BLOGI ja VIDEO | Putin pressikonverentsil Soomes: mereväeparaad Peterburis pole mingi mõõgatäristamine, vaid traditsioonide taastamine

Ametlikult teatati enne Niinistö ja Putini kohtumist, et päevakavas on kahepoolsed suhted ja aktuaalsed rahvusvahelised küsimused.

Soome rahvusringhäälingu Yle hinnangul räägitakse igal juhul kaubandussuhetest ja sõjalisest olukorrast Läänemerel. Mõlemad üritavad näidata, et riikide vahelised praktilised suhted toimivad lääne ja Venemaa suhete halvenemisest hoolimata.

Niinistö: neil sanktsioonidel oleks vahetuid mõjusid ka mujal kui Venemaal, mistõttu on EL aktiivne. Loodame siiski, et maailmas mõistetaks teineteist, see on kasulik meile kõigile.

Niinistö: asi pole Euroopa jaoks kerge ega valutu asi, seetõttu alustatakse konsultatsioone EL-i ja USA vahel.

Niinistö: taust on kahtlused valimisprotsessis, mitte oma seaduste teistele pealesurumises.

Putin: kui sanktsioonid kehtestatakse, oleks see väga kahetsusväärne ja küüniline, sest see on oma geopoliitiliste eeliste ärakasutamine teiste arvel. Me pole näinud lõppvarianti, seetõttu pole lõplikku hinnangut, kuid meid üritatakse pidevalt provotseerida, saadetakse välja diplomaate ja võetakse ära diplomaatilist vara, mis on kõigi rahvusvaheliste reeglite vastane. Ka sanktsioonid on rahvusvahelise õiguse ja WTO reeglite vastased. Aga me käitume vaoshoitult, kuid ükskord oleme sunnitud vastama. Millal ja kuidas, sõltub sellest, mis vormis on lõplik sanktsioonide seadus. Igal juhul hoolimata sellest, mis juhtub, peame me kuidagi koostööd tegema.

Putin: Olen juba ammu rääkinud USA seaduste piiriülesusest, me ei lepi sellega kunagi, see rikub rahvusvahelisi suhteid ja õigust. Teiste riikide suhtumine sõltub sellest, kui iseseisvad need riigid on.

Rossija: USA sanktsioone kritiseeritakse EL-is. Kas seda teemat arutasite, sest tegemist on paljude riikide majandusliku julgeolekuga. Kuidas mõjuvad sanktsioonid Vene-USA suhetele, milline on vastus?

Niinistö: dialoog Venemaaga on väga vajalik. Seda on mõistnud Merkel ja Macrongi.

Niinistö: Soome loomulikult suhtleb naaberriigi ja teistalt EL-i ja USA-ga. See ei ole mingi balanseerimine, vaid teguviis, mis peaks olema hea ka teistes kohtades maailmas.

Küsimus: paistab, et Soome otsib tasakaalu Venemaa ja USA vahel kas Niinistö usub, et Vene-vastaseid sanktsioone tuleb karmistada või peaks Venemaaga koostööd arendama.

Putin: meil on USA-s palju sõpru, palju terve mõistusega inimesi. Kunagi olukord muutub ja suudame tegutseda koos kõigi kodanike heaks.

Putin: koos oleksime palju efektiivsemad paljude probleemide lahendamisel.

Putin: kahetsen, et meie suhted on halvenenud.

Putin: eriti kahju, et Vene-USA suhted tuuakse ohvriks USA sisepoliitikale.

Putin: mis puutub valimiste mõjutamise uurimist, siis me ei pea seda juurdluseks, sest see eeldab põhjalikku uurimist ja kõigi poolte ärakuulamist, me peame seda Vene-vastase hüsteeria õhutamiseks sisepoliitilisteks vajadusteks.

Putin: USA presidendi valimine ega tegevuse hindamine pole meie, vaid USA rahva asi.

CNN: kas te mõtlete, kui halvaks lähevad USA-Vene suhted ja kahetsete Trumpi presidendiks valimist?

Niinistö: kõigi neis asjade on vaja avatud koostöövaimu globaalselt. Usun dialoogi ja et selle kaudu leidub lahendusi.

Niinistö: maailm on riske täis. Kas ilmastikumuutus, ränne või kõva sõdimine.

Putin: elame väga vastuolulises ja hapras maailmas. Tuleb vältida ja minimeerida riske, mis võimaldab arendada suhteid, inimeste elukvaliteet paraneks. See oli meie kohtumise eesmärk ka täna. Tulevikus reageerime probleemidele, mis esile kerkivad.

Interfax: näeme julgustavat arengut, samas maailmas majanduslikke ja poliitilisi riske. Kas see väike positiivne areng kannatab nende riskide tõttu?

Niinistö: ka siin pole tegemist relvatäristamise ega blokkide moodustamisega ega ole see suunatud kellegi vastu. Aga nii kaua, kui on armeesid, on õppusid.

Niinistö: Soomegi peab õppusi, osaleb suurel õppusel Rootsi rannikul. Osalevad ka teised riigid, ka USA.

