BLOGI, FOTOD JA VIDEO: Manchester Arenal toimunud plahvatuses hukkus vähemalt 22 inimest, politsei teatas kahtlusaluse vahistamisest

Plahvatus toimus kell 22.33 kohaliku aja järgi.

Manchesteri politsei teatas oma Twitteris, et plahvatust käsitletakse praegu kui terrorismiakti.

"Me võime kinnitada, et vahejuhtum leids aset, kui inimesed lahkusid Ariana Grande kontserdilt möödunud õhtul. Plahvatus toimus väljaspool kontserdipaika, avalikus kohas. Meie mõtted ja palved on suunatud ohvritele," vahendas politsei teisipäeva hommikul Twitteri kaudu.

Suurbritannia peaminister Theresa May teatas, et üksik terrorist õhkis lõhkekeha ajal ja kohas, mis oli mõeldud maksimaalsete vigastuste tekitamiseks. May sõnul arvab politsei, et teab teo toimepanija isikut, kuid seda veel ei avaldata.

Suur-Manchesteri politsei teatas kahtlusaluse vahistamisest.

Plahvatus Manchester Arenal

Kohaliku aja järgi 12.20 (EE 14.20) toimus Manchesteris suuremat sorti politseireid, turviste ja tulirelvadega varustatud politsei blokeeris tänava ja otsis läbi Royston Courti linnaosas asuva korteri.

Manchesteri terrorirünnaku esimest teada olevat ohvrit, 18-aastast Georgina Callanderi nimetatakse Ariana Grande "superfänniks". https://twitter.com/BBCBreaking/status/866981883036434433

BBC teatab politseile viidates, et pomm oli "kodus valmistatud" seadeldis. Pealtnägijate sõnul sisaldas see mutreid ja polte.

Kuninganna kaastundeavaldus: https://twitter.com/RoyalFamily/status/866974873402433536

Arndale'i keskus avati taas ja inimesed naasid poodidesse.

Arvatakse, et järgneb veel vahistamisi ja haaranguid. https://twitter.com/DannyShawBBC/status/866971784947671040

BBC teatel vahistati 23-aastane mees Morrisonsi kaubamaja juures Chorltonis. https://twitter.com/BBCNWT/status/866970612283080704

Mees on vahistatud ka Arndale'i keskuses. Arvatakse, et see ei ole terrorirünnakuga seotud. https://twitter.com/gmpolice/status/866970615961530368

Suur-Manchesteri politsei teatas 23-aastase mehe vahistamisest Lõuna-Manchesteris seoses terrorirünnakuga. https://twitter.com/gmpolice/status/866970384033251328

Reutersi teatel on Arndale'i keskus taas avanemas.

Personal ja ostlejad on Arndale'i kaubanduskeskusest evakueeritud. https://twitter.com/stevenmorris20/status/866964959187566594

BBC teatel on sajad inimesed Arndale'i keskusest paanikas välja tulnud. Üks inimene rääkis laskudest ja kuulda on olnud ka ühe mehe vahistamisest.

Politsei evakueerib piirkonda Manchesteri Arndale'i keskuse ümbruses. https://twitter.com/DanJohnsonNews/status/866963495639814145

Lancashire'is Leylandis asuv Runshaw' kolledž kinnitas, et terrorirünnakus hukkus nende teise aasta õpilane Georgina Callander.

