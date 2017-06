BLOGI ja VIDEO | Venemaa massimeeleavaldustel on vahistatud korraldaja Navalnõi ja üle 1000 protestija

Meeleavaldused Venemaa linnades

Protestid jätkuvad, aga otseblogi-postitused muutuvad alates kella 18-st harvemaks. Anname siiski siinsamas teada, kui tuleb olulisi teateid. Aitäh lugemast!

Samal ajal Ufaas on väljas väidetavalt kuni 2500 inimest. https://twitter.com/ZigHail1/status/874270731303084032

Ja juba tuleb uuesti täpsustada: RBK väitel on Moskvas vahistatuid üle 750, Peterburis üle 900.

Ajakirjanik jätkas kinnipidamisest hoolimata reportaaži tegemist. Lihtsalt politseibussist.

Osa noori pages politseinike eest ühe Tverskajal asuva kohviku ruumidesse. https://twitter.com/OksanaBoyko_RT/status/874250847533838337

Märulipolitsei kasutas Moskvas meeleavaldajate tõrjumiseks kumminuiasid. https://twitter.com/AlexKokcharov/status/874256890867462144

Kell on 17. Venemaa riikliku uudistekanali Rossija 24 esiuudis räägib sellest, kuidas president Vladimir Putin autasustas Venemaa päeva puhul tublisid inimesi. Moskva tänavatel toimuvast ei sõnagi.

Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS annab teada, et hommikul meeleavalduse eel kinnipeetud opositsiooniliider Aleksei Navalnõi saab tõneäoliselt süüdistuse politsei korralduste eiramises ja avaliku korra rikkumises. Teda ähvardab 15-päevane arest.

Veel kaadreid meeleavaldajate ja politseinike vahelistest hõõrumistest Moskvas. https://twitter.com/ARothWP/status/874258761048891392

Viimased tuhatkond meeleavaldajat on kogunenud Moskva Puškini väljakule. https://twitter.com/maxseddon/status/874262677757054976

Telekanali Dožd teatel on Moskvas kinnipeetud vähemalt 400 inimest. https://twitter.com/olliecarroll/status/874260797148549120

Tverskaja tänav suudeti protestijatest suuresti puhastada, kuid Puškini väljakut mitte. https://twitter.com/sarahrainsford/status/874253498531155968

Inimesi peetakse Moskvas kinni täiesti juhuslikult. Võimud ei ole seda ka eitanud. https://twitter.com/SurrNo/status/874259633816432643

Üks sadadest täna politsei poolt kinnipeetud meeleavaldajatest. https://twitter.com/lugannik/status/874257121109573634

Võimud tulid meeleavaldajatele järgi. Politseibussid teel kesklinna. https://twitter.com/maxseddon/status/874255644387405824

Märulipolitsei püüab Puškinskaja lähedal asuvas pargis teismelisi, samal ajal kui seal samas toimuval toidufestivalil mängitakse riigihümni. Sürreaalne, võtab uudisteportaali MoscowTimes ajakirjanik kokku. https://twitter.com/olacicho/status/874250372617031680

Ajalehe The Guardian ajakirjanik Shaun Walker kirjeldab tänast pärastlõunat Moskvas kui sürreaalselt. Ühel ajal toimuvad nii meeleavaldused kui ajaloolised pidustused. https://twitter.com/shaunwalker7/status/874250998272987136

Üks meeleavaldaja ronis rahva juubelduste saatel Venemaa lipuga rõdule. https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/874246485050785802

Märulipolitsei üritab Moskva peamist Tverskaja tänavat meeleavaldajatest puhastada, kirjutab BBC korrespondent Steve Rosenberg. Rahvas skandeerib "Venemaa ilma Putinita!" ja "Maha tsaar!" https://twitter.com/BBCSteveR/status/874249551519133696

Tverskajale on ootamatu külalisena saabunud ka liberaaldemokraatide juht, duumasaadik Vladimir Žirinovski. https://twitter.com/nedimon_msk/status/874248059173183488

Lõpetage valetamne ja varastamine, skandeerivad tuhanded inimesed Tverskajal. https://twitter.com/ARothWP/status/874231446466174976

Ajakirjanik imestab, et ingliskeelne riiklik uudistekanal RT meeleavaldusi kajastab. https://twitter.com/maxseddon/status/874250377968979968

Venemaa riiklik Pervõi Kanal lasi eetrisse 19-sekundilise lõigu tänastest meeleavaldustest, teatades umbes 1000 inimese kogunemisest Sahharovi prospektil, eirates peamist protestiaktsiooni Tverskajal.

