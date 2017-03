BLOGI: Toomas Hendrik Ilves USA parlamendile: arvati, et oleme Venemaa vastu paranoilised. Tegelikult oli meil õigus

Toomas Hendrik Ilves räägib USA parlamendis Venemaast

Royce: Esindajatekoja luurekomisjon uurib tõe väljaselgitamiseks salajasi dokumente ja nõuab tunnistusi valitsusametnikelt. Ja mis eriti oluline, see komisjon korraldab märtsi lõpus avaliku istungi ja avaldab uurimistulemustest salastamata raporti.

Esimees Royce: USA demokraatiat rünnatakse, seda tuleb jõuliselt kaitsta. Me kõik oleme sellega nõus.

Royce võtab istungi kokku: Venemaa mõjutustegevuse suhtes valitseb parlamendis tugev konsensus.

Lieu: Ja me saatsime äsja USA sõdurid Süüriasse. Mis saab, kui nad venelastega vastasseisu satuvad?

Lieu: Ja siis juhtus viimasel nädalal üks eriti häiriv asi. Trump ütles, et Trump Towerit kuulati pealt. See näitaks, et kohtu hinnangul oli tema kuriteos kahtlustamiseks põhjus olemas. Toetan senaator Lindsey Grahamit, seda väidet tuleb uurida.

Demokraat Ted Lieu: Võib-olla rääkisid Trumpi ametnikud salakohtumistel Venemaa ametnikega ilusast ilmast. Võib-olla mitte. Me ei tea seda. Kas Trumpil on Venemaal ärihuvisid? Ei tea, sest ta ei avalda oma maksuandmeid. Mina kipun uskuma, et kus suitsu, seal tuld. Ja praegu on väga palju suitsu.

demokraat Adriano Espaillat: kas te teate, kui palju kohtumisi toimus Trumpi ametnike ja venelaste vahel? Kõik neli eksperti raputavad pead. Espaillat esitab veel paar retoorilist küsimust. Leiab kinnitust, et keegi ei tea Trumpi tiimi ja Venemaa suhtluse detaile. Espaillat: me vajame vastuseid. See on sama tõsine kriis kui Kuuba raketikriis.

Doran: sama arvamus - rohkem avalikustamist. Baer: Tuleb kaaluda uusi sanktsioone. Arutada Euroopa partneritega samme nende kaitsmiseks.

Bloomfield: Vene meetmed toimivad kõige paremini, kui neist ei teata. Toome nad päevavalgele. Küsige endalt - miks Venemaa, Iraan, Hiina nii palju raha propagandale kulutavad? Selleks on põhjus.

Demokraat Tom Suozzi: Aga nimetage üks asi, mida me kohe praegu teha saaks, et Venemaale selge sõnum saata? Ilves: positiivne asümmeetria. Et Londonis või Floridas rahapesemine oleks keerulisem kui praegu.

Demokraat Brad Schneider: tagantjärgi tark olles - mida me oleksime võinud teisiti teha, et valimiste ründamist ära hoida? Ilves: Tsiteerin briti kaitseuuringute teadurit Jonathan Eyalit, kes ütles: vanasti arvasime, et idaeurooplased on paranoilised ja Venemaa on täiesti normaalne riik, nüüd on selgunud, et neil oli õigus ja meie eksisime

Demokraat Brendan Boyle: muide, hädasti oleks vaja sellist uurimiskomisjoni nagu pärast 11. septembrit.

Delfi: Kanada välisministri Chrystia Freelandi vastu suunatud propagandarünnak seisnes üldjoontes selles, et kuna tal on Ukraina juured - ja tema vanaisa töötas Saksa okupatsiooni ajal lehetoimetajana - , siis ta on Vene-vaenulik nats.

Ilves: 2014 liikus palju valeinfot, mis võeti kergesti omaks. Eesti keeles ka. Väidetakse, et Vene sõdurid Ukrainas ei võitle, ainult mingid separatistid, kellel on miskipärast sadu tanke.

Ilves: ühtlasi tuleb tunnistada, et propagandasõda Ukraina vastu käib ka meie seas. Hiljuti toimus massiivne propagandarünnak Kanada välisministri vastu, kellel on Ukraina juured.

Baer: meedia peab oma tööd tegema, et Venemaa kuritegudest mööda ei vaadataks.

Vabariiklane Brian Fitzpatrick küsib, kuidas Ukrainat paremini aidata. Doran: Relvastusega. Ja jõulisema retoorikaga. Suursaadik Baer: Nõus. Euroopas käivad suurimad lahingud pärast maailmasõda - see väärib rõhutamist, paljud ei tea seda.

