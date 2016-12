BLOGI, FOTOD ja VIDEO: Inimjaht Berliini rünnakus kahtlustatavale Anis Amrile sai Milanos verise lõpu

Amrit jälgiti teadete kohaselt röövi kavandamises kahtlustatuna. Saadud rahaga kavatses ta maksta relvade eest. Jälgimine lõpetati aga tõendite puudumise tõttu.

Enne Saksamaale saabumist istus Amri Itaalias neli aastat vangis süütamise eest.

Uurijad usuvad, et veok, millega jõuluturul rahva hulka sõideti, kaapardati esmaspäeva pärastlõunal Berliini loodeosa tööstuspiirkonnast. Veoki juht, poolakas Lukasz Urban oli seal peatunud, et oodata Itaaliast kohale veetud terasraamide mahalaadimist, mis oli edasi lükatud teisipäevale.

GPS-i andmed näitavad, et veok liikus veidi, nagu keegi õpiks sellega sõitma, enne kui suundus kell 19.40 kohaliku aja järgi kesklinna suunas.

Politsei on teatanud, et tegutseb sadade avalikkuselt tulnud vihjete alusel ning kasutab veoki kabiinist leitud DNA jälgi.

BERLIINI TERRORIBLOGI

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/koigi-berliinis-hukkunute-rahvus-on-teada-vigasaanute-seas-on-vahemalt-uks-soome-kodanik?id=76706530

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/anis-amrit-tulistanud-korravalvur-on-praktikant-kes-laks-itaalia-politseisse-toole-alles-tanavu?id=76706212

AP foto Amri relvast.

Kuna politseinik Movio jõudis relva nähes reageerida, sai ta ainult ühe kuulihaava õlga. https://twitter.com/poliziadistato/status/812268020181716993

Prantsuse Rahvusrinde presidendikandidaat Marine Le Pen teatas tänases avalduses, et Schengeni lepe tuleb tühistada. Le Peni sõnul näitab fakt, et Amri sai kahel korral takistamatult Prantsuse piiri ületada, Schengeni tekitatud "totaalset julgeolekukatastroofi".

Itaalia peaminister Matteo Renzi teatas Facebooki-postituses, et kuigi seda sageli ei taheta tunnistada, on Itaalia korravalvurid ühed maailma parimatest. "Inimese tapmine ei ole asi, mille üle juubeldada, aga selle relvastatud mehe tapmine oli hädavajalik," kirjutas Renzi. "Oleme teie üle uhked. Elagu Itaalia!" https://www.facebook.com/matteorenziufficiale/posts/10154436062339915&width=500

Tšehhi välisministeeriumi teatel hukkus esmaspäevases rünnakus üks Tšehhi naiskodanik.

Politseinik Christian Movio, kes oleks Amri kinnipidamise eest äärepealt eluga maksnud. https://twitter.com/julianmig/status/812261535296921600

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-berliini-terroristi-hukkumispaik?id=76704496

Saksa siseministeerium teatas tänasel pressikonverentsil, et riigis on 330 inimest, keda kahtlustatakse vähemasti terroristide poole hoidmises.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-jouluturu-rundamises-kahtlustatav-lasti-itaalias-maha?id=76703416

Hamburgi politsei uurib, kas Berliini veokirünnakus kahtlustatav Anis Amri võib olla vastutav 16-aastase isiku tapmise eest oktoobri keskel Hamburgis. Tundmatu tappis ohvri 16. oktoobril Hamburgis Kennedy silla all mitme noalöögiga. Noormehe 15-aastase kaaslanna tõukas ründaja Alsteri jõkke. Viimane pääses vigastamata kaldale.

Esseni politsei andmetel ei ole Anis Amri ja Duisburgis toimunud vahistamiste vahel mingit seost.

Raadiojaama RBB teatel filmiti Berliini rünnaku kahtlusalust Anis Amrit mõni tund pärast rünnakut salafistide kohtumispaigas Berliinis.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-taksost-tehtud-salvestus-naitab-veoki-soostu-berliini-jouluturule?id=76700370

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksamaal-vahistati-euroopa-uhe-suurema-ostukeskuse-rundamise-plaanis-kahtlustatavad-vennad?id=76700218

Rootsi lennuameti Swedavian kõneisik Anders Ekman ütles Expressenile, et tegu oli kell 18.35 maandunud Air Berlini lennuga. Politseioperatsiooni lõppedes selgus, et lennukis polnud siiski tagaotsitav tuneeslane.

