BLOGI: Ilves USA senatis: Vene võimutegelased armastavad Lääne pankades raha hoida, see on nende nõrk koht

Graham kasutab pokkeritermineid: Venemaal on kahtede paar ja USA käes on täismaja.

Grahami kommentaar lõpetuseks: kui Venemaale tema patud andeks anda, läheb asi ainult hullemaks.

Conley: jah, hübriidsüda on sõjaline strateegia, see on Vene kindralstaabis heakskiidetud sõjaline doktriin. See on sõda, kus meie enda süsteemi kasutatakse meie vastu.

demokraat Richard Blumenthal: kui hübriidsõda on sõda, siis peame seda ka võtma kui sõda, mitte nagu lihtsat kuritegevust. Kriminaaljuurdlusest seega ei piisa, vaja on enamat.

Demokraat Richard Blumenthal ei ütle palju, aga teeb seda pikalt.

Conley: Montenegro juhtum näitab, et Venemaa muutub seni järjest julgemaks, kuni neile vastusamme ei astuta. Ilves: tänapäeva maailmas geograafilised kaugused enam ei loe, järgmine ohver võib olla kasvõi Jaapan. Kõik liberaalsed demokraatlikud riigid peavad kokku hoidma. Leahy: Te ei arva, et (USA-s juhtunu) oli ühekordne operatsioon? Ilves: Oo ei.

Ilves rõhutab vastuseks Leahy küsimusele: Ei, me ei arva, et USA oleks juba praegu Venemaa poolt manipuleeritud.

Demokraat Patrick Leahy: kas nõustute, et me peame ausalt tunnistama, mis juhtus ja press peab seda ausalt kajastama? Ilves: absoluutselt, praegu ei saa kõik veel asja olemusest aru. Ajakirjandus peab olema täpne ja kirjutajad peavad aru saama kirjeldatava tehnilisest sisust.

Ilves meenutab ka Montenegro riigipöördekatset ja sealsele peaministrile atentaadi tegemise plaani.

Ilves: teiseks raha. Kuna Venemaal ei ole õigusriiki, võid sa seal oma rahast kergesti ilma jääda, seetõttu "pargivad" nad oma raha lääne pankadesse. Nad naudivad Lääne süsteemi eeliseid. Lavrovi tütar käib Columbia ülikoolis.

demokraat Chris Coons: mul õnnestus Eestis Ilvesega päris tema ametiaja viimastel päevadel kohtuda. Rääkisite asümmeetrilisest ohust ja sellest, et meil on jälle oma asümmeetrilised eelised. Millised? Ilves: kui vaadata, kui palju teatud Vene tegelased armastavad Miamis, Londonis või Pariisis aega veeta, siis selle võimaluse äravõtmine on kindlasti üks vahend.

demokraat Amy Klobuchar küsib vastumeetmete kohta. Ilves: Balti riigid on Vene propagandaga nii harjunud, et see ei mõju enam ammu meie elanikele. Teie peal see töötas, aga enam mitte.

Conley: Ida-Euroopa ja Balti meediamaastik liigub järjest enam Vene käpa alla.

Ilves: eile esitas Saksa valitsus seaduseelnõu, mis võimaldaks sotsiaalmeedia ettevõtetele määrata võltsuudiste eest hiigeltrahve. See on keeruline küsimus, kuidas sellises olukorras tasakaalustada sõnavabadust ja julgeolekuhuve.. http://arileht.delfi.ee/news/uudised/saksamaa-ahvardab-facebooki-hiiglasliku-trahviga?id=77542358

Durbin: Ida-Euroopale on ilmselt USA valimisi puudutav skandaal selge lakmustest - et kui te isegi enda vastu suunatud rünnakule ei reageeri, siis ei tule te ka meile appi. Ilves: ei saa vastu vaielda.

Ilves: meie olime tükk aega lobi teinud NATO küberkaitsekeskuse loomiseks. Liitlased olid skeptilised, lõpuks leidsime toetajaid ja keskus on nüüd olemas.

Demokraat Richard Durbin võtab ette 2007. aasta rünnakud Eesti vastu. Ilves ütles, et see oli rünnak NATO vastu. Mis te arvate, kas teised liikmed ka nii arvasid? Ilves: sel ajal see jutt ei äratanud nii suurt huvi. Alles 2011 oli esimene kord, kui Müncheni julgeolekukonverentsil hakati küberohust rääkima.

Conley märgib, et Vene mõjutustegevuse operatsioonide puhul viivad niidid alati Putini siseringi juurde. Sanktsioonid on rängalt kahjustanud Vene majandust, aga samal ajal võimueliiti konsolideerinud.

Sasse: kui rikas on Putin? Ilves: ei tea, aga väga rikas. Tema pressiesindajal on pool miljonit dollarit maksev käekell.