Ilves: kompra muutub kompraks, kui see avaldatakse. Kuni seda pole avaldatud, on võimatu öelda, millised andmed kellegi kohta võivad eksisteerida. suursaadik Baer: Ilves tahab öelda, et kompra mõte ongi selles, et kui seda õigesti kasutatakse, siis seda ei pea avaldama.

Demokraat Lois Frankel: Vene sekkumine on minu jaoks viimase aja kõige hirmutavam uudis. Ja on muide väga haruldane, et meie ees olevad tunnistajad on kõik ühel meelel. Küsimus: kas Venemaa kogutud kompra ja valeinfo osas eksisteerib mingi tuvastav muster? Ilves: me teame, et Saksa luure on teinud Bundestagi häkkimise kohta isegi veel jõulisemaid avaldusi, juba 2015. aastal. Ka Prantsuse luure ütleb, et Venemaa aitab ühte konkreetset kandidaati.

Vabariiklane Ted Yoho: Venemaa ja teised vastased (Hiina, ISIS) jätkavad meie ründamist, sest nad on meie vastased. Venemaa avaldas infot mõlema kandidaadi kohta. Eesmärk: kaose külvamine. Delfi: see oli nüüd kummaline väide. Ei ole teada, et Venemaa või WikiLeaks oleks Trumpi kahjustavat infot avaldanud. Kui Yoho ei taha öelda, et nn "Steele´i toimik" oli Venemaa poolt Trumpi kahjustamiseks avaldatud.

Bera: luure ütleb, et Venemaa häkkis valimisi. Usute seda? Kõik kolm ameeriklasest eksperti vastavad jaatavalt.

Demokraat Ami Bera meenutab kordi, kus Trump on maininud, kuidas ta Venemaal äri ajab ja Putiniga hästi läbi saab.

Garrett: Ja lõpuks - kas NATO, mis kulutab kaitsevõimele rohkem, pole mitte tugevam? See on Trumpi teene.

Garrett: Tahate uurimist, palun. Aga uurime siis ka varasemat, sealhulgas sellest, kuidas demokraadid tegid 80.-te lõpus NSVL-iga koostööd Reagani vastu. Demokraadid, vaadake ette, mida te soovite.

Vabariiklase Tom Garretti vihane sõnavõtt demokraatidele: Aga miks muide ei ole uue valitsuse ametnikud ametisse kinnitatud, kelle süü see on? Flynn ei lahkunud ametist sellepärast, et ta venelastega kohtus, vaid sellepärast, et ta valetas. Demokraatide liikmed on silmakirjalikud: meenutan, et Obama ütles omal ajal Medvedevile, kuidas tal on pärast valimisi "vabamad käed".

Cicilline: Keegi ei taha sõda, aga me peame teada saama, mis eelmisel aastal juhtus. Ja tegema nii, et see ei korduks.

demokraat David Cicilline: Trumpi sidemeid tuleb uurida. Venemaale tuleb saata selge sõnum, laiendada Obama kehtestatud sanktsioone.

DeSantis: Obama ametiaja jooksul polnud näha erilisi jõupingutusi Venemaa vaoshoidmiseks.

Ilves: raketikilp ei olnud ju mõeldud kaitseks Venemaa, vaid Iraani vastu. Huvitav, et see Venemaad niimoodi häiris. Minu riik on Vene rakettide laskeulatuses. Kaliningradis olevad raketid ulatuvad Saksamaani. Aga praegu pole Euroopas piisavat poliitilist tahet, et raketikilbist rääkida.

vabariiklane Ron DeSantis: kas raketikilbi äraviimine mõjutas Venemaa käitumist? Ilves: meie arust mitte. eriti mõjutas see otsus Poolat, kuna otsus langetati juhtumisi Vene invasiooni aastapäeval. Soovitan vaadata Poola filmi "Katõn"...

Keating: kui tüüpiline on valimiste mõjutamine? Ilves: toob kiireks näiteks Gerhard Schröderi käitumise Gazpromi huvide esindamisel

demokraat Bill Keating: Venemaa tegevus on tegelikult laiem kui küberrünnakud. Nad suruvad võimule venemeelseid oligarhe jne. Räägime Ukrainast. Trumpi eksnõunik Paul Manafort tegeles Ukraina võimude teatel Viktor Janukovõtši mustade tehingute korraldamisega.

suursaadik Baer tõdeb, et küllap ei olnud Obama valitsuse eesmärk USA huvide kahjustamine ja Venemaa omade edendamine

Perry: kuidas on USA huvides Venemaaga tehnoloogiarenduse osas koostöö tegemine?

