BLOGI | Theresa May ei kaalu uut referendumit ega välista leppeta lahkumist

THERESA MAY TUTVUSTAB UUT BREXITI PLAANI

Opositsiooniliider leiborist Jeremy Corbyn ütles oma vastukõnes, et peaministril tuleb ümber mõelda oma nn punased jooned ja lubada, et riik ei lahku Euroopa Liidust leppeta. May salvas selle peale Corbnyt, öeldes et opositsiooniliider ei tulnud tema kutse peale isegi leppe tuleviku teemal kõnelema.

May sõnul on valitsus oma lähenemisviisides edaspidi paindlikum, pakkudes paremat kaitset töötajate õigustele ja keskkonnale ning püüab tagada Iirimaa piiri puudutavad punktid uues leppes nii, et parlamendienamusel oleks võimalik seda toetada.

May: ma kohtun Põhja-Iirimaa ja Walesi esimeste ministritega.

May kinnitab, et valitsus tühistab ELi kodanike registreerimistaotluse tasu, mis on 65 naelsterlingut. Igaüks, kes on juba maksnud, et kinnitada oma püsivat staatust Brexiti järel, saavad hüvitise, ütles ta.

May: Ma pole kunagi isegi kaalunud Belfasti rahuleppe taasavamist.

May lubab korraldada täiendavad kõnelused seoses nn Iirimaa varuvariandiga (backstop) ja võtta seal kuuldu endaga Euroopa Liitu kaasa.

May: Kui inimesed ütlevad, et kokkuleppeta lahkumine tuleks välistada, siis ütlevad nad, et juhul, kui me parlamendis ei saa üheski leppes kokku leppida, peaksime me artikli 50 (Euroopa Liidust lahkumise) tühistama, ja seda me ei saa lubada.

May: ma ei usu, et (parlamendi-)enamus toetab rahvahääletust.

May ütles, et uue rahvahääletuse korraldamine oleks keeruline ja tähendaks Euroopa Liidust lahkumise edasilükkumist, mistõttu ta seda ettepanekut ei toeta.

May sõnul ei saa valitsus lubada, nagu soovib opositsioonijuht leiborist Jeremy Corbyn, et riik ei lahku Euroopa Liidust leppeta, sest seda ei ole võimalik teha ilma, et parlament kiidaks mingi leppe heaks.

May sõnul kohtus valitsus eri parteide esindajatega ja muutis oma seisukohti tulenevalt eelmise leppe läbikukkumisest.

Tasub meenutada, et eelmisel nädalal andis parlament peaminister May lahkumisleppele hävitusliku hinnangu, kui ainult 202 hääletas selle poolt ja lausa 425 oli selle vastu, sh suur hulk tema enda parteist.

Theresa May kõne algab juba lähiminutitel.