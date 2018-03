BLOGI JA FOTOD | Vene riigipea Vladimir Putin võttis valimistel suurema häältesaagi kui eales varem, toetus ulatus 76,67 protsendini

Kui loetud oli 99 protsenti häältest, oli Putini toetusnumber kerkinud 76,67 protsenti, teatas Interfax.

Meenutuseks: 2000. aasta valimistel sai Putin 52,94 protsenti häältest, 2004. aastal 71,31 protsenti ning 2012. aastal 63,6 protsenti.

Valimiste osavõtuprotsent, mida peeti üheks valimiste legitiimsuse võtmenäitajaks, oli esialgsetel andmetel 60 ehk ligikaudu viie protsendi võrra madalam kui kuue aasta eest.

Venemaa presidendivalimistel kanti valijanimekirjadesse 108 968 869 inimest. Valimispäev sai alguse Kaug-Idas Vladivostokis ja Kamtšatkal, Tallinna aja järgi eile õhtul kell 22, ja lõppes Kalinigradis eile õhtul kell 20 (Tallinna aja järgi).

Eestist sõitis Venemaale valimisi vaatlema Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni liikmena Jaanus Marrandi (SDE) ja Venemaa riigiduuma kutsel Olga Ivanova.

Venemaa presidendivalimised 2018

Kui loetud oli 99,75% häältest, oli Putini toetus 76,67%, teatas keskvalimiskomisjon. Putini poolt on hääletanud 54,4 miljonit Venemaa kodanikku, mida on 5,1 miljonit rohkem kui 2004. aastal. Putini poolt hääletas rohkem inimesi kui kõigi ülejäänud kandidaatide poolt kokku. Kommunist Grudinini poolt hääletas 11,79%, Žirinovski poolt 5,66%, Sobtšaki poolt 1,67%, Javlinski poolt 1,04%, Titovi poolt 0,75%, Suraikini poolt 0,68 ja Baburini poolt 0,65%.

Putini valimisvõit muudab ta kõige pikaajalisemaks Venemaa juhiks pärast Jossif Stalinit.

Hiina president Xi Jinping õnnitles Putinit tagasivalimise puhul. Hiina parlament valis Xi enda ühehäälselt ametikohale tagasi päev varem.

Keskvalimiskomisjon teatas pärast 90% valimissedelite läbitöötamist, et Putin on saanud 76,41% häältest. Talle järgnevad kommunistide kandidaat Grudinin (12,05%), Žirinovski (5,85%), Sobtšak (1,59%), Javlinski (0,98%), Titov (0,73%), Suraikin (0,68%), Baburin (0,65%). Esiviisiku järjekord enam muutuda ei saa.

Interfax vahendab, et kui loetud 70 protsenti häältest, on Putini toetusprotsent 75,91. Võidukas Putin ise jõudis häältelugemise ajal väisata Moskva oblastis toimunud Krimmi annekteerimise aastapäeva kontserti.

Keskvalimiskomisjoni andmed: kui loetud üle poolte häältest, on Putini toetus 75 protsenti. Pavel Grudininile olid hääle andnud 13 protsenti hääletanutest. Putin ise ütles esimestes intervjuudes pärast tulemuste selgumist, et valijad "tunnustasid viimaste aastate saavutusi". Küsimuse peale, kas kavatseb ka kuue aasta pärast kandideerida, kostis ta: "See on naljakas küsimus. Kas tõesti usute, et püsin siin kuni 100-aastaseni? Ei!"

