeeveteranist pensionär, üliõpilane, väikeettevõtja, riigiametnik..."

Kressa: "Kuuldused, et maanteid blokeerivad "kollased vestid" on mingid propagandast ülesköetud paremäärmuslased, ei vasta igatahes tõele. Siin Toulouse´is olid täiesti tavalised inimesed, põhiteema on toimetulekuraskused, elukallidus. Suur osa on n-ö apoliitilised. Väiksem osa vasakpoolsed, aga vasakparteideski pettunud. Võõravaenu ei paista - aga enamik hommikustest protestijatest on valged, musti kohtas tänavapildis rohkem, seal pisut vähem. Väga palju oli naisi, nii noori kui vanu. Kes on õhtused maskidega tüübid - kes seda teab. Maski taha ei näe. Ühe ajalootudengi sõnul on osa ilmselt vasakäärmuslased, osa tavalised pätid või seiklusi otsivad noored. Lisaks on meeleavaldustel möllamine vana Prantsuse komme, lisas ajalootudeng."

"...aga jällegi, õhtu on veel noor. Kusagil olevat ka üks auto ümber pööratud, aga see meile silma ei jäänud."

"Kella 16 paiku läks siin korraks suhteliselt intensiivseks, kui märulipolitsei Jauresi metroojaama ristmiku juurest rahva laiali ajas. Ajakirjanikke politsei ei tülita, protestijad ka mitte, aga gaasi saime paar korda ikkagi. Põletatakse mingeid rusuhunnikuid ja prügikaste, ärid on suletud, erilist rüüstamist ei paista."

Kressa: "Peale kella 17 (Eesti aja järgi peale 18) hakkas Toulouse´is sadama tihedat vihma, mis võttis paljudel meeleavaldajatel motivatsiooni maha. Alles jäävad kõige radikaalsemad, meeleolu mõttes põlevad kesktänaval suured lõkked, mida keegi kustutama ei vaevu. Madis sai sellest tüüpilisi Prantsuse-rahutuste-pilte: märulipolitsei lõkete taustal. Aga õhtu on alles noor..."

Kaarel helistas Tallinna toimetusse: "Me oleme peatänaval, meist umbes 10 meetri kaugusel on kümmekond märulipolitseid ning hunnik politseibusse, kuid praegu on siiski rahulik," Teda üllatasid kõiksugused lipud - nii anarhistide omad kui ka oksitaanide rahvuslipud. Kiiresti piirati ta kolmest küljest kinni ning sündmused muutusid pinevaks.

Kressa teatab Toulouse'ist, et on jõudnud äärelinnas vanalinna servale, kus on tuhandeid inimesi, esimesed lõhkegranaadid pauguvad, esimesed graffitid tekivad majaseintele, liiklusmärke võetakse maha. "Õhkkond on täiesti teistsugune kui hommikul," kirjeldas ta.

Belgia-Prantsusmaa piiri lähedal hukkus ajakirjanduse teatel ööl vastu tänast autojuht, kes sõitis tagant sisse veokile, mis meeleavaldajate teetõkete tõttu pidi pidurdama.

Toulouse´is läks lahti: lendavad kivid, lastakse pisargaasi. Meie reporterid on suuremast madinast veel suutnud hoiduda.

Ka Toulouse´is kisub ärevaks: märulipolitsei blokeeris meeleavaldajate kolonni tee. Mis saab edasi, näeme varsti...

https://twitter.com/bleuloireocean/status/1073930677458997248 Nantes´is on täna juba pisargaasi kasutatud.

Täna Prantsusmaa tänavatel kinnipeetutest 46 on politsei teatel vahi alla.

Kressa: "Toulouse´is on võimud õhtuks lubanud välja tuua sadu korravalvureid koos kahe veekahuriga. Veekahur on midagi, mida selles Tallinna-suuruses linnas tavaliselt välja ei tooda. Eelmise nädala kokkupõrgete käigus jäi politsei haledalt vähemusse, seekord lubatakse seda vältida. Esialgu on kõik aga veel rahulik."

Vihmast hoolimata jätkavad inimesed pealinna tänavatel protesteerimist.

Eesti Päevalehe reporter Kaarel Kressa ütles Toulouse´i lähedal asuvast Balma nimelisest äärelinnast, et metrooliiklus on peatunud, mistõttu kümnetel ja kümentel inimestel ei ole võimalik liikuda - nad on sisuliselt lõksus. Tundub, et läheb veel kaua, kuni rongid taas liikuma hakkavad. Tõenäoliselt on metrooseisaku taga võimude soov vältida inimeste liikumist protestiaktsioonidele, kuigi ei saa ka välistada, et sellel on seos meeleavaldajatel endil.