Perry: me julgustasime oma ettevõtjaid venelastega koostööd tegema! kuigi FBI jt raportid näitasid, et see on ohtlik.

Perry: küberjulgeoleku eksperdid on väljendanud tõsist muret Venemaaga Obama ajal tehtud tehnoloogilise koostöö pärast.

Vabariiklane Scott Perry tunneb huvi Clintonite ja Obama sidemete vastu Venemaaga.

Bass: kas usute, et president on kompromiteeritud? suursaadik Baer: see pole minu asi öelda, arvan, et teatud ametnike tegevus vajaks uurimist.

Demokraat Karen Bass: NATO liitlaste huvides oleks, kui me teeksime valimiste häkkimise ja Trumpi sidemete asjus ikkagi ühe korraliku 9/11 stiilis uurimiskomisjoni. Olen Eestis käinud ja tean, et teid tabanud küberrünnakutest on paljud riigid õppinud. Aga USA valimistel nägime siiani Vene seni kõige edukamat sekkumist valimistesse.

Ilves: Venemaa on varasemast julgem. Aga nad üritaksid niikuinii teha seda, mis nad teevad. Ja neid pole julgustanud mitte USA, vaid mõned Euroopa liitlased, kelle meelest isegi plaan uute NATO liikmete kaitsmiseks tundus vanasti Venemaa suhtes liiga provokatiivne

suursaadik Baer: eks mõlema partei poliitikud tahavad Venemaaga hästi läbi saada, selles pole midagi imelikku. suursaadik Bloomfield: USA põhieesmärk on olla maailma suurvõim. Siin ei suuda Venemaa meiega võistelda. Ilves: ma ei saa USA sisepoliitikat kommenteerida.

Duncan: Obama oli Venemaa suhtes väga leebe.

Duncan: on selge, et Venemaa on USA vastane.

Vabariiklane Jeff Duncan tuletab vahelduseks meelde Venemaa poolt Iraanile antavat sõjalist abi.

Deutch meenutab taas kõiki Trumpi aluvate kohtumisi venelastega: Flynn, Sessions, Carter Page, Paul Manafort. Justiitsminister Sessions valetas vande all kongressile.

Deutch: me kuulame juttu Euroopa mõjutuskatsetest, aga USA valimiste ründamise küsimus on ikka veel lahendamata. Ja uurimisel tuleb arvesse võtta Trumpi kommentaare NATO ja Venemaa kohta. Kuus kuud on möödas pärast luure teadet, et Venemaa mõjutas valimisi Trumpi kasuks. Aga siin me peame koosolekut, nagu midagi poleks juhtunud.

Demokraat Ted Deutch: praegune kuulamine ei asenda ametlikku juurdlust, mida USA rahvas tegelikult väärib.

Poe: kas eesmärk on sõda Venemaaga? Ei. Aga tegudel peavad olema tagajärjed. Ebameeldivad tagajärjed "Siberi Napoleoni" jaoks.

Poe: venelased häkkisid meie valimisi. Tänu sellele on nüüd ka demokraadid tähelepanelikuks muutunud. Nad ei mõjutanud hääletussüsteemi. Aga vähemalt vasakpoolsed said nüüd aru, mis toimub.

Poe: võib-olla oleks aeg teha midagi enamat kui öelda "Nii pole ilus."

Poe: kui ma kohtun Ida-Euroopa poliitikutega, siis nad räägivad vaid üht: venelased tulevad ja meie, Lääs, ei võta mitte midagi ette. Putin läheb järjest julgemaks.

Poe: miks meid siis peaks üllatama, kui Venemaa samas vaimus jätkab?

Vabariiklane Ted Poe: 2008 me ei teinud Gruusia abistamiseks midagi. Gruusia on justkui meie liitlane, aga Vene väed on siiamaani okupeeritud aladel. Siis kordus sama asi Krimmis. Seejärel Ida-Ukrainas. Maailm ütleb: nii pole ilus. Ja Vene väed on praegugi Ukrainas.

suursaadik Baer: keskendume siin peamiselt Vene sekkumisele, Venemaa loeb seda operatsiooni kõige tulemuslikumaks peale külma sõda. See on üks teema. Aga teiseks: väited teatud ametnike poolt Venemaaga tehtud koostöö kohta. See ei ole teema, mida ma oskaks kommenteerida. Aga juurdlus oleks kindlasti vajalik. NATO ei ole heategevusprojekt, see on USA huvides.