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni liikmena Venemaale valimisi vaatlema sõitnud riigikogu liige Jaanus Marrandi (SDE) külastas päeva teises pooles Moskva põhjaosas asuvad valimisjaoskondi. Häältelugemise ajaks sattus ta jaoskonda, kus hääli loeti elektrooniliselt. Selle valimisjaoskonna registris oli üle 1900 valija, valimas käis 53 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Nendest 70 protsenti andsid oma hääle Vladimir Putinile. Marrandi märkis, et kui vaadata Putini häältesaaki hääleõiguslike inimeste koguarvust, hääletas tema poolt ainult 37 protsenti kõigist valijatest. Teise koha sai selles jaoskonnas - nagu ka mujal Venemaal - kommunistide kandidaat Pavel Grudinin. Marrandi kinnitusel oli õhtune olukord põhjapoolsetes valimisjaoskondades samasugune nagu hommikul lõunapoolsetes. "Kõik oli ilusti lahendatud ja inimesed olid innustunud. Probleem pole inimestes, vaid selles, et vaba avatud demokraatlikku konkurentsi ei ole. On loomulik asi, et kui riigis on poliitiline debatt, siis võrsuvad sealt ka poliitilised liidrid välja. Kui vaba juurdepääs meediale puudub, ei võrsu ka mõtteid." Marrandi selgitas, et valijaid mõjutab demokraatliku poliitilise konkurentsi puudumine. "Opositsioon on tänavatel ja kraakleb. Kui paneme kandidaadid ritta, siis valija näeb debatti, kus omavahel vaidlevad 5-6 kandidaati, neile vaatab ülalt väärikas Putin. Ortodokssete inimeste jaoks ongi väärikas Putin parem," märkis Marrandi ja lisas, et juhitud demokraatias on ka valimistulemused juhitud. Homme annab OSCE ka pressikonverentsi, kus antakse Venemaa valimistele hinnang. "Kindlasti ei tule sellist järeldust, et Venemaal on kõik korras," sõnas Marrandi. Ta lisas, et oli õige otsus OSCE vaatlejana valimisi jälgida. "Parem on olla kohal ja näha, kui mitte olla ja mitte näha. OSCE on ka Donetskis kahe rinde vahel."

background:white">Vladimir Putin saabus Moskvasse Maneeži väljakule, kus toimub parajasti suur kontsert-meeleavaldus Krimmi annekteerimise aastapäeva puhul. „Edu ootab meid! Koos võtame Venemaa nimel ette suuremahulise töö. Tänan!“ kuulutasPutin lavalt.

background:white">Meenutuseks: 2000. aasta valimistel sai Putin 52,94 protsenti häältest, 2004. aastal 71,31 protsenti ning 2012. aastal 63,6 protsenti.

background:white">Olukorras, kus üle on loetud normal">40 protsenti häältest, on Putinil jätkuvalt mugav edumaa: tema poolt on praeguse seisuga hääletanud 74,22 protsenti valijaist ja Pavel Grudinini poolt 14,03 protsenti. Kolmandal kohal olevat Vladimir Žirinovskit toetab color:black;background:white">6,51 protsenti.

background:white">Kommunistide kandidaat Pavel Grudinin kommenteeris äsja ajakirjanikele, et tema hinnangul oli viimane valimiskampaania Nõukogude Liidu järgse aja üks räpasemaid.„Ootame, kuni 90 protsenti häältest on loetud. Kuid on jubaselge, et need valimised polnud ausad. Kahjuks oli [opositsionäär Aleksei]Navalnõil õigus: saab hääletada kaks-kolm korda ja meil on Moskva piirkonnast selliseid näiteid.“

background:white">Raadio Vaba Euroopa kirjutab, et Venemaal on vähemalt üks koht, kus Putin paistis korralikult lüüa saavat: selleks on Lenini-nimeline sohvoos, mille pikaaegne boss Pavel Grudinin võttis kommunistide kandidaadina samuti valimistest osa. Seal hääletas Grudinini poolt 55 protsenti valijaist, Putinit toetas 38,5 protsenti.

Vene keskvalimiskomisjoni teatel kogus Putin Krimmis 91,7% häältest ja Sevastopolis 91,52%.

Ametis oleva riigipea valimiskampaania pressiesindaja jõudis juba minna inetuks, tänades britte hea valimistulemuse eest, viidates, just kui mürgitatud eksspioon Sergei Skripali ümber toimuv mõjus hästi Vladimir Putini valimistulemusele, sest venelased tulid lääne süüdistuste pärast oma presidenti toetama.