Stockholmis Arlanda lennuväljal on politsei piiranud ümber ühe terminali, et kontrollida Berliinist saabunud lennukit. Nimelt oli politseile saabunud vihje kohaselt lennukis Berliini terrorirünnakus kahtlustatava tuneeslase Anis Amriga sarnanev isik, teatab ajaleht Expressen

Uued arengud: Anis Amri tabamiseks välja käidud pearaha on 100 000 eurot, mees oli kriminaalse taustaga. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-jouluturul-rahva-sekka-soitnud-veokist-leitud-sormejaljed-viitavad-et-terrorirunnaku-toimepanija-on-kahtlustatav-tuneeslane?id=76699334

Sisserändevastase liikumise PEGIDA asutaja Lutz Bachmann avaldas varsti pärast Berliini rünnakut mõistatusliku säutsu. Esmaspäeva õhtul kell 22.16, seega umbes kaks tundi pärast rünnakut kirjutas Bachmann Twitteris: "Siseinfo Berliini politseijuhtkonnalt: tegija on Tuneesia moslem." Nüüd ajab Bachmann tagasi: "Kallis press, ma tunnistan üles, mul oli loomulikult ainult oma klaaskuul ja ei mingit informaatorit!" Ka Berliini politsei pressiesindaja Winfrid Wenzel toonitas, et võib sajaprotsendiliselt välistada, et Berliinis politseil oleks juba esmaspäeva õhtul olnud andmeid tuneeslasest kahtlusaluse kohta. https://twitter.com/lutzbofficial/status/811884125426774016

Berliner Zeitungi teatel on Anis Amri sõrmejäljed surmaveoki roolil.

Rahakott, mis viis Anis Amri jälile, leiti Berliini politsei teatel päev pärast rünnakut jõuluturult Gedächtniskirche juurest.

Süddeutsche Zeitung, NDR ja WDR teatavad, et surmaveokilt on leitud Amri sõrmejälgi.

Ajalehe Bild andmetel pakkus Berliini rünnaku kahtlusalune Anis Amri end kuid tagasi enesetaputerroristiks.Ajakiri Der Spiegel viitas samast asjast teatades ühe vihajutlustaja telefonikõnede pealtkuulamisele. Amri jutt klassifitseeriti aga tollal nii, et vahistamiseni see ei viinud. Väidetavalt uuris tuneeslane ka relvade hankimise võimalusi.

Saksa ajalehtede esiküljed täna:

Koht Dortmundis, kus Anis Amri ajutiselt elas: https://twitter.com/Andreas_Wegener/status/811864867913269248

Öösel toimusid läbiotsimised ka Berliini Kreuzbergi, Moabiti ja Prenzlauer Bergi linnaosades.

Ajalehe Bild andmetel on kinni peetud Berliini veokirünnakus kahtlustatava Anis Amri neli kontaktisikut.

Lisaks Emmerichile on politsei korraldanud haarangu ka Dortmundis, kus otsiti läbi kaks korterit, teatas Lääne-Saksa ringhääling WDR. Vahistati neli inimest. Seni pole teada, kas see oli seotud Berliini rünnakuga.

Ajalehe Kölner Stadt-Anzeiger teatel oli veokirünnak Berliinis pikalt ette planeeritud. Juba kuid räägiti Ruhri piirkonna salafistide ringkonnas rünnakust Berliinis, milleks kasutatakse veoautot, teatas advokaat Burkhard Benecken, kes kaitseb kohtus ühte Esseni sikhide pühamu vastases rünnakus süüdistatavat. "Minu klient rääkis mulle mais, et on plaanidest kuulnud," ütles Benecken.

http://www.delfi.ee/article.php?id=76690070

Varahommikused pildid Breitscheidplatzilt, kus rünnaku ohvriks langenud jõuluturg öösel taas avati.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=188290

Breitscheidplatzil asuv jõuluturg tehti ööl vastu tänast taas lahti, parasjagu tuuakse aga kohale betoonist blokke, mis pannakse ette paika, kust veok esmaspäeva õhtul turule ja rahva sekka sõitis.

Amri perekond väljendab šokki. "Kui ma meedias oma venna fotot nägin, ei uskunud ma oma silmi," ütles vend Abdelkader Amri Tuneesias uudisteagentuurile AFP. Ajaleht Bild rääkis teise venna Walidiga: "Viimast korda oli meil Facebookis kontakt umbes kaks nädalat tagasi."

