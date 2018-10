BLOGI | Peaminister Ratas arutas Euroopa Parlamendi liikmetega Euroopa tulevikku

Peaminister Jüri Ratas kõneles oma sõnavõtus Euroopa Liidu ühtsuse olulisusest ja liidu mõjust maailmamajandusele, vajadusest parandada sise- ja välisjulgeolekut ning populismivastasest võitlusest. „Euroopa Liit ei saa eeldada, et meie väärtused ja huvid on iseenesest mõistetavalt kaitstud. Peame nende eest ise üheskoos seisma ning meie tuleviku jaoks on oluline, kuidas ühiselt ülejäänud maailma mõjutada suudame. Vajame aktiivset Euroopa Liitu, kes kaitseb oma kodanikke ja liikmesriike, kuid ka kodanikel ja liikmesriikidel on oluline seista Euroopa Liidu eest,” sõnas peaminister Ratas.

Kolmapäeva hommikul kohtus peaminister Ratas Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajaniga. Seejärel pidas peaminister Euroopa Parlamendi täiskogu ees kõne Euroopa tuleviku teemal ning pärast seda jätkus arutelu koos parlamendiliikmete ja Euroopa Komisjoniga.

Peaminister Jüri Ratas on järjekorras kümnes Euroopa Liidu riigi- või valitsusjuht, kes parlamendi aruteludel ELi tuleviku üle osales.

Arutelu on lõppenud.

On palju rohkem EL-is asju, mis meid ühendavad, kui neid, mis meid lahutavad.

Eestis on nullsallivus rahapesu suhtes, sellega võitlemine on meie prioriteet. Oleme laiendanud võitlust rahapesu vastu. Räägib Danske Banki juurdlusest.

Väga oluline maksudest kõrvalehiilimise vastu võidelda, vaja ühtset maksustamisbaasi.

Usume digilahendustesse tervishoius.

Nord Streami ühendused peaksid alluma energialiidu reeglitele. See on Vene poliitiline projekt.

Maksustamine on liikmesriikide küsimus.

Oluline on ühtsus ja samas suunas liikumine.

Kaitsekoostöös oleme astunud suuri samme edasi. Nüüd aeg hakata ostuseid ellu rakendama. Oluline Atlandi ühtsuse säilitamine.

Oluline, et Balti riikidel oleksid energiaühendused ja koostöö LNG vallas. Oluline tagada sünkroonsus muu Euroopa energiaturuga.

Olen uhke, et õnnestus saavutada kokkulepe Euroopa sotsiaalõiguste samba üle.

Küsitakse, kas Eestil on ka ideid EL-i tervishoiu parandamiseks ja ka selles osas võiks rohkem ühtsust olla.

Rootslane: need, kes võrdlevad EL-i ja NSVL-i ei tea, mis oli NSVL ega tea, mis on vabadus.

Kreeklane ütleb, et on vaja Euroopa Komisjoni volinike otsevalimist.

Küsitakse, kuidas võidelda tööpuuduse vastu ja mida teha rahu edendamiseks. Kuidas võidelda võrdsuse eest ja vaesuse vastu?

Teine Itaalia esindaja küsib, kas Ratas usub fiskaalliitu.

Itaalia esindaja nõuab piiri rändevoogudele.

Tegite palju nalja, kui võrdlesite EL-i NSVL-iga. Kui oleksite NSVL-is selliseid võrdlusi kasutanud oleks teid gulagi saadetud või maha lastud, nii et lõpetage sellised võrdlused, hoiate kõigi aega kokku.

Mida teete aktiivselt riiulifirmade ja rahapesu vastu? Peab olema ettevaatlik, kas Eesti saab suuremat õiguskindlust tagada?

Küsitakse, kas on avaldatud survet, et makse ühtlustada.

Leedu esindaja küsib energiasõltumatuse kohta. Ei suutnud kokku leppida tuumajaama osas. Nord Streamid viiakse ellu ja meie ikka vaidleme. Milline on Ratase nägemus tulevikust, kui sõltume veelgi rohkem Venemaast.