Ametlike valimistulemuste kohaselt oli president Vladimir Putini poolt 72 protsenti valimaskäinutest, teatas keskvalimiskomisjon, kui üleriigiliselt oli loetud 22 protsenti häältest, ennekõike idaoblastitest.

Vene riigi omanduses oleva uuringufirma FOM lävepakuküsitluse kohaselt võttis president Vladimir Putin tänastel valimistel üleriigiliselt suisa 77% häältest, mida on veelgi rohkem, kui näitas teise uksesuuküsitleja, Ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskus (VTsIOM) uuring.

Uksesuuküsitluse kohaselt toetas täna Vladimir Putinit 73.9% hääleõiguslikest kodanikest. Talle järgnesid toetuselt 11.2% Pavel Grudinin (Kommunistlik Partei), 6.7% Vladimir Žirinovski (Venemaa Liberaaldemokraatlik Partei) ja 2,5% Ksenia Sobtšak (liberaalne erakond Kodanikualgatus). Antud lävepakuküsitluse viis läbi Ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskus (VTsIOM).

Ajakirjanik Max Seddon kirjutab, et ajal, mil ta üht valimisjaoskonda külastas, nägi ta ja mitu vaatlejat valimiskomisjoni töötajate püüdluste kiuste oma silmaga, kuidas üks tüdruk terve pataka sedeleid kasti toppis. Kohapeal olnud politseinikud tegid näo, nagu midagi ei oleks juhutunud. https://twitter.com/maxseddon/status/975412779699064832

Valida enam ei saa ja ka viimastes jaoskondades hakatakse nüüd hääli lugema.

Venemaal Kemerovos asuvas valimisjaoskonnas lükkas üks komisjoni liikmetest häälte lugemise ajal pooleteiseks minutiks vaatlejate kaamera ette õhupallid, varjates nõnda ruumis toimuva võõraste silme eest. https://twitter.com/mudakoff/status/975405725185867776

Moskvas tuli täna presidenti valima umbes 60 protsenti hääleõiguslikest kodanikest, üleriigiliselt tõotab see jääda 53 protsendi juurde, mida on neli protsenti rohkem kui kuue aasta eest.

Üks venelane otsustas protesti märgiks oma valimissedeli ära süüa. https://twitter.com/MBKhMedia/status/975381904508768256

Valimisjaoskondadest on nüüd lahti vaid Kaliningradi omad, mis sulgetakse kell 20 Eesti aja järgi.

Hääletada soovivate inimeste rivi ulatub täna Riias Vene saatkonnast julgesti järgmisesse tänavasse ja jätkub sama pikalt kõrvaltänavas. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=211649

Vene liberaal, telesaatejuht ja ajakirjanik Ksenija Sobtšak ütles valimispäeva lõpus, et presidendivalimised olid tänavu läbipaistavamad kui varasematelt aastatel ja ka rikkumisi esines vähem.

Moskva tänavatel võib täna kohata silte, millel hoiatakse inimesi mitte hääletama „veel kuue aasta orjuse“ poolt. Tõenäoliselt on see osa opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi kampaaniast, millega kutsuti inimesi valimistest hoiduma. https://twitter.com/Annaafp/status/975249996227497984

Venemaal Uurali mägede idajalamil Lääne-Siberi tasandiku serval, Isseti jõe kaldal Jekaterinburgis on kell kohaliku aja järgi 20 ja linnaväljakul algas tantsumuusika saatel üritus, mills korraldajate kohta ei ole midagi teada. https://twitter.com/Lucian_Kim/status/975390137172529152

Soovijad said Kohtla-Järvel bussile minna ja Narva hääletama sõita. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-kohtla-jarve-elanikele-oli-venemaa-presidendivalimiste-narvas-asuvasse-valimisjaoskonda-minekuks-tellitud-eribuss?id=81466807

Vene keskvalimiskomisjoni asejuht Nikolai Bulajev ütles uudisteagentuuri Interfax vahendusel, et kuskil maailmas ei esine sellist läbipaistvust, nagu meie tänastel valimistel.