Connolly: Trumpi uus valitsus justkui aitab Vene tegevust õigustada, ütleb, et "aga meie teeme ka nii". Reaalseid Venemaad kahjustavaid fakte tunnistatakse väga vastumeelselt. Ja kohtumisi varjatakse. Miks?

Connolly taas: küsimus pole poliitikas, vaid meie riigi kaitsmises. Putin ei ole Chicago linnapea. Linnapea Richard Dailey ei tapnud oponente ega ajakirjanikke, ei saatnud oponente linnast välja. Oleks tore, kui me kõik suudaksime probleemi ulatust tunnistada.

Ilves: on olemas rahvusvahelised küberkuritegevuse vastased põhimõtted, aga riigid nagu Venemaa ja Hiina neid ei tunnusta.

Ilves: soovitab tutvuda kübersõja Tallinna manuaalidega 1 ja 2. Ega meile pole enam väga vaja kaasa tunda, NATO tõi meile küberkaitsekeskuse.

McCaul: mind ei huvita, millist parteid rünnatakse. See on välisriigi rünnak meie demokraatliku süsteemi vastu. Mul on kodus teismelised lapsed. Kui pahategu ei saa karistust, siis halb käitumine jätkub. Härra president: kuidas me peaks sellistele Vene sammudele vastama?

Michael McCaul: eesti näidet me teame kõik. ma olen lugenud neid dokumente, kui need veel salajased olid. mina soovitasin, et Obama reageeriks. Vastus oli: ei, me ei taha avalikult vastata.

vabariiklane Michael McCaul võtab jutuks viimase WikiLeaksi uudise.

Ilves: ja asi pole ainult meis. nad harjutavad Rootsi pommitamist.

demokraat Gerald Connolly: Ilves oleks veel rohkem võinud rääkida Ilves: ma ei saanud lõpetada - need olid Vene relvastatud ametnikud, kes tungisid meie territooriumile ja röövisid meie ametniku. ja tulemas on tohutu õppus Zapad Connolly: ühesõnaga, rõhutame, et teie territoriaalset terviklikkust rikuti.

Sires: üritan viisakaks jääda ja mitte öelda, mida tegelikult mõtlen. Aga mina olen kommunismi all elanud ja tean kui halb see on [Sires on Kuubal sündinud]

Sires: peame Venemaale vastama ükskõik kus ta tahab oma mõju laiendada. Kas keegi tänastest ekspertidest kahtleb, et WikiLeaks on Vene instrument? Keegi ei kahtle.

demokraat Albio Sires: Venemaa ei saanud meist sõjaliselt jagu, nüüd proovib ta teistsuguseid vahendeid. Tänu valimiste häkkimisele oleme lõpuks ärganud. Ta püüab õõnestada Euroopat, aga ka Kesk- ja Lõuna-Ameerikat. Jällegi - meil oleks vaja 9/11 laadis erikomisjoni.

Doran: ma ei usu, et Putin valiks võitjaid ja kaotajaid. Tema eesmärk on külvata kaost, nii USA-s kui Euroopas, eriti Euroopas.

Chabot: on kõlanud väide, et venelased "varastasid" meie valimised ja Trump ei ole legitiimne... kuidas see kõik venelasi aitab?

Chabot: me peaksime Ukrainale relvi andma, kutsun valitsust üles seda tegema.

Chabot: jah, Trumpi kommentaar, et ameeriklased on ka mõrtsukad, oli loll kommentaar. Aga veel lollim oli Obama otsus tõmmata raketikilp Tšehhist ja Poolast välja ainult sellepärast, et see Venemaale ei meeldinud. Me pole andnud Ukrainale relvastust.

Chabot: lääs lihtsalt protesteerib jõuetult, aga ei tee tegelikult midagi näiteks Krimmi annekteerimise vastu

Vabariiklane Steve Chabot kaebab, et USA on positsioone kogu maailmas käest andnud.

suursaadik Baer: kui me lubame end parteijoonte põhjal eraldada, siis teeme Putinile muidugi teene. Rohrabacheri jutus on üks õige märkus: praegu ei ole enam ideoloogiline vastandus Venemaa vs muu maailm. Aga Putin kardab kõige rohkem demokraatlikku ja jõukat Ukrainat, seepärast ta sinna tungiski. Teda hirmutab demokraatia võidukäik.

Meeks: Putin saab, mida tahab. Steve Bannon ja Valge Maja räägivad tegelikult umbes sama juttu, mis Rohrabacher äsja rääkis.