Sasse: kas toimub eskaleerimine, kas Putin muutub julgemaks ja tungib järjest sügavamale Euroopasse? Ilves: ma arvan, et Ukraina kriisi puhul neid üllatas, kui edukas oli nende propaganda: isegi BBC pidas "tasakaalu" huvides vajalikuks avaldada Vene valesid.

Vabariiklane Ben Sasse küsib Venemaa huvide ja mõjutustegevuse prioriteetide kohta Ilves: kui NATO laguneb, siis on iga liikmesriik eraldi väiksem kui Venemaa. See on nende selge eesmärk ja on olnud pikka aega.

Whitehouse: president Ilves, rahapesu uurimiseks on kasu maksudokumentide avaldamisest, eks. Ilves: muidugi. Kui sa ei tea, kes on varade omanik, siis pole teada, kes kelle huvisid esindab. Whitehouse pole ikka veel Trumpi nime nimetanud, aga teadagi käib jutt presidendi finantsdokumentidest.

Demokraat Sheldon Whitehouse: igasugused maksuaruanded aitavad läbipaistvust suurendada, eks?

Wainstein: olen nõus, et USA pole piisavalt teinud. Venelased on olnud järjekindlad. Mis on halb USA-le, on nende arust hea neile. Ja nüüd on neil tehnoloogilised võimalused meie valimistesse sekkuda, sellisel määral, mis enne internetti polnud mõeldav.

Graham sihib küsimustega selgelt sinnapoole, et Venemaale ei tohi andestada ja teda tuleb täiendavalt karistada.

Conley: kõik meie meetmed tuleks üheskoos üle vaadata, mitte kohaldada eraldi sanktsioone. Asju tuleb tervikuna käsitleda.

Graham: kas peaksime veel sanktsioone kehtestama?

Graham: kas sanktsioonid töötavad? Conley: mingil määral. Aga vaja on teisigi heidutusmeetmeid - NATO pataljon Eestis on oluline signaal.

Graham: mis juhtuks, kui USA lihtsalt andestaks Vene valimisaegse tegevuse? mis signaali saadaks? Ilves: julgustaks teda jätkama. Rünnakute eesmärk ja teiste valimiste ründamise eesmärk on seada võimule Vene-sõbralikud valitsused.

Graham: president Ilves, te võtsite maha ühe kuju? Ilves: mitte Putini kuju, aga oli üks kuju, mis tekitas probleeme. Viisime nõukogudeaegse kuju sõjaväesurnuaiale, kus oli selle jaoks õigem koht. järgnesid tänavaprotestid. Ja siis rünnati meie valitsusasutuste, meedia ja pankade veebilehti. Mõistsime, et oleme DDOS-rünnaku all. Tavaliselt tegelevad need botid Viagra-spämmiga, nüüd suunati küberkurjategijate jõugud Eesti kallale.

Õiguskomisjoni vabariiklasest esimees Chuck Grassley: kas süü omistamine on tõesti nii lihtne? Kas Venemaa ja Hiina sugused riigid pole piisavalt osavad oma jälgi peitma? Buchanan: jah, Venemaa tegevuse kohta on piisavad tõendid.

Wainstein: ja lõpuks on vaja lihtsalt poliitilist tahet. Meie, ameeriklased oleme aeglased reageerima. Al-Qaedaga olime.

Wainstein: tuleb laiendada justiitsministeeriumi volitusi välismaiste mõjuagentide ja bot-neti süsteemidega tegelemiseks

Wainstein: hirm kriminaaljuurdluse ees on see, mis selliseid rünnakuid ära hoiab. Teiseks - sanktsioonid.

Endine Bushi julgeolekunõunik Kenneth Wainstein: käimas on pretsedenditu rünnak demokraatliku süsteemi vastu.

Buchanan: me ei ole suutnud välja arendada tõhusaid heidutusvahendeid, mis aitaks selliseid ründeid ära hoida. Sellega tuleks tegeleda.

Buchanan: tõendid osutasid juba suvel, et Venemaa vastutab demokraatide häkkimise eest. Süü omistamine ei ole käesoleval juhul mingi probleem.

Buchanan: ründaja väljaselgitamine ei ole nii keeruline, kui vahel väidetakse. USA-sugune suurriik tegeleb selliste juhtumite uurimistega regulaarselt.

Ben Buchanan meenutab küberrünnakuid Eesti ja Gruusia vastu, järgnenud rünnakuid Ukraina infrastruktuuri vastu.

Ben Buchanan Harvardist: minu uuritav valdkond on riikide korraldatud küberrünnakud. Esiteks, Vene korraldatud häkkimine ei ole uus fenomen, see on juba paarkümmend aastat vana nähtus.

Conley meenutab lõpetuseks, et diplomaadid on sama olulised kui sõjamehed.

Conley: olulist rolli mängib lääne kergeusklikkus - ja vahel ka teadlik kaasosalus. Rohkem läbipaistvust (poliitikas ja ärimaailmas) aitab Vene meetodite vastu.