Itaalia julgeolekuringkondade andmed Amri kohta (allikas: Itaalia ajaleht La Repubblica): * Saabus 2011. aastal Lampedusa saarele * Ütles, et on 17-aastane, oli aga tegelikult 19. Põhjus: alaealisi ei tohi riigist välja saata * 2011. aasta 20. septembril võttis Amri osa pagulaste mässust Lampedusal * Mässu käigus süütas Amri ühe kooli. Selle eest mõisteti ta neljaks aastaks vangi. Karistust kandis ta Palermo Ucciardone vanglas. * Pärast vabanemist pidi Amri välja saadetama. Tuneesia võimud ei tunnista aga oma kodanikku (nad ei tee seda ka hiljem, kui Saksamaa teda välja saata tahab) * Pärast 60-päevast väljasaatmise ootamist lasti Amri vabaks

Itaalia uudisteagentuuri ANSA teatel saabus Amri koos mitme tuhande kaasmaalasega Sitsiiliasse pärast araabia kevade sündmusi 2011. aasta veebruaris. Seejärel elas ta alaealiste pagulaste vastuvõtukeskuses. Pärast täisealiseks saamist pani ta toime mitmeid kuritegusid ja mõisteti nende eest neljaks aastaks vangi. Pärasta vabanemist 2015. aastal pidi ta Itaaliast Tuneesiasse välja saadetama. Ajalehe Die Welt andmetel ei tuvastanud Tuneesia Amri isikut ametlikult Itaalia seaduses selleks ette nähtud aja jooksul ning Amri tuli Trapani väljasaatmiskeskusest vabaks lasta. Nii sai ta Itaaliast lahkuda ja reisis Saksamaale.

Milano prokurör Alberto Nobili ütles, et surmaveoki saabumise ja lahkumise juures Milano eeslinnast Cinisello Balsamist ei ole mingeid ebareeglipärasusi. Veok võttis Itaaliast peale 25 tonni metalltooteid.

Berliini rünnaku kahtlusaluse Anis Amri isa sõnul istus ta Itaalias vangis. Isa sõnul reisis Amri Itaaliasse seitse aastat tagasi illegaalselt alaealisena. Seal oli ta neli aastat ühe kooli süütamise eest vangis.

Politsei otsis Nordrhein-Westfaleni liidumaal Emmerichis läbi pagulaste vastuvõtukeskuse. Neljapäeva hommikul toiumunud aktsioon, millest võttis osa umbes sada ametnikku, kestis umbes tunni.

Berliini rünnaku ohvrite hulgas on ka üks Iisraeli naine, kinnitas neljapäeval Iisraeli välisministeeriumi esindaja. Naise mees, samuti Iisraeli kodanik, sai rünnakus raskelt viga. Teda on mitu korda opereeritud, kuid tema elu enam ohus ei ole.

New York Times kirjutab USA ametnikele viidates, et Amri uuris internetis lõhkekehade valmistamist ning tal oli otsene kontakt terrorirühmitusega Islamiriik. Ebaselgeks jääb millisest ajaperioodist need andmed pärit on. Amri nimi on USA lennukeelunimekirjas.

Saksamaa liiduprokuratuur ja liidukriminaalamet paluvad avalikkuse abi Berliini veokirünnakus kahtlustatava Anis Amri tabamiseks. Vaevatasuks pakutakse kuni 100 000 eurot.

Tagaotsitavat, arvatavasti relvastatud ja ohtlikku Anis Amrit seostati juba varem röövi kavandamisega automaatrelvade ostmise rahastamiseks. Relvi aga soovis ta kahtlustuste kohaselt hankida rünnaku elluviimiseks. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-runnakus-kahtlustatav-tuneeslane-oli-sel-aastal-varem-voimude-jalgimise-all-kuid-kaotati-toendite-puudumise-tottu-silmist?id=76686500

Berliini politsei on avalikustanud tagaotsitava tuneeslase näopildi ja tema nime - Anis Amri

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/avaldati-berliinis-tapetud-poolaka-pilt-uks-hukkunuist-oli-ilmselt-itaallane?id=76681892

Politseioperatsioon Düsseldorfi kaubamajas lõppes.

Saksamaa siseminister Thomas de Maizière kinnitas, et otsitakse uut kahtlusalust. De Maizière'i sõnul kuulutati kahtlusalune tagaotsitavaks keskööl. Rohkem üksikasju ei tahtnud minister avaldada, kuid ütles, et ka see kahtlusalune ei pruugi tingimata rünnaku toimepanija olla.