Et lahutada oma meelt ja peletada külma, võib ka selliseid vigureid teha.

Juba on teated esimestest kähmlustest ja vahistatutest, vähemalt Pariisis.

Eesti Päevalehe reporter Kaarel Kressa ütles Toulouse´ist, et viibib hetkel äärelinnas, kus meeleavaldajad takistavad liiklust maanteel: autosid lastakse läbi ühe kaupa. Tekkinud on korralik ummik, kuid tähelepanuväärne on, et igal neljandal-viiendal autol on tuuleklaasi peale see sama kollane vest solidaarsuse näitamiseks. Toetus meeleavaldajatele tundub olevat väga suur: inimesed kiidavad heaks protestid, aga mitte vägivalda.

Michel Delpuechi, pealinna politseijuht, ütles ajakirjanikele, et Pariisi tänavatel ollakse täna väljas sama suurte jõududega kui nädala eest, mis tähendab 8000 politseiniku ja 14 soomukit.

Kressa: "Hambuni relvastatud sandarmeid ja politseinikke on Toulouse´i tänaval kümnete kaupa, meeleavaldajate kotid otsitakse läbi. Kõik kulgeb mõlemalt poolt viisakalt ja sõbralikult, enamik meeleavaldajaid ei taha vägivallast midagi kuulda. Siiski on "kollaste vestide" näha ka esimesi kaetud näo ja ähvardava olekuga musta riietatud mehi, kes vibutavad ajakirjanike suunas keskmist näppu. Miks on vaja juba praegu nägu katta, jääb ebaselgeks. Õhtul läheb linnas kindla peale märuliks. Eelmisel laupäeval oli Toulouse üks vägivaldsemate kokkupõrgete paiku pärast Pariisi. Võimude teatel on alates poole kahest kesklinna liiklus tugevalt häiritud, ühistransport suunatakse ringi."

Kressa: "Lahendusi pakutakse Toulouse´i tänaval erinevaid - kes nõuab Macroni tagasiastumist, kes tahab referendumitele tugineva otsedemokraatia kehtestamist, kes soovib lihtsalt, et valitsus pahameele ulatust mõistaks. Pärast Strasbourgi tulistamist palus valitsus, et meeleavaldused ära jäetaks, kuid sellest on asi kaugel. Mitu nooremat inimest ütles, et on sel laupäeval väljas esimest korda."

Toulouse´is meeleavaldusi kajastava Eesti Päevalehe reporteri Kaarel Kressa ja fotograaf Madis Veltmani sõnul kulgeb hommikune üritus esialgu rahulikult. "Kõik, kes meiega on rääkinud, põhjendasid proteste viletsa majandusliku olukorraga," ütleb Kressa. "Paljud ütlevad, et ei looda ühegi poliitilise partei peale - kohtusime nii pettunud Rahvusrinde kui sotsialistide endiseid valijaid. Üks kamp puha, kommenteeris üks mees, pannes ühte patta nii Emmanuel Macroni, Francois Hollande´i kui ka Marine Le Peni.

Juba tuleb pealinnas Pariisis politseinikel vastamisi seista väga omapäraste protestijatega: nende fotol olevate naiste välimus jäljendab Marianne'i oma, kes on Vabariigi ja Vabaduse sümbol Prantsuse revolutsiooni ajast.

Eesti Päevalehe ja Delfi repoter Kaarel Kressa ja fotograaf Madis Veltman viibivad täna Toulouse'is, kus on hommikul ja keskpäeval oodata rahulikumat protestiaktsiooni. Õhtupoolikul võib aga karta lõhkumislainet.

Arc de Triomphe'i ääres on juba mõnisada rahumeelset meeleavaldajat. Tundub, et külma nad ei pelga: ilmateenistuse teatel kõigub temeperatuur seal nulli ümbruses ja juba pärastlõunal peaks hakkama ka vihma ja lörtsi sadama.

Täna, nagu ka eelmisel nädalavahetustel, on rahvarohkematesse piirkondadesse sisenemisel kontroll, mis tähendab, et politseinik viskab inimestele pilgu kotti, veendumaks, et kellelgi ei ole kaasas ühtki eset, millega kaaskodanikele viga või nende varale kahju saaks teha.

Juba on Toulouse'i tänavatel, kus kell hakkab saama 10 hommikul, hulgaliselt kollastes vestides inimesi. Tasub märkida, et alles mõne päeva eest soovitas valitsus meeleavaldajatel sel nädalavahetusel koju jääda, arvestades juhtunut Strasbourgi jõuluturul. Tulistaja, 29-aastane islamist, aga tabati ja tapeti neljapäeva õhtul.

Täna aitab Delfi sündmustel üle Prantsusmaa silma peal hoida otseblogi vahendusel.