Suurbritannia peaminister Theresa May: politsei kutsuti Manchester Arenale kell 22.33 kohaliku aja järgi. Üksik terrorist õhkis väljapääsu juures lõhkekeha ajal ja kohas, mis oli mõeldud põhjustama maksimaalselt vigastusi. Kõik terroriaktid on kohutavad, aga see kerkib esile oma argpükslikkusega. Lisaks ründajale suri 22 inimest ja 59 on haiglaravil. Paljudel on eluohtlikud vigastused. Politsei arvab, et teab teo toimepanija isikut, kuid praegu tema nime ei avaldata. https://twitter.com/BBCBreaking/status/866960916251688961

Suurbritannia mosleminõukogu peasekretär Harun Khan: "See on kohutav, see on kuritegelik. Seisku toimepanijad silmitsi õigusemõistmise täie raskusega nii selles elus kui ka järgmises." https://twitter.com/MuslimCouncil/status/866909627316875266

Suur-Manchesteri politsei palub endiselt kesklinna vältida. https://twitter.com/gmpolice/status/866946935189630977

Manchester Evening Newsi esikaas: https://twitter.com/RobIrvine99/status/866912724760055808

Euroopa Komisjoni hoone juures on lipud pooles mastis. https://twitter.com/EU_Commission/status/866924552718360577

Briti terroripolitsei palub Manchesteri terrorirünnakust videoid: https://twitter.com/TerrorismPolice/status/866920989996834817

Kaastunnet avaldavad ka Manchesteri suured jalgpalliklubid Manchester United ja Manchester City. https://twitter.com/ManUtd/status/866897932968226817 https://twitter.com/ManCity/status/866810828464541700

Saksamaa teatas Suurbritanniale, et seisab temaga õlg õla kõrval. https://twitter.com/RegSprecher/status/866923352157548544

Londoni linnapea Sadiq Khan teatas, et julgeolekumeetmeid on karmistatud ka pealinnas. "Ma olen pidevas kontaktis metropolipolitseiga, kus vaadatakse üle julgeolekukorraldust Londonis. Londonlased näevad meie tänavatel rohkem politseinikke," teatas Khan. https://twitter.com/SadiqKhan/status/866919739972603904

Briti riiklik tervishoiuteenistus (NHS) teatab, et terrorirünnaku ohvrite jaoks on kogu vajalik veri nüüd olemas. https://twitter.com/GiveBloodNHS/status/866915391616032768

Teade kahtlasest pakist Londoni Victoria bussijaamas oli valehäire, teatas Londoni politsei. https://twitter.com/metpoliceuk/status/866917155278815233

Prantsusmaa president Emmanuel Macron rääkis oma õudusest ja kohkumusest seoses Manchesteri rünnakuga. Ta avaldas kaastunnet Briti rahvale ja lubas, et Prantsusmaa ja Suurbritannia teevad terrorismiga võitlemisel koostööd. Macron lubas hiljem rääkida ka Suurbritannia peaministri Theresa Mayga. https://twitter.com/Elysee/status/866910521420853249

Venemaa president Vladimir Putin väljendas seoses traagiliste sündmustega Manchester Arenal sügavat kaastunnet ning mõistis küünilise ja inimsusevastase kuriteo hukka. Putin väljendas ka valmisolekut terrorismivastase koostöö laiendamiseks Venemaa ja Suurbritannia vahel. https://twitter.com/KremlinRussia_E/status/866928679724699648

Valge Maja pressiesindaja Sean Spiceri sõnul informeeritakse olukorrast Manchesteris ka USA presidenti Donald Trumpi. https://twitter.com/PressSec/status/866897907655495681

Taksojuhid sõidutavad Manchesteris hädas olevaid inimesi tasuta: https://twitter.com/ElaineWITV/status/866863983411777536

Hopkinsi sõnul on 22 hukkunu hulgas lapsi.

Peakonstaabel Ian Hopkinsi sõnul suri ründaja plahvatuses. Politsei usub, et mees tegutses õhtul plahvatust toime pannes üksi, kuid uuritakse, kas ta võib olla osa võrgustikust. Politsei usub, et mees õhkis isevalmistatud lõhkekeha. https://twitter.com/ABC/status/866898094008545280

Suur-Manchesteri politsei teatel on hukkunud 22 ja viga saanud 59 inimest.

Valimiskampaania peatamisest teatas ka Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) juht Paul Nuttall.