Ajalehe Bild teatel toimub politseioperatsioon ühes Düsseldorfi kaubamajas. Üks tunnistaja kinnitas, et nägi Berliini rünnakus kahtlustatavat Anis A.-d.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel kutsus uuesti kokku niinimetatud julgeolekukabineti, kus arutati Berliini terrorirünnaku uurimise seisu, teatas pressiesindaja Steffen Seibert. Istung toimus ennelõunal ja selle järel informeeriti ka erakondade ja Bundestagi fraktsioonide juhte. Julgeolekukabinetti kuuluvad peale liidukantsleri veel välisminister, kaitseminister, siseminister ja kantsleriameti ülem. Vajaduse korral kutsutakse osa võtma ka teiste ministeeriumide või ametkondade esindajad, näiteks välisluureteenistuse Bundesnachrichtendiensti (BND), liidukriminaalameti (BKA) ja sisejulgeolekuteenistuse, põhiseaduse kaitse liiduameti (BfV) juhid.

Berliinis viibiva Eesti Päevalehe ajakirjaniku Mihkel Tamme sõnul hakkab elu Berliini jõuluturgudel normaliseeruma. Kui eile olid jõuluturud kas täiesti suletud või vaid mõni tund avatud, siis täna jätkavad turulised juba rahulikult oma igapäevatoimetusi.

Ühtlasi käivad politseinikud neljameheliste väikeste ekipaažidena ringi, automaadid käes.

Eesti Päevaleht ja Delfi on Berliinis jätkuvalt kohapeal. Täna on näha, et jõuluturgudel on esmaspäeva õhtul toimunud rünnaku tõttu valvet tugevdatud ja kontrollitakse kotte.

Pärast Berliini terrorirünnaku uurimise algust toimus küberrünnak Saksamaa liidukriminaalameti (BKA) vihjeleheküljele internetis, teatasid Funke meediagrupi ajalehed. Veebilehele www.bka-hinweisportal.de võisid inimesed üles laadida videosid ja fotosid Berliini jõuluturul toimunud terrorirünnakust. Teisipäeval kell 17-19.30 oli see veebileht aga niinimetatud DDos-rünnaku tõttu ligipääsmatu. Kohe võeti tarvitusele ka vastuabinõud, nii et veebileht saadi samal õhtul uuesti tööle, teatas BKA esindaja.

Ajalehel Die Welt on selline uue kahtlustatava foto:https://twitter.com/BBCDanielS/status/811526649317654528

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-surmaveoki-juhiistme-alt-leiti-tuneeslase-elamisluba?id=76679048

Ajaleht Bild on just välja pannud võimaliku uue kahtlusaluse foto:https://twitter.com/BILD/status/811523347741868034

Der Spiegel vahendab, et Saksa föderaalvõimud võivad valmistuda üleriigilise otsingu väljakuulutamiseks kahtlusaluse tabamiseks. Täpsemat infot oodatakse Eesti aja järgi kell 14 algavalt pressikonverentsilt.

Uus info: Der Spiegeli andmeil otsib Saksa politsei 24-aastast tuneeslasest kahtlusalust Anis A.-d, kelle isikuttõendav dokument leiti Berliini jõuluturule sisse põrutanud veoki kabiinist. https://twitter.com/SPIEGEL_English/status/811521241362223105

Uus vahistamine kolmapäeva hommikul ei toonud kaasa mingit edu. Vahistatu ei osutunud Berliini veokirünnaku toimepanijaks, teatas raadiojaam RBB. Kahtlusalune lasti teadete kohaselt uuesti vabadusse. Politsei oletab, et süüdlane on vigastatud. Veoki kabiinist võeti DNA proovid. Seetõttu otsib politsei jälgi kõigist Berliini ja Brandenburgi liidumaa haiglatest.

2016. aasta rünnakud Saksamaal: https://twitter.com/AFP/status/811509269493403648

Berliini politsei on esmaspäevaõhtuse rünnaku kohta Berliinis kogunud üle 500 tõendi. Lisaks tunnistajate ütlustele uurivad uurijad DNA jälgi ja sõrmejälgi. GPS-i andmete järgi otsitakse ründaja mobiiltelefoni. Sellel baasil on võimalik luua pilt ründaja liikumisest.

Poola politsei alustas samuti mõrvajuurdlust.

Poola veokijuhi Lukasz Urbani lahkamise tulemusena saadi teada, et ta elas kuni rünnakuni. Ta istus kabiinis kõrvalistmel, kui terrorist rahva hulka sõitis. Uurija sõnul pidi kabiinis toimuma võitlus. Ilmselt pussitas terrorist poolakat, kui viimane roolist haaras, et inimelusid päästa. Kui veok seisma jäi, lasi terrorist Urbani maha ja põgenes.