Täna kella 17 seisuga (Moskva aja järgi) oli oma hääle andnud 51,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Teateid Dagestani Vabariigi pealinnast Mahhatškalast: vaatlejate sõnul on seal päeva vältel toimunud mitmeid tõendatud valimisrikkumisi, ennekõike sedelite võltsimist. Teadaolevalt toimus ühes valimisjaoskonnas ka intsident, mille käigus üht ajakirjanikku filmimise ajal rünnati. https://twitter.com/MBKhMedia/status/975367877783183361

Järjekordne teade valimispettusest, sedapuhku Kemerovo oblastist. https://twitter.com/Gulay_Pole/status/975362595308875777?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2Frussia-president-election-2018-putin-blog%2F29009811.html&tfw_site=RFERL

Arhangelskis ilmus valimisjaoskonda selline tulede ja tiibadega tegelane. https://twitter.com/breakingmad_/status/975357542527315973

40% valimisõiguslikest kodanikest oli kella 15 seisuga (Moskva aja järgi) oma hääle andnud, mida on rohkem kui presidendivalimistel 2008. ja 2012. aastal, teatas valimiskomisjon.

Maagia Vene valimistel: 50 sedelit 35 kodus hääletanu poolt. https://twitter.com/ASLuhn/status/975341011818991616

Eestis elav Vene publitsist Vadim Štepa ütles Delfile, et opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi üleskutse presidendivalimisi boikoteerida leidis toetust ja paistab olevat üsna efektiivne, sest Baikali regioonis osales valimistel kõigest 52,3% ja üle Novosibirski 53% hääleõiguslikest kodanikest.

Opositsionäär Navalnõi loodud valimisvaatlejate rühmitus teatas sellisest rikkumisest Novokuznetskist. Videolt on näha, kuidas vanamemm üritab valimiskasti heita suurt sedelitepatakat. https://twitter.com/teamnavalnynvkz/status/975193408158519296

Järjekordne valimispettus, mida videomaterjali olemasolu tõttu pidi tunnistama ka pealinna valimiskomisjon, mis nentis pelgalt, et intsident leidis tõepoolest aset. https://twitter.com/ASLuhn/status/975342841961512967?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fthemoscowtimes.com%2Farticles%2Felections-liveblog-60849&tfw_site=MoscowTimes

88-aastane Maria Nazachuk, Jossif Stalin fänn, selgitab, miks ta andis oma hääle Putini eest. Ta ütleb, et „ta on väga hea mees“, kes on suutnud tagada, et Venemaal ei ole sõdu. Ta lisas hiljem, viidates kandidaatide plakatidele, et sealt „ei ole kedagi teist“ valida. https://twitter.com/ChristopherJM/status/975342676664094720

Huvitav teade: tänastel presidendivalimistel oli täna võimalik osaleda ka Põhja-Koreas elavatel venemaalastel, kellest täitis oma kodanikukohust ametlikel andmetel lausa 100% hääleõiguslikest elanikest. https://twitter.com/KevinRothrock/status/975349020095860736

Ühes Moskva valimisjaoskonnas on võimalik ka spetsiaalse seina taustal selfie't teha. https://twitter.com/malpasanna/status/975344432261337088

Valimisjaoskondadesse on tulnud oma häält andma igasuguseid huvitavaid inimesi. https://twitter.com/KevinRothrock/status/975339810192809985?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2Frussia-president-election-2018-putin-blog%2F29009811.html&tfw_site=RFERL

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi väidab, et tema valimisvaatlejatel ei lasta Vladikavkazis asuvas jaoskonnas olukorda jälgida ja nad tõsteti välja. https://twitter.com/navalny/status/975335372799594496

Venemaa kommunikatsiooniminister Nikolai Nikiforov ütles, et rohkem kui 150 000 venemaalast kasutavad veebiportaali Nash Vjabor (Meie Vaslik), et jälgida valimisjaoskonades toimuvat. https://twitter.com/nnikiforov/status/975295764401356800

34,7% valimisõiguslikest kodanikest oli kella 14 seisuga (Moskva aja järgi) oma hääle andnud, teatas valimiskomisjoni asejuht Nikolai Bulajaev Interfaxi vahendusel.

