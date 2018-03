BLOGI JA FOTOD | Venemaa valib presidenti. Kui suure ülekaaluga võidab ametis olev riigijuht Vladimir Putin?

Kokku on Venemaa presidendivalimistel valijanimekirjadesse kantud 108 968 869 inimest, annab teada prantsuse päevaleht Le Monde oma veebiportaalis.

Kuna Venemaa jaguneb üheteistkümneks ajavööndiks, ei ole kõik valimisjaoskonnad üheaegselt avatud. Esimesena algas hääletamine Kaug-Idas Vladivostokis ja Kamtšatkal, Tallinna aja järgi eile õhtul kell 22. Sealsed jaoskonnad on praeguseks juba suletud. Viimasena lõppeb hääletamine Kalinigradis täna õhtul kell 20 (Tallinna aja järgi).

Eestis elavad Vene Fäderatsiooni kodanikud saavad samuti hääletada. Vene saatkonna kodulehel oleva info põhjal avati jaoskonnad täna hommikul kell 8. Eestis on valimisjaoskonnad avatud Tallinnas, Narvas ja Tartus. Eile toimus Eestis ka eelhääletamine. Ainsaks dokumendiks, mille alusel saatkonna kodulehel oleva informatisooni põhjal valmistel isikut tuvastada saab, on Vene Föderatsiooni pass.

Peale Vladimir Putini erakonnast Ühtne Venemaa on üles seatud seitse kandidaati:

- Pavel Grudinin (Kommunistlik Partei)

- Vladimir Žirinovski (Venemaa Liberaaldemokraatlik Partei)

- Ksenia Sobtšak (liberaalne erakond Kodanikualgatus)

- Grigori Javlinski (sotsiaalliberaalne erakond Jabloko)

- Boris Titov (liberaal-konservatiivne Kasvupartei)

- Sergei Baburin (rahvuslik-natsionalistlik Rahva Liit)

- Maksim Suraikin (erakond Venemaa Kommunistid)

Loe veel

Eestist sõitis Venemaale valimisi vaatlema Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni liikmena Jaanus Marrandi (SDE) ja Venemaa riigiduuma kutsel Olga Ivanova (Keskerakond).

Venemaa presidendivalimised 2018

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi väidab, et tema valimisvaatlejatel ei lasta Vladikavkazis asuvas jaoskonnas olukorda jälgida ja nad tõsteti välja. https://twitter.com/navalny/status/975335372799594496

Venemaa kommunikatsiooniminister Nikolai Nikiforov ütles, et rohkem kui 150 000 venemaalast kasutavad veebiportaali Nash Vjabor (Meie Vaslik), et jälgida valimisjaoskonades toimuvat. https://twitter.com/nnikiforov/status/975295764401356800

34,7% valimisõiguslikest kodanikest oli kella 14 seisuga (Moskva aja järgi) oma hääle andnud, teatas valimiskomisjoni asejuht Nikolai Bulajaev Interfaxi vahendusel.

Juba on teateid valimisrikkumistest. Antud video pärineb Jakuutiast, kus on näha, et valimisjaoskonna töötaja laob avalikust hääletamiskasti aina sedeleid juurde, sundides tegelikke valijaid sellepärast ootama. https://twitter.com/Gulay_Pole/status/975232062532870147

28% valimisõiguslikest kodanikest oli kella 12 seisuga oma hääle andnud, teatas valimiskomisjon.

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev ja Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov külastasid samuti valimisjaoskonda. Tšetšeenias, kus valimisaktiivsus on tavapäraselt enam kui 90 protsenti, võeti hääletama minnes üles ka korralik laul. Aleksei Navalnõi saatis piirkonda valimisprotsessi jälgima 53 vaatlejat. https://twitter.com/Grozny_2018/status/975280763074678785

Ajakirjanik ja telesaatejuht Ksenija Sobtšak pistis oma hääle kasti pealinnas Moskvas, olles viimane kaheksast presidendikandidaadist, kes täna valimas käis. https://twitter.com/Ruptly/status/975318908671578117

Vladimir Putin ütles oma häält kasti pannes, et igasugune tulemus, mis võimaldab tal ametikohal jätkata, tähendab juba edu. "Ma usun, et programm, mille ma välja pakkusin, on see õige," vahendas riigipea sõnu Ria Novosti.

Aastate eest suure kisaga Venemaale kolinud ja kodakondsuse saanud näitleja Gérard Depardieu täitis oma kodanikukohust. https://twitter.com/lucas_rtfrance/status/975304746784509952

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi, kellel valimiskomisjon keelas kandideerida, kutsus valimiste eel üles hääletust üleriigiliselt boikoteerima ja saatis jaoskondadesse tuhandeid vaatlejaid, veendumaks, et hääletuskohtades ei toimuks võltsimisi. Ta ei välistanud ka laiaulatusliku meeleavalduse korraldamist valimistulemuste selgumise järel.

Ria Novosti teatel korraldati ööl vastu tänast valimiskomisjoni koduleheküljele DDoS rünnak.

Aktiivsus on seekordsetel valimistel isegi kõrgem kui varem: kell 10 oli hääletanute protsent 16.55, mida on kümne protsendipunkti võrra enam kui 2012. aasta presidendivalimistel, teatas valimiskomisjoni juht Ella Pamfilova. Teadaolevalt on aktiivsus eriti kõrge Uuralites ja Kaug-Idas, olles 28 protsenti kõrgem kui valimispäeval kuue aasta eest.

Krimmis toimuvad valimised nii läbipaistvalt, et saame lausa inimeste valimiseelistusi lugeda. https://twitter.com/rorychallandsAJ/status/975277201611423744

Al Jazeera ülevaade sellest, kes saavad hääletada ja kes mitte. https://twitter.com/AJEnglish/status/975265631393275904

Kandidaadid on teie ees!

Samuti presidendivalimistel kandideeriv Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht Vladimir Žirinovski andis oma hääle Moskvas.

Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei presidendikandidaat ettevõtja Pavel Grudinin andis oma hääle väljaspool Moskvat.

Kohe hommikul hääletas Moskvas ka president Vladimir Putin isiklikult. Ta tegi seda valimisjaoskonnas nr 2151.

Hommikul kell kaheksa ootas Narvas Vene peakonsulaadi juures tuhatkond inimest. Inimesi tuuakse hääletama lausa bussidega.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-narvas-vene-peakonsulaadi-juures-ootab-tuhatkond-inimest-voimalust-presidenti-valida?id=81463661

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/urmas-paet-maailmas-pole-inimest-keda-suudaks-vene-presidendi-nn-valimiste-tulemus-ullatada?id=81462493

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mart-nutt-venemaa-presidendivalimisi-vaatlema-ei-lahe-mind-voidakse-piiril-mitu-tundi-voi-kauem-kinni-pidada-ja-siis-tagasi-eestisse-saata?id=81412281

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jaanus-marrandi-venemaa-presidendivalimistele-minemisest-muidugi-lahen-mis-seal-ikka-karta?id=81429787

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/delfi-peterburis-kas-venelased-usuvad-et-keegi-voib-presidendivalimistel-putini-troonilt-kukutada-miks-haaletamisele-kaega-luuakse?id=81423779

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/delfi-peterburis-valimiste-voltsimisest-soovitatakse-mitte-kirjutada-voidakse-kohv-ara-murgitada?id=81452703