Nõuab, et Eesti panustaks sellesse, et Euroopast kaoks demokraatia defitsiit.

Tšehhi esindaja ütleb, et EL on vene keeles Jevropeiski Sojuz ja võrdleb seda Nõukogude Liiduga.

Kreeka esindaja sõnul peab paremäärmusluse vastu võitlema ebavõrdsuse vastu võideldes.

Väidetakse, et riigikaitseks ei kulutata liiga vähe, vaid ebatõhusalt. Küsimus: kas pooldate välispoliitika alal konsensusest loobumist?

Ilma olukorra parandamiseta ei ole paljul muulgi suurt mõtet.

Euroopa üks suuremaid muresid on kehv demograafiline olukord.

Ratasele heidetakse ette, et ta ei rääkinud sotsiaalsetest teemadest.

Peab olema ühtekuuluvus.

Kas paljud probleemid pole tekkinud sellest, et EL-il pole hinge. Peame kokku leppima selles, mis meid koos hoiab.

Me ei räägi täna Eestist, vaid Euroopa tulevikust.

Tänan Rootsit ja rootslasi eestlaste toetamise eest.

Digieuroopa peab kasu tooma paljudele, mitte üksikutele.

EL-i ja NSVL-i ei saa üldse võrrelda. Oleme sellele täiesti vastu.

Haldame metsa jätkusuutlikult. Eesmärk 50% taastuvenergiat. Eestlased hoolivad väga keskkonnast. Oleme õigel teel.

Väga oluline tasakaal keskkonna, majanduse ja sotsiaalse arengu vahel.

Digiühiskonnas peab esimene samm olema suunatud küberjulgeoleku tagamisele.

Ühtsus läbi tasakaalu on ka täna oluline.

Meie üks eesmärk on energiaturu sünkroniseerimine Euroopa südamega ja digiteerimine.

Olulised on aga ka lahendused.

Tähtis, et meil on erinevad vaatepunktid.

Tänan lahkete kommentaaride eest Eesti suunal.

Tähtis on avatud konkurentsivõimeline turg.

Saan ainult ainult nõustuda sellega, mida ütlesite.

Kõne sisaldas Euroopa tuleviku jaoks äärmiselt vajalikke asju.

Imetlen eesti rahvast, kes on tegutsenud eriti arukalt ja tarmukalt.

EL-i agressiivne poliitika on Saksa poliitika. Eesti peaks olema Poola ja Ungari teel.

Endine Ida-Saksa kommunist Merkel on Euroopa diktaator.

Riigid püüavad kaitsta end EL-i poliitika eest. Kas EL ei hakka muutuma uueks NSVL-iks.

Eesti mõistab, mida tähendab olla vallutatud, ta tunneb hirmu oma suure naabri ees.

On veel aega läbikukkumise vältimiseks.

Muutused leiavad aset kiiremini kui arvame.

Korraldagem referendumid liikmesriikides, et teada, kas tahetakse föderatsiooni või sõltumatumaid liikmesriike.

EL peab olema rahvaste liit, mitte föderaalriik.

EL-il on vaja tiigri julgust ja tarkust.

Eestile avaldatakse tihti tunnustust ja nimetati Balti tiigriks.

Peab suurendama avalikke investeeringuid ja toetama sotsiaalseid õigusi.

Elame ohtlikul ajal, sest EL investeerib sõjatööstuskompleksi, mis ennustab sõda ja vägivalda. EL ei tohi militariseeruda.

Antifašistlikud jõud jäävad võitjaks ja hakkavad esindama võimud riikides.

Äärmuslastel on suurem võimalus, kui jätkame kärpepoliitika ja ohverdustega.

Vaja on inimeste vahelist humaanset solidaarsust.

Digimajandus võib kaotada töökohti. Kasum tuleb tuua inimeste kätte.

Surutakse peale kärpepakette.

Meil on demokraatia kriisi

Innovatsiooni ei tasu karta, aga selle juures on ka ohte. See nõuab ohtralt erinevaid maavarasid, mille kaevandamine on kahjulik.