„Täna on kurb päev, aga mitte šokeeriv. Berliin on Saksamaa pealinn ja sümbol ning me kartsime, et selline rünnak lõpuks ka Berliini jõuab,” sõnas hukkunutele lilli tooma tulnud berliinlane. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/berliinlased-see-on-kurb-paev-aga-mitte-sokeeriv?id=76671582

Paistab, et sündmuste kulg on Berliinis mõnevõrra rahunenud, kuid kuna ründaja on endiselt ilmselt vabaduses, võib olukord iga kell muutuda pingelisemaks. Julgeolekusasutused on kindlasti valmistumas või läbi viimas erinevaid operatsioone ning kontrollimas juhtlõngasid. Seega tasub aegajalt Delfi blogi lahti teha ja uurida, et mis uut selles vallas on toimunud, sest plaanime teid võimalikult jooksvalt asjadega kursis hoida.

Siseminister Andres Anvelt ütles stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et teisipäeva hommikul toimunud eriteenistuste ja politseijuhtide välkkoosolekul otsustati Tallinna ja kogu Eesti terroriohu taset mitte tõsta."Küll aga jõudsime selleni, et linnapildis tuleb olla rohkem nähtavamal," rääkis Anvelt, kelle sõnul kasutatakse ära ka võimalusi videokontrollimiseks, sest näiteks vanalinn on kaameratega hästi kaetud."Videokontrolli abil on meil võimalik hinnata, kui tekivad liiklusanomaaliad, mis võivad viidata ohule," selgitas siseminister.

Viimased Delfi fotograafi Andres Puttingu tehtud fotod Berliinist näitavad, et sündmuskohta on päeva jooksul toodud suur hulk lilli ja küünlaid.

ISIS ütleb oma avalduses, et ründaja oli nende sõdur ning rünnak oli suunatud "ristisõdijate koalitsiooni kuuluvate riigi elanike" vastu.

ISIS teatas just oma ametliku propagandakanali kaudu, et võtavad vastutuse Berliini rünnaku eest. https://twitter.com/Reuters/status/811289941292576768

Delfi TV stuudios on Priit Simsoni külalisteks antud linnadega lähedasi sidemeid omavad inimesed: Türgis elav inimõiguslane ja ajakirjanik Hille Hanso ning Berliinis resideerunud Eesti Päevalehe kultuuritoimetaja Mari Peegel. http://tv.delfi.ee/saated/arvamusstuudio/arvamusstuudio-kuidas-vaatlevad-hiljutisi-sundmusi-turgis-ja-berliinis-elanud-eestlased?id=76670004

Briti meediast jooksis korra läbi ka väide, et Kölni raudteejaamas on pommiga seotud olukord, aga see osutus koheselt ka valehäireks. See aga näitab, et olukord Saksamaal on ikkagi endiselt ärev ja inimesed erksad.

Reuters: siseministri sõnul on rünnaku motiivid endiselt ebaselged, ründaja võib vabaduses olla. https://twitter.com/ReutersWorld/status/811283853503561728

Berliini jõuluturu rünnaku käigus hukkunud Poola veokijuht oli enne saatuslikku sõitu nimetanud oma sihtkohta "kummaliseks", ütles rünnakus kasutatud veoki omanikfirma juht CNN-i tütarkanalile TVN24. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-runnakuks-kasutatud-veoki-omanik-juht-nimetas-paeval-veose-sihtkohta-kummaliseks?id=76671768

Värske kaader Berliini rünnakupaigast päev pärast rünnakut:

Esialgsetel andmetel vabastati kahtlustatav pakistanlane Naved vahi alt, sest tema vastu polnud piisavalt tõendeid:http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/berliini-politsei-vabastas-jouluturu-rundamises-kahtlustatava-vahi-alt?id=76671940

VÄRKSE UPDATE: Rünnakus kahtlustatav mees lasti politsei poolt vabaks, vahendab välismeedia ja teatas just EPLi reporter Mihkel Tamm Berliinist.

Sarnasel teemal värskeid uudiseid Austriast: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/austrias-peeti-kinni-jouluturu-rundamise-plaanis-kahtlustatav-varjupaigataotleja?id=76671718

Põhja prefekt ütleb, et tekkinud olukorraga arvestatakse ja politsei püüab olla nähtav. https://twitter.com/KristianJaani/status/811259268380917761

Siin ka Merkelist pikem fotoseeria: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eesti-paevaleht-ja-delfi-berliinis-berliini-terroripaika-kulastas-silmatorkavalt-rusutud-angela-merkel?id=76670120

Delfi fotograaf tabas täna ka rünnakukohta vaatama tulnud Saksamaa kantsleri Angela Merkeli. "Emake" Merkel oli silmnähatavalt tõsises ja kurvas meeleolus...