Meeks: Putin tahab õõnestada meie institutsioone ja usaldust demokraatia vastu. ja kui ma kuulen härra presidenti siin rääkimas, siis ma tajun, et see on rahvusvaheline probleem. peame tegema 9/11 stiilis komisjoni - demokraatia on ohus ja meie töö on demokraatiat kaitsta.

demokraat Gregory Meeks: ma tunnen kiusatust vastata, aga ma parem räägin asjast.

Ei jõua nime tuvastada, aga Rohrabacheri selja taga istuv mees hoiab kahe käega peast kinni.

Rohrabacher: käisin Baltikumis kolm aastat tagasi ja ei leidnud ühtegi tõendit Vene sõjalisest agressioonist! ja nüüd me saadame sinna tanke. See peab lõppema või me jõuame sõjani.

Rohrabacher: OK. aga tooge näiteid SÕJALISEST agressioonist viimase 10 aasta jooksul. Ilves: noh, meilt rööviti üks kapo agent, mis poleks saanud toimida ilma FSB teadmata. Rohrabacher: aga ma mõtlen sõjalist agressiooni. Ilves: vene lennukite piiririkkumised

Rohrabacher Ilvesele: kas 07 küberrünnakute ajal esitasid venelased nõudmisi? Ilves: nad nõudsid, et me ei eemaldaks pronksmeest.

Rohrabacher: käib lõputu vaenuõhutamine Venemaa vastu, see võib lõppeda sõjaga.

Rohrabacher: Venemaa juhtkonda võib võrrelda Chicago linnapea Richard Daleyga. Tema oli ka karmi käega mees, aga demokraatlikult valitud!

Rohrabacher: minu elu oli pühendatud kommunismi hävitamisele. Praegu on tegu lihtsalt riigiga, keda ei motiveeri kommunism, kes ei soovi demokraatiat asendada kommunistliku, ateistliku diktatuuriga.

Rohrabacher: no mis on sünget selles, kui inimene kohtub Vene suursaadikuga? Absurd!

Ja nüüd Dana Rohrabacher: "Noh, siin me siis oleme". Täis skepsist ja sarkasmi kõigi Vene-teemaliste väidete suhtes.

Sherman mainib nn Steele´i toimikut ja avaldab lootust, et vähemalt osa sellest on vale, eriti "pikantsed väited." Aga osa sellest tundub õige ja Trumpi advokaat Cohen ei suuda tõestada, et ta Prahas venelastega ei kohtunud. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trumpi-vastane-toimik-vaino-sai-kremli-administratsiooni-juhiks-sest-tema-eelkaija-andis-putinile-trumpi-upitamisel-halba-nou?id=76872040

Sherman meenutab Trumpi alluvate kohtumisi Venemaa esindajatega. "Ma tean omast käest, kui raske on leppida kokku kohtumisi presidendikandidaadi kampaanialiikmetega!"

Demokraat Brad Sherman küsib Trumpi ja Vene sidemete kohta. Kas Venemaal võib olla komprat, mis Trumpi mõjutab? Meil oleks uurimiseks vaja 9/11 stiilis erikomisjoni. Ja rangeid sanktsioone Venemaa karistamiseks.

Ilves: negatiivsed uudised ei jõua tavaliste venelasteni, vaadake, mis Aleksei Navalnõiga tehakse. valimistulemusi Venemaal ei suuda Lääs mõjutada. Kuskil Doni-äärse Rostovi kandis sai Putin üle 100% häältest...

Ilves: kaks probleemi. Me ei saa neile teha nii, nagu nemad käituvad, me ei hakka ju võltsuudiseid leiutama.

Ros-Lehtinen küsib: kas USA on teinud piisavalt, et Venemaale vastu astuda? millised meeleolud on Euroopas sanktsioonide osas?

Ros-Lehtinen: meenutab vene dissident Kara-Murza salapärast haigestumist.

mõjukas vabariiklane Ileana Ros-Lehtinen: Vene käitumises pole midagi uut, nägime seda juba Gruusias. Putin õõnestab USA-d ja meie liitlasi igal võimalusel, põlgab inimõigusi ja õigusriiki. paljud meist on seda ammu rääkinud, vaieldes nii Obama "reseti" kui Bushi samasuguste katsete vastu. Oleme sõna võtnud Putini tegevuse vastu Kasahstanis, Baltikumis, Moldovas ja mujal.

Ros-Lehtinen: valitsus on aastaid teinud Venemaale järeleandmisi, see on viga.

suursaadik Bloomfield: Venemaa on väga habras. Nad üritavad infoajastul meediat kontrollida. Vene meedia pole tunnistanud, et Vene väed on Ukrainas...

