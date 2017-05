BLOGI,FOTOD JA VIDEO: Pärast Ariana Grande kontserti Manchester Arenal toimunud plahvatuses hukkus vähemalt 19 ja sai viga umbes poolsada inimest

Esmaspäeva õhtul toimus Manchesteri Arenal plahvatus, milles hukkus teadaolevalt vähemalt 19 inimest ja vigastanuid on enam kui poolsada. Plahvatus toimus pärast pop laulja Ariana Grande kontserti, mil inimesed hakkasid lahkuma areenalt.

Plahvatus toimus kell 22.35 kohaliku aja järgi.

Manchesteri politsei teatas oma Twitteris, et plahvatust käsitletakse praegu kui terrorismiakti.

"Me võime kinnitada, et vahejuhtum leids aset, kui inimesed lahkusid Ariana Grande kontserdilt möödunud õhtul. Plahvatus toimus väljaspool kontserdipaika, avalikus kohas. Meie mõtted ja palved on suunatud ohvritele," vahendas politsei teisipäeva hommikul Twitteri kaudu.