Berliini politsei teatab, et 24 haavatut on juba haiglast välja saanud ja oma perede juures. "See sisendab lootust," ütleb politsei.

Berliini politsei teatab, et 24 haavatut on juba haiglast välja saanud ja oma perede juures. "See sisendab lootust," ütleb politsei. https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811237887127810048

Berliinis viibiv Tallinnast pärit Jüri toob terrorirünnakujärgset meeleolu kirjeldades välja põlvkondadevahelised erimeelsused: vanemad süüdistavad terrorirünnakutest põgenikke, noored üritavad Saksamaale varjupaika otsima tulnuid kaitsta. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestlane-juri-berliinis-vanem-polvkond-suudistab-koiges-pogenikke-noored-kaitsevad-neid?id=76667468

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ajajoon-tanavu-toimunud-runnakud-ja-arahoitud-terroriaktid-saksamaal?id=76668042

Berliini politsei leinaminut. https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811211099928481792

Münch: nii kaua, kuni kinnipeetu süü on kahtluse all, pole teada, kas tegelik süüdlane viibib veel vabaduses, eriti seetõttu, et relva, millega tapeti Poola veokijuht, pole veel leitud. "Me oleme kõrgendatud häireseisundis," teatas Münch.

Münchi sõnul on seni tuvastatud kuus ohvrit, kes on kõik Saksamaa kodanikud.

BKA juhi Münchi sõnul on endiselt lahtine, kas tegemist oli islamistliku rünnakuga.

Berliini politseipresidendilt Klaus Kandtilt küsiti pressikonverentsil, miks ei olnud jõuluturul betoonpiiret. Kandti sõnul ei ole võimalik kõiki jõuluturge betoonpiiretega varustada. Kandt tunnistas, et on nii palju võimalusi inimeste veokiga tapmiseks.

Liidupeaprokurör Franki sõnul oletatakse terroristlikku tausta. Ta kinnitas, et kinnipeetud mehe suhtes ollakse kahtleval seisukohal.

Saksamaa liidukriminaalameti (BKA) juht Holger Münch ütles, et praegu on tähtis välja selgitada, mis leidis aset enne ja pärast juhtunut. Münch rääkis tõsisest ohuolukorrast, mida rünnak Berliinis kinnitas.

Saksamaa peaprokurör Peter Frank ütles pressikonverentsil, et praegu ei ole selge, kas veokirünnaku toimepanijaid oli üks või mitu. Kinnipeetu ei pruugi lõpuks süüdi olla. Praegu vaadatakse läbi videosalvestusi. Poolakast veokijuht langes inimröövi ohvriks.

http://www.delfi.ee/article.php?id=76666160

Ka Berliini politseipresident Klaus Kandt väljendas kahtlust, kas kinnipeetu ikka on rünnaku toimepanija. "Ei ole kindel, et ta oli tõesti juht," ütles Kandt.

Surmaveoki omaniku, Poola transpordiettevõtja Ariel Zurawski sõnul osutas veokijuht arvatavale ründajale nähtavasti vastupanu. Zurawski, kellele politsei näitas tema nõbu olnud veokijuhi fotot, ütles, et oli kindlalt näha, et mees oli võidelnud.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ajaleht-berliini-politsei-teatel-on-vahi-all-vale-mees?id=76665886

Kahtlusalune oli politseile teada ilmselt seoses ühe seksuaalrünnaku uurimisega.

Ajaleht Die Welt teatab Berliini politseis ringlevatele juttudele viidates, et kinni peetud pakistanlane ei olnudki surmaveoki roolis.

Ajalehe Bild andmetel ei ole relva, millega poolakast veokijuht maha lasti, seni leitud.

De Maizière'i sõnul on kahtlusalune pärit Pakistanist. Ta saabus Saksamaale 2015. aasta 31. detsembril ja registreeriti. Tema varjupaigataotluse menetlus on pooleli, sest mitmed katsed teda küsitleda on ebaõnnestunud.

De Maizière hoiatas sakslasi, et nad oma elustiili Berliini rünnaku pärast ei muudaks. "Ärgem laskem hirmul oma elu kujundada," ütles De Maizière. "Kui me taganeme, on vabaduse vaenlased juba võitnud."

De Maizière'i sõnul pole keegi terroriteo eest vastutust võtnud.

Saksamaa siseministri Thomas de Maizière'i sõnul pole enam mingit kahtlust, et tegemist oli rünnakuga. Veok juhiti tahtlikult rahva hulka. De Maizière'i sõnul on tegemist brutaalse mõrvaga. De Maizière kinnitas, et kahtlustatav eitab tegu. Siseministri teatel jäävad jõuluturud Berliinis üheks päevaks suletuks.