Doran: meie infoedastusvõime on nigel ja Venemaa valetab silmagi pilgutamata. Neid ei häiri, kui me oma vaatenurka tutvustame: mida rohkem vaatenurki, seda segasem on pilt.

analüütik Doran: on päris selge, et Putin ei taha, et Ameerika oleks võimas. Meie liitlased - Balti riigid, Poola ja teised - on need, kes tahavad päriselt Ameerikale head.

suursaadik Baer: Trumpi ja Reaganit ei saa võrrelda, Reagan lähtus ideest, et USA on suur tänu oma väärtustele. Relativism on tõesti taktika, mida Putin kasutab. Putini režiim on läbi kukkunud, tema lakeid on varastanud tohutuid summasid.

demokraat Engel: Venemaa propaganda ei püüa näidata, et Venemaa on suurepärane, vaid kõik teised endaga mutta tirida. Trump aga võrdsustas hiljutises intervjuus Venemaad ja USA-d, nimetades mõlemaid tapjateks. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kreml-tahab-putini-usa-telekanalis-tapjaks-nimetamise-eest-vabandust?id=77144078

Ilves: see on unikaalne näide riigi ja erasektori koostööst. Tavaliselt spämmi tootmisega tegelevad firmad tegid Kremliga koostööd, rentisid küberkuritegevuse jaoks kaaperdatud arvutid küberrünnakute jaoks välja.

Ilves: rünnati valitsusasutusi, panku, ajalehti, isegi häireliini, muutes nende veebilehed ajutiselt ligipääsematuks. Tegelikult olime paremini ettevalmistunud kui paljud, olime just harjutanud DDOS-rünnakule vastamist ja meil olid oma meetmed välja töötatud.

Ilves: see oli esimene kord, kui digirünnak oli selgelt seotud poliitiliste arengutega.

Ilves seletab alguseks, mis on DDOS-rünnak.

Royce´i küsimus Ilvesele: meenutab pronkskriisi. Kui te minevikku vaatate, kuidas oli Eesti rünnakuks ette valmistatud ? Ja mida me saame teha, et Eestit selliste rünnete eest kaitsta?

Baer: tuleb teha koostööd kodanikuühiskonnaga Vene mõju tõrjumiseks. Teiseks: vaja on karistavaid vastusamme. Kolmandaks: peab olema parteiülene üksmeel häkkimise uurimiseks. Uurimise eesmärk on kaitsta tulevasi valimisi, demokraatiat kui sellist.

Baer: on juhtunud, et botid levitavad lekketeemalisi uudiseid juba enne, kui WikiLeaks on jõudnud uue lekke avaldada.

Baer: sotsiaalmeedias tegutsevad botid, kes saadavad kümneid tuhandeid propagandatviite, esinedes tavaliste ameeriklastena. Hiljem jagavad tavalised ameeriklased neid säutse, teadmata, kes on nende taga.

Baer: Putini eesmärk on võimu säilitamine. Ta igatseb taga nõukogude minevikku, aga veel rohkem kardab ta olevikku - ta kardab õigusriiki, avatust jms.

Tunnistama tuli Daniel Baer, endine välisministeeriumi ametnik, kunagine USA saadik OSCE juures. Tavaliselt olen harjunud OSCEs Vene väiteid ümber lükkama, tore on kodumeeskonna ees olla, naljatab Baer alguseks.

Doran: XXI sajandi meediaväljal võib valesid ümber lükata, sellest on kasu siis, kui publik ei ole ükskõikne.

Doran: Kui Venemaa plaan õnnestub, kahjustab see USA huvisid rängalt. Mida teha? Esiteks: peaksime Vene propagandat käsitlema nagu viirust. See tähendab: diagnoosida viirus ja siis otsida ravi. Kaitsta inimesi nakatumise eest ja otsida vaktsiin.

Doran: Venemaa tahab oma mõjusfääri laiendamiseks USA mõju vähendada. Nende häda on selles, et Venemaa on nõrk. Aga üksikute ELi riikidega võrreldes on ta piisavalt tugev. Kui me oleme lõhestunud, siis saab Venemaa meile väljakutse esitada. See on eesmärk; propaganda on vaid vahend.

Doran: minu põhisõnum. Vene valitsus kasutab oma propagandavahendeid järjest jõulisemalt ja see seab NATO ohtu.

Kõneleb Peter B Doran mõttekojast Euroopa Poliitanalüüsi keskus (CEPA).

Bloomfield: me elame need mõjutuskatsed üle. Venemaa tegi Külma sõja ajal väga tõsiseid katseid meid mõjutada. Aga kas Putin elab üle? Vaatame seda asja, räägime Malaisia lennuki allatulistamisest ja muust.