Eesti on üks suurem saastaja põlevkiviga ja siin hävitatakse metsa.

Eesmärgiks maailma esimene riikideülene demokraatia.

EL on eelkõige väärtuste liit ja neist loobumine on Euroopa unistusest loobumine.

EL-i ja NSVL-i võrdlemine tekitab nördimust. See on pahatahtlik propaganda.

Alati hea meel vahetada mõtteid Balti riikide esindajatega. Juhtimisomadused ei sõltu riigi suurusest.

Rahu ja tugevus on see, kuidas lääs murdis N-Liidu.

Teie riik on suurepärane ja meenutab paljuski Rootsit. Te olete palju EL-ilt saanud, aga meie tahaksime liikmelisuse üle uuesti läbirääkimisi pidada.

Arvasime, et piirikontroll on positiivne, aga see on viinud kontrollimatu sisserändeni.

Olen rootslane, 1994 toimus referendum ja Rootsi astus EL-i. Mina hääletasin poolt, aga ei arvanud, et EL nii muutub ja me oma autonoomia kaotame.

Marurahvuslus muutub sõjaks, kui me midagi ette ei võta.

Peaksime muretsema uute müüride pärast nii peades kui ka tegelikkuses.

Euroopas tähistame raudse eesriide langemist.

Toetate palju peresid.

Eestis on pea kõikjal tasuta ühistransport, loodetavasti hakkab nii olema kogu Euroopas.

Unistame Euroopast, mis on jätkusuutlik ka sotsiaalvallas.

Olete Eestis palju saavutanud, muutnud paremaks kohaks.

Ratas jättis mulje, et Eesti on suurepärane koht, mida armastada ja kus elada.

Inimesed peaksid kujundama tehnoloogiat, mitte vastupidi. Digirevolutsioon peaks tulema Euroopa vaimus.

Suur lõhe regioonide arengus. Taristu parandamine võtmetähtsusega.

Tuleb luua võrdsed mängutingimused innovatsiooni levikuks.

Peame arutama, kuidas ette näha uut lainet digirevolutsioonis.

Eesti ambitsioonikus on eeskujuks.

Eestis on 99% teenustest e-teenused ja palju idufirmasid.

Eesti on esimene riik, mis võitles küberrünnakutega ja on nüüd juhtiv küberkaitse vallas.

Ühendatud Euroopa tähendab eelkõige julgeolekut. Euroopa peab olema enesekindel.

Euroopa võib Eestilt palju õppida - väike, innovatiivne ja vapper. Eesti tõusis uuesti tuhast.

Eesti innustab meid, tänab fraktsioonikaaslast Tunne Kelamit.

Rohkem tuleb keskenduda olulisele, kus Eesti näitab teed.

Ainult tugev Euroopa saab kodanikke kaitsta ja võtta kasutusele uusi lahendusi.

Püüame üles ehitada digitaalselt ühisturgu.

Digivaldkond on Eesti DNA ja see peaks saama osaks ka Euroopa DNA-st.

Räägib Rail Balticust, mis toob kasu kõigile osalistele.

See on oluline kodanike julgeoleku tagamisel.

Eesti on eeskujuks teistelegi. Eesti on võtnud ajaloolise koha ja püüab alati leida kompromisse ja töötab ühtsuse nimel.

Tänab Ratast.

Kui seda ei teeks oleks kiitusega Eesti arvel märksa mõõdukam.

Kõnelen Jean-Claude Junckeri nimel.

Euroopa Komisjoni nimel räägib Andrus Ansip.

Ratas tsiteerib Tammsaaret: tööd tehes tuleb armastus: Euroopa on ja Euroopa jääb minu südamesse.

Lõpetuseks Tänab Ratas eesti keeles, selle eest, et Euroopa olevik ja tulevik ei jäta EP liikmeid ükskõikseks.

EL on poliitiliselt haavatav, seetõttu vaja enesekindlust. Vaja hoolida liidust ja sellest, mille eest ta seisab.