Otse-eeter politseibussist. https://twitter.com/RuPol555/status/874246874252824576

Dožd: politsei tirib Tverskajal meeleavaldajaid ükshaaval rahva seast välja, rahvas skandeerib "Häbi!"

AP foto Peteburist.

Ei saa Venemaal politsei ka sel korral väikeste tüdrukute kinnipidamiseta. https://twitter.com/max_katz/status/874239403341877248

Peterburi. Foto: Reuters.

Teated hõõrumistest meeleavaldajate ja politseinike vahel Tverskaja tänaval. https://twitter.com/howardamos/status/874245515210358784

Ajakirjanik Alec Luhn: mehed kiivritega suruvad inimesi mööda tänavat edasi, kus teised mehed kiivritega võitlevad. https://twitter.com/ASLuhn/status/874245193985380353

Vene riiklikest telekanalitest ei kuule meeleavaldustest sõnagi. Küll näeb aga lapsi ja Putinit.

Opositsionäär Jašin ei lase kinnipidamisest hoolimata meeleolul langeda. https://twitter.com/IlyaYashin/status/874235597241667586

Telekanalil Dožd õnnestus äsja otse-eetris rääkida opositsiooniaktivist Ilja Jašiniga. Viimane võttis telekanaliga telefoni teel ühendust politseibussist, kuhu ta pärast kinnipidamist paigutati.

Peteburis konfiskeeris politsei meeleavaldajate maskotiks olnud kummipardi, mis pidi sümboliseerima peaminister Medvedevi häärberi hoovis asuvat parditiiki. https://twitter.com/OvdInfo/status/874237341740740608

Moskvast teatab telekanali Dožd korrespondent, et politsei kasutab rahva vastu gaasi, paljudel on silmad punased.

Voronež. https://twitter.com/novikov_dv/status/874235714547986433

Peterburi. https://twitter.com/maxseddon/status/874223849231011841

Moskva linnavalitsuse teatel korraldasid Navalnõi toetajad provokatsiooni, ilmudes südalinna plakatitega ja skandeerisid hüüdlauseid. Näiteks siin hüütakse, et Putin on varas. https://twitter.com/nedimon_msk/status/874231703673483264

Moskva vahistatute arv ligineb 100-le.

Vahistatud on ka Korruptsioonivastase Fondi direktor Roman Rubanov.

Peterburis meedia teatel nüüd juba üle 150 vahistamise. https://twitter.com/maxseddon/status/874228663943917568

Ikka Tverskaja. https://twitter.com/ASKoribut/status/874230181652725760

Reutersi foto Moskvast.

Portaal Bumaga aga ütleb, et Peterburis on vahistatuid juba üle 100.

Sotšis on siiani vahistatud seitse inimest.

https://twitter.com/i_galiev/status/874226222775107584 Tuntumatest aktivistidest võeti vahi alla ka Ilja Jašin.

RTVi: ajaloolise sõu ja meeleavalduse kokkulangemine loob sürreaalseid pilte. https://twitter.com/RTVi/status/874226447338045440

Navalnõile esitati süüdistus kahes haldusrikkumises: meeleavalduste seaduse rikkumine ja politseiniku korralduse eiramine. Mõlemat suutis ta teha juba kodust lahkumata.

Moskvas samuti. https://twitter.com/SvobodaRadio/status/874224867494830080

Ka Peterburis on vahistamised alanud. https://twitter.com/maxseddon/status/874223989517946880

Paljudes linnades (pildil Tomsk) kannavad meeleavaldajad vastavalt Navalnõi üleskutsele Vene võimutegelaste pilte, parodeerides nii 9. mail korraldatud "Igavese polgu" aktsiooni. https://twitter.com/spravochnaia/status/874220113305759745

Korravalvureid pole samuti vähe. https://twitter.com/SvobodaRadio/status/874218905392340999

https://twitter.com/nedimon_msk/status/874217749135982593 Tverskajale koguneb rahvast. Osa neist, tõsi küll, tuli juba varem toimunud ajaloolise sõjatehnika näitusele.

Raadio Vaba Euroopa näitab Moskva kaarti. https://twitter.com/RFERL/status/874216520863416320

Samuti on Navalnõi fondi peakorterist välja lülitatud elektrivarustus, aga nagu näha, fondi organiseeritud videokajastus on endiselt YouTube´is vaadatav.

Foto: AP

Associated Press on avaldanud esimesed Tverskajal tehtud fotod. Nagu näha, on politsei suurte jõududega kohal.

Navalnõi võeti kinni koduuksel, enne kui ta oleks jõudnud meeleavaldusele minna. Huvitav, mida talle siis ette heidetakse?