Bloomfield: aga teiseks. Venemaa kasuks töötab vastandumine USA poliitikas. Demokraatlik vastandumine on mõistetav, aga kui me enam põhiküsimustes üksmeelt ei leia, siis Venemaa võidab.

Bloomfield: pakun kahte sorti lahendust. Esiteks peame uurima, mis juhtus, koos oma Euroopa-NATO liitlastega. Ja leidma sobivad vastumeetmed, levitama oma infovälja jne.

Bloomfield: Vene, Hiina, Iraan, Süüria on režiimid, mis tahavad püsima jääda ja võitlevad selle nimel nii finantsvahendite kui meedia abil.

Bloomfield: maailmas on viimastel kümnenditel üldiselt olnud trend demokratiseerimise suunas. hiljutised näited Ukraina, Kõrgõzstan, Gruusia. Härra Putinile see ei meeldi.

Bloomfield: lisaks Vene mõjutustegevusele on maailmas käimas suurem muutuste laine. Tuleb neil kahel asjal vahet teha. Venemaa püüab toimuvat ära kasutada.

Bloomfield: Ilvese ja teiste välismaalaste kohalviibimine näitab, et tegu pole ainult Ameerika, vaid rahvusvahelise probleemiga

Ütlusi annab nüüd Lincoln P Bloomfield, kes on varem töötanud nii välis- kui kaitseministeeriumis.

Ilves: venemaa toetab NATO- ja eurovastaseid kandidaate, eriti prantslaste Marine le Pen, kes on saanud venelastes 9 miljonit eurot. Nüüd tõuseb tema alternatiiv Macron ja toimub massiivne mõjutustegevus tema vastu. Selgelt on Saksa kantsler Angela Merkel üks peamine sihtmärk, kuna ta hoiab Euroopat sanktsioonide osas ühtsena.

Ilves: hollandlased on loobunud e-valimistest, kuna nad kardavad vene mõjutustegevust.

Ilves: tänavu tulekul mitu olulist valimist, eriti Saksa ja Prantsuse omad

Ilves: pärast Krimmi annekteerimist on hübriidsõda muutunud aktuaalsemaks. Gruusia puhul Vene infosõda ei õnnestunud, seekord õnnestus Lääne inforuum üle ujutada teadetega "Ukraina natsidest" jne.

Ilves: ütleks, et hübriidsõda käis meie vastu juba aastal 1989, enne N Liidu lagunemist.

Ilves tsiteerib esmalt Clausewitzi: Vene hübriidsõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Vene kindral Gerassimov defineeris hübriidsõja doktriini juba ammu.

Nüüd ongi Toomas Hendrik Ilvese kord kõneleda.

Royce suutis presidendi nime valesti hääldada: president Toomas Elvis, kui komitee esimeest uskuda.

Engel: Lisaks Flynni ja Sessionsi juhtumitele on nüüd selgunud, et ka Trump kohtus Vene saadikuga. Delfi: Wall Street Journali teatel toimus selline kohtumine 27. aprillil hotellis Mayflower toimunud VIP-ide vastuvõtul, koos vene saadik Kisljakiga osalesid vastuvõtul veel kolme riigi saadikud. WSJ artikkel ilmus juba eelmisel kevadel ja kaevati nüüd üles.

Engel: Trumpi kampaanialiikmed on Vene ametnikega kohtunud. Kohtuda võib, küsimus on selles, miks neid kohtumisi varjati.

Engel: tahaksime lisaks tänastele ekspertidele kuulda ka kõrgete valitsusametnike arvamust. Tuleb nõuda põhjalikku uurimist.

Engel: desinformatsioonist suurem probleem on vaenuliku jõu sekkumine USA demokraatiasse. Putin üritas aidata Trumpi. Kui me ei reageeri, muutub ta veel suuremaks ohuks. Vahet pole, keda ta parasjagu toetab, selline sekkumine peaks kõigile muret tegema.

Nüüd kõneleb demokraatide liider väliskomitees Eliot Engel.

Royce: peame tegema rohkem, et Vene häkkerid vastutusele võtta. Miks mitte minna rünnakule ja paljastada Vene võimutegelaste korruptsioon?

Royce: Isegi kui osad meist pooldavad Euroopa Liidu lagunemist, peaks see olema eurooplaste otsus, mitte Vene mõjutustöö tulemus.

Royce: Vene strateegiline eesmärk on lõhkuda NATO ja tugevdada oma mõju Lääne-Euroopas.