Conley: Venemaa mõjutustegevus on korraga majanduslik ja poliitiline. Mõlemad kanalid täiendavad üksteist ja võtmesõna on korruptsioon.

CSISi juht Heather Conley: me peame ameeriklastele õpetama, kuidas Vene meetodeid ära tunda. Venemaa põhieesmärk on vaenulik süsteem nõrgestada, see tähendab NATO ja ELi lagundamist.

Ilves: meie pidime läbi rõngaste hüppama, et tõestada, et võltsuudised meie kohta ei vasta tõele... Nüüd tunneme pea teatud kahjurõõmu, jälgides oma Lääne sõpru.

Ilves: oluline on see, et oht on asümmeetriline: me ei saa samaga vastata. Nemad ei karda häkkimist ja paljastusi, nende rahvas ei kuule neist paljastustest.

Meenutab taas ka Kanada välisministri hiljutist propagandarünnaku alla sattumist.

Ilves meenutab valimisi, sealhulgas tänaseid valimisi Hollandis, kus valimismasinad võeti häkkimise kartuses tööst.

See on uus agressiooniviis - ja ma mõtlen agresssiooni osa tõsiselt.

Ilves: meid rünnatakse asümmeetriliste vahenditega, ideoloogiliselt paindlikult, toetades nii parem- kui vasakäärmuslasi

Whitehouse: muu hulgas tuleb välja selgitada, kuidas käsitleb venelaste tegevust praegune USA seadus ja kas seadused vajavad kaasajastamist.

Demokraat Sheldon Whitehouse: Venemaa üritab lammutada euro-atlandi ühtsust. Lavrov ütles hiljuti, et tahab lääne-järgset maailma - sellist, mida juhib Venemaa.

Graham: meid süüdistatakse Vene valitsuse demoniseerimises. Aga Venemaa on juba pikka aega demokraatiat õõnestanud. Nüüd siis demokraatide häkkimine. Ütlen vabariiklastele: see võib meiega järgmisena juhtuda. Neid tuleb karistada, et teistele hoiatav näide anda.

Aga Graham võtab Trumpi sõnast ja ei jäta teemat rahule. "Me saame teada, kas Trumpi kampaaniat kuulati pealt ja kas toimub uurimine Trumpi kampaania Venemaa-sidemete kohta"

Valge Maja annab mõista, et ta ei taha Trump Toweri väidetava pealtkuulamise kohta enam midagi kuulda. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/valge-maja-trump-ei-moelnud-obama-pealtkuulamises-suudistamist-sona-sonalt?id=77534536

Graham teatas ennist, et FBI vastab talle saladuskatte all, kas Trumpi on pealt kuulatud või mitte. Whitehouse ei pea salastamist õigeks. Graham meenutab, et Trump süüdistas Obamat enda pealtkuulamises. See küsimus peab vastuse saama. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-suudistas-obamat-enese-pealtkuulamises-enne-presidendivalimisi?id=77439142

Demokraat Sheldon Whitehouse: kui ühel hommikul ärkab väikelinn üles ja leiab, et peatänaval on kõik aknad sisse pekstud, siis peab korravalve sekkuma ja pahategija välja selgitama. Ja luureasutuste häkkimisteemaline raport näitab täpselt sedalaadi juhtumile.

Videoülekanne algas, seda saab vaadata senati kodulehelt.

Kuulamise ametlik teema: "Viisid ja vahendid, kuidas Venemaa ja teised autokraatlikud riigid kogu maailmas demokraatiat õõnestavad."

Toomas Hendrik Ilves täna väljaandes Defense One avaldatud artiklis: hübriidohtudele vastamiseks oleks vaja uut tüüpi kaitseallianssi. https://twitter.com/DefenseOne/status/842062027795378176

Täna hommikul ütles Graham, et kui FBI direktor James B. Comey ei ütle välja, kas büroo uurib Trumpi tegevust või ei uuri, siis Graham blokeerib senatis Comey tulevase asetäitja kandidatuuri. Koos John McCainiga on Graham presidendi suhtes vabariiklaste seas selgelt üks skeptilisemaid. https://twitter.com/kylegriffin1/status/841984652869021696

Kuulamist korraldab senati õiguskomisjoni kuritegevuse ja terrorismi teemaline alamkomisjon, mida juhib vabariiklane Lindsey Graham. Samasse alamkomisjoni kuulub ka endine presidendikandidaat Ted Cruz. Eelmisel nädalal lubas Graham, et tema komisjon teeb demokraatliku partei häkkimise asjus kogu tõe selgeks. Seevastu esindajatekojas samasugust alamkomiteed juhtiv vabariiklane Trey Gowdy avaldas laupäeval arvamust, et parlament ei ole pädev häkkimisskandaali uurima. "Me ei uuri kuritegusid, kuna me ei oska seda eriti hästi," märkis Gowdy telekanalile Fox News.