Saksa uudisteagentuur DPA teatas julgeolekuringkondadele viidates surmaveoki kõrvalistmel olnud Poola veokijuht oli väikesekaliibrilisest relvast maha lastud. Kas uurijad on relva juba leidnud, pole praegu teada. Veoki kabiinist leiti verega määrdunud riideid. Hiljem kinni peetud kahtlusaluse juurest ei leitud aga verega määrdunud riideid. Kas see viitab sellele, et mees vahetas enne põgenemist riideid, pole teada.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/delfi-video-vaata-milline-olukord-valitseb-berliini-terrorirunnaku-sundmuspaigas?id=76663252

http://www.delfi.ee/article.php?id=76663700

DPA teatab julgeolekuringkondadele viidates, et veokirünnaku 23-aastane kahtlusalune eitab seni kõike.

Ajalehe Die Welt teatel oli surmaveoki juhil alates selle aasta 2. juunist Saksamaal elamisluba. Saksamaale saabus ta väidetavalt 11. veebruaril.

Välisminister Sven Mikser mõistis hukka koletu rünnaku Berliinis. „Avaldan südamest kaastunnet elu kaotanute peredele ja lähedastele ning soovin kannatanutele kiiret paranemist. Oleme sel kurval ajal mõtteis kõigiga, keda see tragöödia puudutab,“ ütles välisminister Mikser. „Berliinis toimunu oli koletu kuritegu kõige inimliku vastu, millel ei saa olla meie ühiskonnas kohta. Mõistan teravalt hukka vägivallateod, mis võtavad süütutelt inimestelt elu ning tekitavad hirmu, meeleheidet ja leina. Avaldame Saksamaa valitsusele solidaarsust ning seisame ühiselt meie väärtuste ja julgeoleku eest,“ rõhutas Mikser.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/merkel-lubas-veokirunnaku-eest-nii-karmi-karistust-kui-seadused-lubavad?id=76663406

Kohe rünnatud jõuluturu juures asub keiser Wilhelmi mälestuskirik, kuhu suundus nüüd ka Berliini linnapea Michael Müller.

USA president Barack Obama kinnitas Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile USA toetust terrorirünnaku tagamaade uurimisel, teatas Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert, kelle sõnul toimus teisipäeva hommikul Obama ja Merkeli vahel telefonivestlus. Obama avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele ja soovis vigastatutele kiiret paranemist.

Poola transpordifirma omanik Ariel Zurawski kinnitas oma firma veokijuhi surma, ta tundis politseifotolt ära oma nõo. Zurawski sõnul oli tegemist hea autojuhiga, ühe viimase heaga turul. Mehest jäävad maha naine ja 17-aastane laps.

Berliinis laiendati politsei kontrollitavat tsooni ja kõik inimesed aeti veelgi kaugemale. Maha pandi mõõdulindid ja politseitöötajad teevad drooniga õhust fotosid sellest, kuidas kriminalistid töötavad.

Saksa liidumaade siseministrite konverentsi eesistuja, Saarimaa siseminister Klaus Bouillon rääkis pärast rünnakut Berliinis "sõjaseisukorrast". "Me peame konstateerima, et oleme sõjaseisukorras, kuigi mõned inimesed, kes alati ainult head näevad, ei taha seda näha," ütles Bouillon. Politsei hakkab tema sõnul end jõuluturgudel üle Saksamaa rohkem näitama.

Brandenburgi liidumaa siseminister Karl-Heinz Schröter ütles, et veokirünnakus hukkunute hulgas on ka üks mahalastu. Schröter teatas Potsdamis, et ilmselt on tegemist Poola veokijuhiga, kes on tõenäoliselt ohver, mitte süüdlane.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Berliinis ka kohapeal ja toovad teieni värskemat infot, pilte ja emotsioone. Berliinis viibiv Eesti Päevalehe ajakirjanik Mihkel Tamm märkis, et juba kilomeetri kaugusel terrorirünnaku sündmuskohast on tänavaid suletud ja tehtud kontrollpunktid, kus kõik autojuhid üle kontrollitakse ja neilt küsitakse, miks neil on vaja alasse siseneda.

Berliini liidumaa pagulaste asjade ameti esindaja Sascha Langenbachi sõnul korraldas eriüksus varahommikul haarangu pagulaste varjupaigas Berliini Tempelhofi lennuväljal. Küsitleti angaaris nr 6 elavat nelja noormeest. Kedagi kinni ei peetud. Alates kella kolmest öösel võttis operatsioonist osa kuni 250 ametnikku. Operatsioon lõppes kell kaheksa hommikul.