Royce: Vene mõjutustegevus on ülemaailmne: Saksamaa, Holland, Tšehhi, Itaalia on samuti mures. Ja USA vahevalimised on juba kahe aasta pärast. RT ja Sputnik külvavad desinformatsiooni ka Prantsusmaal.

Royce: Ilves oli Eesti president, kui Venemaa korraldas 2007. aasta küberrünnakud. Vene mõjutustegevus Balti riikides pole uus nähtus, aga see on viimasel ajal tugevnenud.

Komitee esimees Royce: Venemaa püüdis mõjutada 2017. aasta valimisi, õnneks ei suutnud Vene häkkerid hääletusprotsessi mõjutada. Siiski vajab Kongress vastuseid.

Ja ülekanne algas, pärast viieminutilist hilinemist.

Kui USA parlamendi alamkoja ehk esindajatekoja juurde tagasi tulla, siis sealse väliskomitee üldisest joonest irdub ka demokraat Tulsi Gabbard, kes käis hiljuti Süürias ja kohtus Venemaa toetatud president Assadiga. Üldiselt aga kuulavad demokraadid pärast opositsiooni jäämist Vene-vastaseid argumente väga innukalt, lootes heita valgust ka Donald Trumpi kampaaniaaegsetele suhetele Venemaaga. Twitteris viitab selliste sidemete otsingutele märksõna #FollowTheFacts. https://twitter.com/HFACDemocrats/status/839247824411889667

USA Kongressis räägitakse neil päevil Venemaast palju, alles eile oli senatis tunnistusi andmas Eesti suursaadik Eerik Marmei. Ka Ilves astub järgmisel nädalal senati ette, rääkides senati kohtukomitee kuritegude ja terrorismi alamkomiteele küberkuritegevusest ja sellest, milline võiks olla seda puudutav seadusandlus. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eesti-ja-veel-viis-riiki-palusid-usa-senatis-abi-venemaa-vastu-ja-noudsid-sanktsioonide-sailitamist?id=77475194

Väliskomitees vastandub Vene küsimuses ülejäänud liikmetele vabariiklane Dana Rohrabacher, kes on Euraasia ja Euroopa alamkomitee juht. Rohrabacher on teinud ettepaneku tühistada nn Magnitski seadusega kehtestatud Vene-vastased sanktsioonid. Ta on ka öelnud, et Ukrainas toimuvat sõda ei saa nimetada Vene agressiooniks ja leiab, et NATO paisutab Vene ohtu üle. „Väide, et Venemaa püüdis USA valimistesse sekkuda, on paljaks väiteks jäänudki,“ kirjutas ta detsembris. 2015. aasta kevadel käis Rohrabacher Moskvas ja kohtus seal Vladimir Jakunini ja Konstantin Kossatšoviga. Tänavu talvel tahtis ta sinna naasta terve kongressi delegatsiooniga, ent reisi siiski ei toimunud. https://twitter.com/DanaRohrabacher/status/808912810201772032

Ilves esineb sõbralikule publikule. Venemaa suhtes soovivad üldiselt ranget joont üles näidata mõlema partei poliitikud. Vabariiklaste puhul on selline hoiak traditsiooniline, demokraatide suhtumist muutsid jäigemaks presidendivalimiste ajal parteid tabanud küberrünnakud. Kuulamine toimub vaid paar päeva pärast seda, kui USA luure arvates Venemaaga seotud veebileht WikiLeaks avaldas järjekordse USA-d puudutava paljastuse, seekord CIA luuremeetodite kohta. http://forte.delfi.ee/news/digi/wikileaks-paljastasime-cia-hakkerite-arsenali-millega-muugib-sisse-igasse-nutiseadmesse?id=77470228

Kuulamise korraldab esindajatekoja välisasjade komitee, kes soovib saada infot Venemaa korraldatud demokraatiavastase õõnestustegevuse kohta. Komitee vabariiklasest esimees Ed Royce märkis kohtumist välja kuulutades, et Venemaa viib läbi laiaulatuslikku kampaaniat, et demokraatlike riikide stabiilsust õõnestada ja NATO-t kahjustada. „Lisaks Ukrainasse tungimisele ja Süüria tsiviilelanike pommitamisele kulutab Venemaa miljoneid, et rahastada desinformatsioonikampaaniaid USA-s ja Euroopas,“ teatas Royce pressiteates. „Liiga kaua on USA vastus Vene agressioonile olnud nõrk ja vähetõhus. See peab muutuma. Seekordne kuulamine võimaldab uurida, kuidas Venemaa inforelvale ja muudele vaenulikele sammudele kõige paremini vastata.“ https://twitter.com/RepEdRoyce/status/838568198790316032