Väline surve ja kriisid on alati EL-i edasi liikuma ja koostööle sundinud.

Töö parema Euroopa nimel on igapäevane. Peame võtma vastutuse.

EL on loonud palju võimalusi, mida kiputakse enesest mõistetavaks pidama.

Viimaseks - peame tugevdama Euroopa tunnet ja võitlema populismi vastu.

NATO jääb Euroopa kollektiivkaitse vundamendiks.

Suurem kaitsealane koostöö on väga teretulnud.

Kaitsval Euroopal peab olema tugev suhe partneritega üle maailma, Euroopa ei saa ülemaailmsete riskidega üksi hakkama.

Oma julgeolekut tuleb tõsiselt võtta.

Bulgaaria ja Rumeenia Schengenisse.

Tuleb parandada sünergiat piirivalve, tolli ja sisejulgeoleku süsteemide vahel.

Vaja on usaldusväärseid andmebaase, mis suudavad omavahel suhelda.

Tähtis on piirivalve.

Kolmandaks on vaja tugevdada sise- ja välisjulgeolekut.

On aeg võtta vastu ettepanekud digitaalse ühisturu kohta.

Tuleb arendada tugev digiidentiteet. Tagada tehisintellekti avatuse ja läbipaistvuse.

Vajame andmete vaba liikumist. Küberruumi turvalisus peaks olema sisse ehitatud.

Tehisintellekti alal on võidujooks alanud. Meie püüame alles rajale pääseda. Euroopa peab tagama oma väärtuste järgimise.

On aeg seada uued eesmärgid siseturu tugevdamisel.

Teiseks on oliline tugevdada EL-i mõju maailmamajanduses. Siseturg on lõpuni viimata nt teenuste valdkonnas. Me ei kasuta selle potentsiaali ära.

Tuumelementides rände kohta peab samuti ühtne olema. Peab olema solidaarne.

Tähtis koostöö kolmandate riikidega. Liitlassuhe Aafrikaga aitab.

Euroopa peab olema suur suurtes asjades, aga peab olema ka väikestes asjades.

Nõustun Macroniga, et EL sõltub ühtsustundest, aga ühtsus ei tähenda üheülbalisust. EL-i eelarvet on võimalik parandada kohalikul tasandil. Peaks olema usaldusväärsem raamistik tuleviku jaoks.

Eurooplased peavad hakkama saama muutustega, mis on üksikute riikide jaoks liiga suured.

Esiteks on Eesti jaoks oluline ühtsuse säilitamine.

Vähem mitmekesisust tähendab vähem Euroopat.

L. Meri: väikeriigid on liiv ja tsement Euroopa ehitises.

Eurooplased on ühtsena tugevamad. Eurooplaseks olemine lisab olulise kihi meie identiteeti.

Meil on ühine huvi vaba ja õiglase globaalse turu vastu, sest Euroopa kaitseb meie väärtusi ülemaailmsete turbulentside vastu.

Territooriumi ja rahvastiku poolest on Euroopa väike ja mitmekülgne, kuid maailmas on suudetud suurt rolli mängida.

Nõustun Bonoga, et Euroopa on tunne ja saatus.

Nende piiride vastu, mis on ajutiselt rändekriisi tõttu ja nende vastu, mida veel püstitama hakatakse, kui ei õnnestu Brexitiläbirääkimisi lõpule viia.

Ka Eesti pidi ootama ja unistama 50 a vabadusest, õigusriigist ja õiglusest. Olen kogu südamest piiride vastu Euroopas.

Tänan parlamenti toetuse eest.

Õnnitleb Saksamaad taasühinemise päeva puhul. Päev kuulutas kogu Ida-Euroopas vabanemist ja EL-i laienemist ida poole.

Tänab Tajanit.

Euroopa on mõte, millest peab saama tunne.

Ratas alustab kõnet.

Tajani tänab Ratast eesistumise käigus tehtu eest.

EP president Antonio Tajani ütleb avasõnad.

Ratas siseneb istungitesaali.