Aleksei Navalnõi naine teatas äsja Navalnõi Twitteri-kontol, et tema abikaasa on vahistatud. Veidi hiljem laekus ka foto. Navalnõi on helesinises särgis. https://twitter.com/navalny/status/874211829689585664

Venekeelse BBC video näitab vahistamisi Vladivostokis. https://twitter.com/bbcrussian/status/874206963181211649

Samal ajal Saraatovis. https://twitter.com/artemon2201/status/874207307990781953

Inimesed kogunevad Moskva Sahharovi tänavale, kus pidi toimuma esialgse plaani järgi registreeritud meeleavaldus. Siit minnakse edasi Tverskajale. https://twitter.com/lva_vo/status/874205490905063424

Peterburis peeti kinni meeleavaldusele suundunud linnaduuma liige. https://twitter.com/daniilken/status/874193723466416128

Moskva linnavalitsuse teatel on Tverskajalt läbimarssimine siiski lubatud - aga ilma loosungite ja skandeerimiseta.

Lähivaateid sellest, mis on plakatitel. Jekaterinburg. https://twitter.com/hebrewtwi/status/874190979464671232

https://twitter.com/belamova/status/874166023456530432 Krasnojarsk - paar tuhat meeleavaldajat.

Vahistatute arv on kokku juba üle paarikümne. Blagoveštšenskis näiteks on üheksa kinnipeetut.

Pilte Tverskaja tänava barrikaadidest. https://twitter.com/AlexKokcharov/status/874184645293821954

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskvas toimuvate meeleavalduste reguleerimine on Moskva linnavalitsuse korraldada. "Tuleb vältida provokatsioone ja illegaalset tegevust," lisas Peskov.

Meie ajavööndis asuvas Rostovi-äärses Donis algas meeleavaldus kell 11. https://twitter.com/john_rus/status/874182647018278912

Kasakad Vladivostokis. https://twitter.com/meowgaw/status/874157348784308226

Vladivostokist tulevad esimesed teated agressiivsetest laigulistes riietest meestest, kes väidetavalt meeleavaldajaid peksavad. https://twitter.com/Aztek_Blind/status/874180824765145088

Handi-Mansi ringkonna suurim linn Surgut. https://twitter.com/pashgan4eg/status/874179966736400386

Alates kella 12-st on sisenemine Tverskaja tänavale kõigile jalakäijatele keelatud.

Paljudes linnades on meeleavaldused mõistagi palju tagasihoidlikumad - mõnel pool paarkümmend inimest, mõnel pool paarsada. Krasnodaris aktivistide teatel kuni 1500. https://twitter.com/igor_azarov_/status/874177958386302976

Meeleavaldus Omskis algas kohaliku aja järgi kell 14. https://twitter.com/slava_nofx/status/874175584754118656

Meeleavaldused on plaanis kokku 145 linnas. Praeguseks on kinni peetud vähemalt 15 inimest, neist enamik Vladivostokis.

Kindlaid arve on sotsiaalmeedia põhjal võimatu väita, aga kõigi idapoolsete linnade peale kokku on meeleavaldajaid kindlasti tuhandeid. Korraldajad väitsid paar tundi tagasi, et nemad on kokku lugenud 20 000.

Habarovski rongkäik. https://twitter.com/navalny/status/874152475909128192

https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874161047850164229

Novosibirskis on praegu juba hiline pärastlõuna. Hommikul oli sealsel meeleavaldusel tuhatkond inimest, praegu juba mitu korda rohkem. https://twitter.com/Lecontseva_ill/status/874163797715554304

Veel mõned pildid Tverskaja barrikaadidest ja punaarmeelase riietuses meestest. Siin on käimas militaarnäitus "Ajad ja ajastud." https://twitter.com/Varfolomeev/status/874134473025216513

Barnaul, Altai krai, esiridades annavad tooni noorukid ja kooliõpilased. https://twitter.com/kosaretskii/status/874140100128538624

Navalnõi teatas kavast meeleavaldus Tverskajale tuua viimasel hetkel, eile õhtul YouTube´i laetud videos.

Arvukalt inimesi on siiani tänavale tulnud näiteks Habarovskis, Vladivostokis ja Novosibirskis, see siin on Irkutsk. https://twitter.com/suvesszard918/status/874158503899910144. Suurtest arreteerimistest pole seni teateid tulnud, ent Peterburis ja eriti Moskvas tõotab see kõik veel muutuda.

Kui Moskvas Tverskaja tänaval peaks meeleavaldus algama kell 14, siis idapoolsetes linnades on rahvas juba tänavatel.