BLOGI JA FOTOD | Sauli Niinistö kohtus Valges Majas Donald Trumpiga, räägiti suhetest Venemaaga! Trump: hea läbisaamine Venemaaga tähendab üldist maailmarahu

Niinistö sõnas kohtumise eel ajakirjanikele, et tahaks rääkida olukorrast Läänemerel. Samuti arutaks ta NATO ja Venemaa pingeliste suhete üle. Niinistö usub, et üks põhjustest, miks ta sai kutse Valget Maja külastada, oli see, et ta kohtus kevadel USA ja NATO esindajatega.

Esialgse plaani kohaselt pidi kohtumine toimuma teisipäeval, ent sellele tõmbas kriipsu peale Texase osariiki laastanud orkaan Harvey. Trump suundub teisipäeval sinna.

Niinistö saabus Valgesse Majja Eesti aja järgi kella 22.15 paiku, pressikonverents anti tunnike hiljem. Vahetati kiidusõnu koostöö osas Lähis-Idas. Venemaa puhul jäädi poliitkorrektseks ja pigem jäi kõlama, et tuleb hästi läbi saada ja konflikte vältida. Trump rõhutas ka, et läänemeremaade suhtes ollakse kaitsvad.

USA ja Soome presidendid pole näost-näkku kohtunud 15 aastat. Näiteks Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtus Niinistö aga juuli hakul Soomes.

Trumpi ja Niinistö kohtumine

Pressikonverents on lõppenud!

Uuriti ka, mis seis on suure lubadusega, et Mehhiko ja USA vahele tuleb müür ja Mehhiko maksab selle kinni. Trump satub hoogu ja rõhutab korduvalt, et müüri on vaja ning ühel või teisel viisil Mehhiko maksab selle eest. Ta toonitab, et see peatab narkoveo kahe riigi vahel. Trump: seda on vaja julgeoleku ja narkoveo pärast.

Uuriti, kui Venemaa ja Soome suhted peaks jahenema, kas USA aitaks. Trump viitab poliitkorrektselt, et Soome armee on tugev ja loodetavasti suhted ei muutugi pingeliseks.

Trump: loodan, et meil on tulevikus Venemaaga head suhted! See on väga oluline ja usun, et see juhtub! See on suur riik, tuumariik. Soomel lähebVenemaaga hästi ja loodan, et ka meil on Venemaaga hea suhe, see onmaailmarahu ja ka muu mõttes hea ning vajalik.

Trump märgib, et Läänemere ja Baltimaade piirkonna suhtes ollakse väga kaitsvad.

Puudutakse ka Venemaa suurõppusi. Niinistö märgib, et tehakse kõik, mis võimalik, et säilitada rahu Läänemere piirkonnas. Niinistö: pean ütlema, et paar nädalat tagasi kohtusin Putiniga. Huvitas, miks hiinlaste armee treenib koos venelastega. Putin vastas, et see pole kellegi vastu. Minu vastus oli, meie ka treenime Läänemere piirkonnas koos USAga, ka meie ei tee seda kellegi vastu. Peame olema väga ettevaatlikud, et suured sõjaväeõppused Läänemerel ei põhjusta probleeme. Teame, et möödarääkimistest, õnnetustest võib kasvada välja muu konflikt. Peame töötama koos NATO-ga, et Venemaa ja NATO vahel oleks hea dialoog.

USA ajakirjanikke huvitab ilmselgelt rohkem siseriiklik olukord seoses looduskatastroofiga. Uuriti, kas ja palju sellesse panustatakse, et tagajärgedega võidelda. Trump rõhutab, et olukorraga tegeletakse ja vajalik rahastus leitakse.

Niinistö: loodan veel tihedamat koostööd USAga. Ta kordab, et soovib Trumpi tänada.

Niinistö rõhutab, et ka Soome panustab võitlusesse ISIS-e vastu.

Niinistö: USA ja NATO kohalolek Euroopas on vajalik.

Niinistö: me rääkimiste rahvusvahelistel teemadel. Peamine teema oli julgeolek.

Ka Niinistö puudutab orkaani tagajärgi ja kiidab seda, kuidas ameeriklased selles raskes olukorras üksteisele toeks on.

Niinistö tänab Trumpi heade sõnade eest. Niinistö: on suur au täna siin olla! Tänan ka meie vestluste üle, need olid väga huvitavad.

Trump: õnnitlen Soome firmasid, mis tegelevad uute tehnoloogiatega ja panustavad investeeringute ja töökohtadega ka USA majanduse arendamisele.

Trump: meid ühendab armastus vabaduse vastu! Õnnitlen Soome riiki 100. aastapäeva puhul.

Trump tänab soomlaste armeed, mis Lähis-Idas palju panustanud.

Trump: USA on Soome uhke partner, eriti küberrünnakute vastu võitlemisel

Trump viitab ka rünnakule Soomes Turus ja rõhutab, et kõik riigid peavad tegutsema koos, et terroristidest jagu saada.

Trump: saame sellest üle ja tuleme sellest välja veel tugevamatena

"Traagilised ajad toovad välja ameeriklaste tugevused," märgib Trump. "Näeme, kuidas naaber aitab naabrit ja isegi võõrad võõraid. Näeme meeskonnatööd ja armastust. Oleme üks Ameerika perekond."

Pressikonverentsi hakul räägib Trump orkaanist ja avaldab kannatanutele kaastunnet ja toetust.

Ja loomulikult ka soe käepigistus - jääb vaid kõrvalt hinnata, kumb kohtumise eel enesekindlam. Foto (AP)

Ettevalmistused pressikonverentsiks: mereväelased kohendavad USA ja Soome lippe. Foto (AP)

Uksel suruti põgusalt kätt ning suunduti seejärel suletud uste taha omavaheliseks vestluseks. Pressikonverents algab eeldatavasti umbes 23.20 paiku.

Iltalehti vahendab, et Niinistö jõudis Valgesse Majja kell 22.16.

Mille üle arutleb kohtumise eel Soome meedia? Näiteks Iltalehti analüüsib sedagi, et Donald Trump on kuulus ka oma käepigistuste poolest. Selle abil üritab ta kohe kinnistada oma jõupositsioone. Ent tõsisematel teemadel arutavad põhjanaabrite ajakirjanikud muidugi selle üle, kas ja kuidas puudutatakse kohtumise ajal Venemaa-NATO suhteid.