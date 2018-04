BLOGI | Facebooki juht andis Kongressi ees tunnistusi miljonite kasutajate andmete lekkimise kohta

33-aastane Zuckerberg astub Kongressi ette täna Eesti aja järgi kell 21.15.

Zuckerberg Kongressi ees

Kongress läks puhkama.

Senaator Dick Durbin küsis Zuckerbergilt, kas ta oleks nõus Kongressiga jagama, millises hotellis ta möödunud ööl peatus. Zuckerberg muigas ja vastas: "Ei!" Senaator küsis seejärel, kas ta oleks valmis jagama Kongressiga inimeste nimesid, kellele ta eelmisel nädalal sõnumeid saatis, mille peale Zuckerberg tõdes: "Ei, senaator, ma tõenäoliselt otsustaks seda teavet siin mitte jagada". Durbin tegi sellest järelduse: "Ma arvan, et see võibki olla see, mille pärast me täna siin oleme. Meie õigus eraelu puutumatusele, selle õiguse piiratus ja see, kui palju meil tuleb tänapäeval Ameerikas ära anda selleks, tsiteerides teid ennast, et "ühendada inimesi üle kogu maailma".

Investoritele on Zuckerbergi tänane esinemine mokka mööda. Aktsiad tõusid Facebookil selle peremehe Kongressi ees tunnistamise ajal pea viis protsenti, mis on ettevõtte jaoks juba tükil ajal parim näitaja.

Zuckerberg ütles, et Facebook on arvamusel, et on "täiesti võimalik", et Cambridge Analytica poolt omandatud delikaatset teavet võidi kasutada venelaste trollide tehase, Interneti Uurimisagentuuri poolt, et mõjutada presidendivalimisi 2016. aastal

Zuckerberg hoidus vastamast, kas ta oleks päri, kui USA hakkas tehnikahiidude kontrollimiseks võtma vastu karme regulatsioone, mis välistaks nende võimaluse koguda vabalt kasutajate isiklikku infot, nagu seda teeb Euroopa Liit, öeldes, et oleks omalt poolt valmis astuma samme teabejagamise kontrollimisel.

Zuckeberg täpsustas, et Facebook teeb eriprokurör Robert Muelleriga koostööd, käies ka kohtumistel. https://twitter.com/awzurcher/status/983791332132089856?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fworld-us-canada-43706880&tfw_creator=BBCWorld&tfw_site=BBCWorld

Zuckerberg ütles, et USA eriprokurör Robert Mueller, kes uurib ka president Donald Trumpi valimiskampaania meeskonna seotust venelaste mõjutustegevusega 2016. aasta USA presidendivalimistel, ei ole teda isiklikult küsitlenud, kuid tõdes, et FBI endine direktor on intervjueerinud mitut teist Facebooki juhtivtöötajat.

84-aastane vabariiklasest senaator Orinn Hatch imestas, kuidas Facebook raha teenib, kui ta oma kasutajatelt raha ei küsi, märkides, et elus ei ole midagi tasuta. Zuckerberg vastas pärani silmi, "senaator, me näitame reklaame", ja manas näole naeratuse.

USA senaator Dianne Feinstein küsis, mida teeb Facebook, et võtta võõrriikidelt võimalus mõjutada nende platvormi kaudu teiste riikide valimisi. Zuckerberg ütles, et see on tema selle aasta üks suurimatest prioriteetidest, et selle probleemiga tegeleda ja vältida seesuguste asjade kordumist. Ta tõi näiteks mitu valimist tunamullu ja mullu, mil väärinformatsiooni levimisele suudeti juba piir ette panna ja kahandada erinevate riikide võimalusi kaustada platvormi sellistel eesmärkidel. Ta nimetas korduvalt Vene riiki, öeldes, et see püüab aktiivselt nende platvormi väärkasutada.

USA senaator John Thune tõdes, et juba neliteist aastat on Facebooki juhil tulnud vabandada suutmatuse pärast kaitsta inimeste isiklikku teavet. Zuckerberg tõdes, et nad on üritanud vigade kordumist vältida. Tema sõnul muutis Facebook hiljuti oma mõttemalli, nähes eelnevalt oma ettevõtet vaid erinevate süsteemide ehitajana, kuid nüüd ka nende süsteemide headel eesmärkidel kasutamise kaitsjana.