Ajalehe Bild andmetel on kahtlusaluse näol tegemist 23-aastase Pakistanist pärit Naved B.-ga.

Ajalehe Bild teatel on kahtlusalune viidud Berliinist Karlsruhesse, kus asub Saksamaa liiduprokuratuur.

Saksa uudisteagentuur DPA teatab julgeolekuringkondadele viidates, et Berliini rünnaku kahtlusalune saabus Saksamaale Balkani rändeteed pidi. Tema isiku täpne kindlaks tegemine on raskendatud, sest ta on kasutanud mitmeid nimesid.

Bundestagi siseasjade komitee peab kolmapäeval eriistungi, kus arutatakse arvatavat terroriakti Berliinis.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/pealtnagija-jalitas-berliini-surmaveokit-juhtinud-meest-labi-pargi?id=76660080

Eriüksus tegi teisipäeva hommikul enne kell nelja haarangu ühes angaaris Berliini Tempelhofi lennuväljal. Väidetavalt elas terrorirünnakus kahtlustatu seal varjupaigataotlejate vastuvõtukeskuses.

Täna kell kell 14 Eesti aja järgi toimub Berliinis pressikonverents, kus räägitakse täpsemalt rünnaku teadaolevatest asjaoludest.

Ajalehe Bild andmetel on vahistatud mees, kes surmaveokit arvatavasti juhtis, pärit Pakistanist. Saksamaale saabus ta 2015. aasta 31. detsembril Passau kaudu. Politseile on ta väidetavalt tuttav pisikuritegude tõttu.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/gps-i-andmete-jargi-vois-berliini-surmaveoki-juht-esimest-korda-sellise-soiduki-roolis-olla?id=76658838

«Süütute inimeste vastu suunatud rünnakud on meie ühine mure. Sellised teod väärivad ühest ja karmi hukkamõistu,» kirjutas Eesti riigipea kaastundeavalduses Saksamaale. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/president-kaljulaid-avaldas-saksamaale-kaastunnet-me-koik-leiname-sellel-sungel-puhade-eelsel-paeval?id=76658840

Kõige toimunud valguses püstitab Soome ajaleht Ilta-Sanomat kolm küsimust, millele vastuste saamisega tekiks juhtunust veelgi terviklikum pilt. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kolm-kusimust-mille-vastused-aitaksid-moista-berliinis-toimunud-terrorirunnaku-tagamaid?id=76658810

Berliini politsei kinnitas veel kord veendumust, et veoauto ei sõitnud jõululaadaliste hulka juhuslikult ja tegemist oli tahtliku terroriaktiga. https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811071432667099136

Berliini politsei teatab, et jõululaadal rahvahulka sõitnud veokist leitud Poola päritolu mees ei olnud selle veoki juht rünnaku toimumise ajal. https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811060575082004480

"Ma kuulsin karjumist ja me kangestusime ühele kohale. Äkki hakkasid inimesed liikuma ja aitama rusude välja teisi, kes seal olid," ütleb Austraaliast pärit üliõpilane, kes viibis rünnakupaiga vahetus läheduses. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/austraalia-uliopilane-berliini-sundmuste-keskel-koikjal-oli-veri-ja-vigastatud-inimesed?id=76658600

Taavi Rõivas kirjutas Twitteris, et Berliini sündmused on hirmutavad ja jubeduseni sarnased sellele, mis toimus juulis Nices. Endine peaminister on mõtetes kannatanute ja nende lähedastega. https://twitter.com/TaaviRoivas/status/810944000794513408

Eestlane Berliinis, kui sina või keegi sinu lähedastest vajab informatsiooni või abi, siis hetkel töötab Berliinis infokeskuse number: 0331 505950 https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/811040501323493380

Donald Trump kirjutas oma Twitteri sissekandesse, et terrorirünnakute valguses peab tsiviliseeritud maailm muutma oma mõtlemismalli. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/810988379051610112

Peomeeleolu vahetus vaid mõne hetkega hirmu ja kaosega. Vaata, millised riismed jättis õnnetus endast maha sündmuskohale. https://youtu.be/qtJID-N94Is

Vahetult pärast traagilisi sündmusi Berliinis teatas Välisministeerium, et esialgsete andmete kohaselt eestlased õnnetuses kannatada ei saanud. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valisministeerium-esialgsetel-andmetel-pole-eestlased-berliinis-kannatada-saanud?id=76658288

http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/eestlane-berliinis-linnapea-teatas-et-koik-on-kontrolli-all-aga-justiitsminister-et-uurimise-votab-ule-terrorivastane-ametkond?id=76657834