Sotsiaalmeedias otsitakse laialdaselt Olivia Campbelli, kes kelle jaoks kontsert oli sõbra Adami sünnipäevakink. Ka Adam on kadunud. https://twitter.com/Hello_Leesha/status/866838416083869698

Suurbritannia siseminister Amber Rudd: "See oli barbaarne rünnak, mis võttis tahtlikult sihikule mõned kõige haavatavamad meie ühiskonnas."

Politseid on palju ka Manchesteri Piccadilly raudteejaama juures. https://twitter.com/Katewest0/status/866878292011438080

Endiselt on Manchester Arena ümber palju politseinikke. https://twitter.com/michellea951/status/866882887634870273

Briti leiboristlik partei ühines liberaaldemokraatide, Šoti Rahvuspartei ja konservatiividega ning peatas valimiskampaania.

Järgnevast videost võiks järeldada, et plahvatuse eest võtab vastutuse Islamiriik: https://twitter.com/Separa2nunkat/status/866869221749293056

Briti transpordipolitsei teatel on teisipäeval rongides ja jaamades lisapolitseinikke. https://twitter.com/BTP/status/866868078164008962

Olukord Manchester Arena ümbruses täna hommikul: https://twitter.com/rachelburden/status/866863394527338496

Plahvatuse hetk: https://twitter.com/ABC/status/866863976885272576

Väljaspool Manchester Arenat tehtud videos on plahvatust kuulda: https://twitter.com/ABC/status/866802621151162371

Šotimaa esimene minister kirjutas oma Twitterisse: "Südantlõhstavad uudised Manchsterist. Minu mõtted on nendega, kes kaotasid lähedasi ja said viga selles barbaarses rünnakus." https://twitter.com/NicolaSturgeon/status/866834111264161792

Suurbritannia peaminister kutsus kokku julgeolekukomitee kriisiistungi. See leiab aset kell 8 kohaliku ja kell 10 Eesti aja järgi.

Kontserdipagas viibisid ka Liverpooli linnapea tütred. Steve Rotheram kirjutas Twitteris, et elab kaasa kõigil vanematele, kelle lapsed viibisid kontserdil Oma teises postituses tänas ta aga taksojuhti, ks toimtas tema tüdrukud ohutusse kohta. https://twitter.com/Steve4LCRmayor/status/866793217420910600

Plahvatus kostus kaugele, kuid hetkel ei ole veel kindel, millise lõhkeseadeldisega täpsemalt võis tegu olla. https://twitter.com/EleanorBarlow/status/866815380857212928

Ariana Grade mänadžer avaldas hukkunute lähedastele kaastunnet. Ta kirjutas Twitteris, et meeskonnaliikmete südamed on murtud ja tänas neid, kes tõttasid esimese asjana sündmuskohale appi. https://twitter.com/scooterbraun/status/866844544322592768

The Guardian kirjutab, et kui tegemist on tõepoolest terroriaktiga, siis on see Inglismaa jaoks suurim peale 2005. aastal toimunud pommiplahvatust Londonis, mil hukkus 52 inimest.

"Kuulsin plahvatus ja siis kõik kangestusid, seejärel algas hüsteeria," ütles 16-aastane Simran Rayarel, kes oli kontserdi VIP alal, kui kuulis plahvatust, kirjutab CNN.

Hetk pärast plahvatust. https://twitter.com/hannawwh/status/866775833553379328

Ariana Grande kirjutab, et on südamepõhjane haavunud ja avaldab kaastunnet seoses juhtunuga. https://twitter.com/ArianaGrande/status/866849021519966208

Võimud kahtlustavad, et plahvatuse taga on enesetapurünnak, vahendab CNN.

"Ariana Grande oli just lavalt lahkunud, kui kostis plahvatus," vahendab 18-aastane Calvin Welsford, kes viibis samuti sündmuskoha vahetus läheduses. "Vaatasin ringi, sest ma kuulsin suurt pauku, inimesed hakkasid karjuma, nutma ja põgenema erinevates suundades."