Niinistö: Hiina laevastik on käinud Vahemerel, sõjaliste oskustega on seotud väljaõpe, kuidas tegutseda erinevates tingimustes.

Niinistö: see pole Vene-Hiina esimene ühisõppus.

Putin: Venemaal ja Hiinal on strateegiline partnerlus, väga laialdane, majanduses, poliitikas ja sõjalis-tehniline. Regulaarselt toimuvad ühised õppused nii maal kui merel. Vene-Hiina koostöö koosneb paljudest aladest ja tagab stabiilsust maailmas ega ole suunatud ühegi riigi vastu. Sõjaväelased lihtsalt arendavad meisterlikkust. Hea näide, kuidas peaks arendama koostööd igal pool, sh Läänemere piirkonnas. Hindame mõnede Läänemere riikide neutraalsust, oleme valmis koostööks blokiväliste riikidega. Mereväeparaad Peterburis ei ole mingi mõõgatäristamine, vaid traditsioonide taastamine, üle 100 aasta vanade traditsioonide. Kutsume kõiki vaatama ja osalema.

Yle: millise sõnumi saadavad Venemaa ja Hiina ühisõppusega Läänemere riikidele?

Putin: saadan kõigile soomlastele terviseid.

Putin: inimesed lehvitasid sõbralikult.

Putin: täna Soome võõrustajaid külalislahkuse eest.

Putin: kuulasin suure huviga Niinistö mõtteid keskkonnakaitsest Arktikas.

Putin: arendame koostööd Arktikas.

Putin: rääkisin Ukrainast ja sellest, millest rääkisime 3. märtsil Arhangelskis.

Putin: süürlased peavad ise otsustama, millises riigis tahavad elada.

Putin: Süürias on tähtis peatada verevalamine ja luua tingimused kestvale kokkuleppele.

Putin: hindame Soome iseseisvat tasakaalustatud välispoliitikat, see on tähtis stabiilsuse tagaja Euroopas. Jätkame dialoogi Soome ja teistega julgeoleku taseme tõstmiseks piirkonnas.

Putin: Kaliningradi veepuhastusjaam on tõsine samm Läänemere ökoloogilise julgeoleku tagamises.

Putin: rääkisime keskkonnavõimude heast koostööst. Niinistö mainis Krasnõi Bori jäätmehoidla kohta, see töö alles algab.

Putin: Yandex loob andmekeskuse Soome.

Putin: Valio laieneb Venemaal, Nokian Tyres jt.

Putin: tuumajaama kogumaksumus 5 mlrd eurot, pool maksab Vene valitsus, teise Rosatom.

Putin: meil on mitu suurt projekti energia valdkonnas. Muu hulgas tuumajaam.

Putin: äriringkondade vastastikune huvi on väga suur.

Putin: kaubavahetus kasvab hästi. Jaanuaris kuni mais kasvas kaubavahetus ligi 51%. Selline tempo peaks säilima.

Putin: sel aastal ka 25 aasta Vene-Soome diplomaatiliste suhete loomisest.

Putin: selline poliitiline dialoog on kannustab kahepoolsete suhete arengut.

Putin: arutelud olid konstruktiivsed ja sõbralikud.

Putin: tänan Niinistöt kutse eest eriti seetõttu, et Soome tähistab iseseisvuse 100. aastapäeva. Sellega seoses viime ellu kultuuriprogrammi.

Niinistö: ehk jõuame hiljem rääkida.

Niinistö: ei jõudnud rääkida Süüriast ega desarmeerimisest.

Niinistö: Ukrainas progressi me ei näe. Tähtis on relvarahu samm-sammult näiteks vangide vahetamise kaudu.

Niinistö: kellegi majandushuvidele ei avaldata survet.

Niinistö: see ettepanek on võitlus võitlus reostusega, mis on seotud kivisöe põletamisega.

Niinistö: Putin mõistis, et Soome saab teha ettepaneku, millest on raske keelduda.

Niinistö: rääkisime ka Soome eesistumisest Arktika nõukogus.

Niinistö: ICAO-l on õnnestunud kokku leppida heades praktikates ja transponderite asjades.

Niinistö: et vältida soovimatuid tagajärgi vajame pidevat dialoogi. Loodame Soomes näidata, et kõik ei ole nii halb, kui näib. Viitab Jens Stoltenbergi intervjuule.

Niinistö: rääkisime ka julgeolekust Läänemere piirkonnas. Kaks suurt õppust Aurora ja Zapad, oleme näinud sõjalise tegevuse aktiviseerumist.

Niinistö räägib Läänemere piirkonnas ka Kaliningradi veepuhastusseadmetest. Sama loodetakse ka Peterburis teha.

Niinistö: meil on heade naabritega palju kahepoolseid suhteid. Näeme majanduslike suhete aktiviseerumist ja arengut paremas suunas. Kaubavahetus on suurenenud.

Niinistö: on ka ühiseid eesmärke, nt Krasnõi Bori polügoni teema.

Niinistö: hindame, et Putin on tulnud austama Soome iseseisvuse 100. aastapäeva ja samal ajal Soome-Vene suhete 25. aastapäeva.