Juba on teateid valimisrikkumistest. Antud video pärineb Jakuutiast, kus on näha, et valimisjaoskonna töötaja laob avalikust hääletamiskasti aina sedeleid juurde, sundides tegelikke valijaid sellepärast ootama. https://twitter.com/Gulay_Pole/status/975232062532870147

28% valimisõiguslikest kodanikest oli kella 12 seisuga oma hääle andnud, teatas valimiskomisjon.

Venemaa peaminister Dmitri Medvedev ja Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov külastasid samuti valimisjaoskonda. Tšetšeenias, kus valimisaktiivsus on tavapäraselt enam kui 90 protsenti, võeti hääletama minnes üles ka korralik laul. Aleksei Navalnõi saatis piirkonda valimisprotsessi jälgima 53 vaatlejat. https://twitter.com/Grozny_2018/status/975280763074678785

Ajakirjanik ja telesaatejuht Ksenija Sobtšak pistis oma hääle kasti pealinnas Moskvas, olles viimane kaheksast presidendikandidaadist, kes täna valimas käis. https://twitter.com/Ruptly/status/975318908671578117

Vladimir Putin ütles oma häält kasti pannes, et igasugune tulemus, mis võimaldab tal ametikohal jätkata, tähendab juba edu. "Ma usun, et programm, mille ma välja pakkusin, on see õige," vahendas riigipea sõnu Ria Novosti.

Aastate eest suure kisaga Venemaale kolinud ja kodakondsuse saanud näitleja Gérard Depardieu täitis oma kodanikukohust. https://twitter.com/lucas_rtfrance/status/975304746784509952

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi, kellel valimiskomisjon keelas kandideerida, kutsus valimiste eel üles hääletust üleriigiliselt boikoteerima ja saatis jaoskondadesse tuhandeid vaatlejaid, veendumaks, et hääletuskohtades ei toimuks võltsimisi. Ta ei välistanud ka laiaulatusliku meeleavalduse korraldamist valimistulemuste selgumise järel.

Ria Novosti teatel korraldati ööl vastu tänast valimiskomisjoni koduleheküljele DDoS rünnak.

Aktiivsus on seekordsetel valimistel isegi kõrgem kui varem: kell 10 oli hääletanute protsent 16.55, mida on kümne protsendipunkti võrra enam kui 2012. aasta presidendivalimistel, teatas valimiskomisjoni juht Ella Pamfilova. Teadaolevalt on aktiivsus eriti kõrge Uuralites ja Kaug-Idas, olles 28 protsenti kõrgem kui valimispäeval kuue aasta eest.

Krimmis toimuvad valimised nii läbipaistvalt, et saame lausa inimeste valimiseelistusi lugeda. https://twitter.com/rorychallandsAJ/status/975277201611423744

Al Jazeera ülevaade sellest, kes saavad hääletada ja kes mitte. https://twitter.com/AJEnglish/status/975265631393275904

Kandidaadid on teie ees!

Samuti presidendivalimistel kandideeriv Venemaa Liberaaldemokraatliku Partei juht Vladimir Žirinovski andis oma hääle Moskvas.

Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei presidendikandidaat ettevõtja Pavel Grudinin andis oma hääle väljaspool Moskvat.

Kohe hommikul hääletas Moskvas ka president Vladimir Putin isiklikult. Ta tegi seda valimisjaoskonnas nr 2151.

Hommikul kell kaheksa ootas Narvas Vene peakonsulaadi juures tuhatkond inimest. Inimesi tuuakse hääletama lausa bussidega.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfi-fotod-narvas-vene-peakonsulaadi-juures-ootab-tuhatkond-inimest-voimalust-presidenti-valida?id=81463661