USA senaator Bill Nelson küsis, kas vastab tõele, mida ütles Facebooki operatsioonide juht, et suhtlusvõrgustiku kasutajatel, kes ei taha, et nende isiklikku teavet kasutataks reklaamide kuvamisel, tuleb hakata ettevõttele raha maksma. Zuckerberg ütles, et kõigil Facebooki kasutajatel on õigus keelduda oma isikliku teabe jagamisest kolmandate osapooltega. Tema sõnul mõtles operatsioonide juht seda, et kui kasutajatelt hakataks raha võtma, siis selle eest, et neile ei kuvataks reklaame üleüldse, sest neil on siiski vaja kuidagi oma brändi üleval hoida. Senaator Nelson ei jäänud vastusega aga rahule, mõistmata, miks tuleks ühelgi inimesel maksta, hoidmaks oma isiklikku teavet teiste ettevõtete eest. Zuckerbeg rõhutas, et Facebook ei pea oma kasutajate teavet enda omaks.

Senaator Grassley ütles, et ta arvas, et Zuckerberg ilmub täna Kongressi ette täpsete andmetega, mida ta lekke ja veel teadmata lekete kohta teab, kuid Zuckerberg pidi tõdema, et hetkel tal seda teavet siiski ei ole. Ta lubas, et tema meeskond jagab kõike Kongressiga nii pea, kui see on võimalik.

USA senaator Chuck Grassley küsis Zuckerbergilt, kas ta teab, kui paljude kolmandate ettevõteteni on jõudnud Facebooki kasutajate isiklik teave, ja kas suhtlusvõrgustik oli neil juhtudel sellest teadlik. Zuckerberg vastas, et Facebook viib hetkel läbi uurimist oma koostööpartnerite suhtes, leidmaks võimalikke kolmandaid osapooli, kelleni privaatne teave võis läbi nende jõuda. Ta ütles, et on valmis rikkujatest Kongressile teada anda, juhul kui neid on leida.

Zuckerberg ütles, et ta tunnistab, et Facebook ei teinud piisavalt, et vältida inimeste andmete lekkimist ja valeinformatsiooni levimist. Ta tunnistas, et neil on vastutus mitte ainult ehitada üles häid süsteeme, vaid veenduda, et neid ei kasutataks kurjasti ära. Ta ütles, et on pühendunud sellele, et teha kõik õigesti.

Zuckerberg lonksab vaikselt vett ja vaatab otse ette, kui neli senaatorit peavad väikse kõne, rääkides Facebooki probleemidest ja andmelekete ohtudest. Ka Facebooki juhil on võimalik kohe sõna võtta. https://twitter.com/HarryLow49/status/983775524236513281?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2Fworld-us-canada-43706880&tfw_creator=BBCWorld&tfw_site=BBCWorld

Senaator Dianne Feinstain juhtis tähelepanu, et Facebook on võimaldanud andmelekkeid, mis on aidanud võõrriike, kes kasutavad neid andmeid valedel eesmärkidel ära. Ta meenutas, et kasutajate andmed jõudsid firma nimega Cambridge Analytica kätte, kes kasutas neid, et koostada neist psühhograafilised profiilid ja mõjutada neid valimistel. Ta avaldas lootust, et Facebooki juht suudab anda vastuseid, kuidas see kavatseb tugevdada kasutajate andmete kaitset ja vältida nende lekkimist.

USA senaator John Thune ütles, et Facebookil ja teistel suhtlusvõrgustikel on vaja hakata tõsiselt vastama küsimustele, kuidas nad suudavad kaitsta oma kasutajate isiklikku informatsiooni ja vältida selle varastamist või valedesse kätesse sattumist. "Me kuulame, Ameerika kuulab ja tõenäoliselt ka kogu maailm kuulab Teie ütlusi," tuletas Thune meelde.

Zuckerbergile anti Kongressi ees kõigepealt mõista, et ta on esimene suhtlusvõrgustiku juht, kel tuleb Kongressi ees tunnistusi anda, ja see on erakordne juhtum, nagu Facebook isegi.

Mark Zuckerberg saabus kongresmenide ette.