BLOGI | Euroopa Liit andis brittidele parima võimaliku leppe, kuid keegi ei ole rahul

Brexiti leppe allkirjastamine

Ka peaminister May, nagu Junckergi, tõdes, et see on „parim võimalik lepe ja ainus võimalik lepe“.

Osa briti parlamendisaadikutest üritab veenda jäljendama Norra mudelit. May vastas küsimusele, kas tema välistaks selle oma ametiajal, järgnevalt: „oluline on viia ellu see, mille eest rahvas oma hääle referendumil andis, sh vabaliikumise lõpu eest“.

Küsimuse peale, kas peaminister May jagab kurbust Euroopa Liidu liidritega, sh Saksamaa liidukantsler Angela Merkeliga Ühendkuningriigi blokist lahkumise üle, vastas ta pikemalt mõtlemata: „Ei!“„Me lahkume Euroopa Liidust, aga mitte Euroopast.“

Ajakirjanikud tunnevad huvi, kas peaminister Theresa May kavatseb ametist lahkuda, kui parlament tema lahkumislepet ei toeta. Ta ei soovi sellele vastata, öeldes: „see ei ole minu personaalküsimus, mina keskendun selle, et see kokkulepe maha müüa“.

„Me võtame kontrolli oma piiride üle, tehes inimeste vabale liikumisele lõplikult lõpu peale. /.../ Me võtame kontrolli oma raha üle, lõpetades iga-aastaste maksude maksmise Euroopa Liidule. /…/ Ja me võtame kontrolli oma seaduste üle, tehes lõpu Euroopa Kohtu juristifikatsiooni ülemvõimule Suurbritannia üle,“ ütles peaminister Theresa May pöördumises rahva poole, mis avaldati osaliselt juba varem.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon säutsus täna hommikul oma Twitteri kontol, kommenteerides peaminister May avaldust, et selles „ei ole peaaegu mingit tõde“ (loe siit samast blogist, allpool). „Ma ei ütle seda kergesti, aga selles meeleheitlikus kirjas ei ole peaaegu miski tõsi. Tegemist on halva leppega, mis on peaministri punaste joonte ja pideva oma erakonna parema tiiva ees põlvitamise tulemus. Parlament peaks selle [leppe] tagasi lükkama ja toetama alternatiivi, nt uut rahvahääletust.“ https://twitter.com/NicolaSturgeon/status/1066635029013544965

Mis järgmiseks? Theresa Mayl tuleb naasta kodumaale ja hakata veenma seaslet parlamenti, sh oma erakonnakaaslasi lahkumislepet toetama. Tõenäoliselt mööduvad tema järgmised päevad vähese unega, külastades parlamendisaadikuid, kelle toetus leppele ei ole kindel - ja neid on kõvasti, arvatavasti rohkem kui enamus parlamendist. Kui ta siiski põrub ja parlament hääletab leppe maha, võib juhtuda mitu asja: 1) Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta; 2) Theresa May valitsus kukub kokku ja erakorralistel valimistel valitakse uus valitsusjuht, kes hakkab uuesti Euroopa Liiduga läbirääkima; 3) Theresa May jääb ametisse ja püüab saavutada uut kokkulepet.

Juba loetud minutite pärast peaks oma avalduse tegema ka Briti peaminister Theresa May.

Delfi: kui britid üritavad tagasi läbirääkimistelaua taha tulla, kas vastus on selge ei ja EL lepib halvima stsenaariumiga, "No Deali" ehk leppeta väljumisega? Või anname brittidele aega järelemõtlemiseks ja pikendame kõnelusteperioodi? Ratas: Kõik mõistavad, et see on parim lepe selles keerulises olukorras. Kui tuleb [Briti parlamendist] uus otsus, siis loomulikult peavad olema ettevalmistused ka No Dealiks.

Ajakirjanik Financial Timesist küsis Junckerilt ja Tuskilt, kas juhul, kui peaminister Theresa Mayl ei õnnestu saada leppele parlamendi toetust, ei ole võimalik selle juures midagi muuta. Juncker vastas, öeldes, et see on parim ja ainus võimalik lepe, aga Tusk oli ettevaatlikum, märkides, et on vale hakata ennustama, mis võib juhtuda.

Ratas: "Leppest ei võida kokkuvõttes kumbki pool mitte midagi, me saame öelda, mis on see kõige väiksem kahju, mida lahkumisleppe kinnitamine täna annab. Ta annab seda, et on tagatud mõlema kodanike õigused, ta sätestab väga konkreetselt ära rahalised suhted. Vähemalt hetkel lahendab ta ära vaidluse, mis on seotud Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa piiriga. Eesti jaoks on hästi oluline Suurbritannia peaministri tänane sõnum: Suurbritannia soovib tulevikus jätkuvalt olla strateegiline ja lähedane partner julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas."

Mis saab juhul, kui Briti parlament leppe tagasi lükkab ja käsib peaminister Theresa Mayl uue sõlmida? Nagu teisedki Euroopa Liidu liidrid täna juba korduvalt öelnud on, välistab ka Eesti peaminister Jüri Ratas võimaluse, et Euroopa Liit enam lepingu tekstis järeleandmisi teeks. „Siin on suur töö Briti peaministril, et selgitada: paremat lepet Euroopa Liiduga saada ei ole võimalik. See on parim, mis olla saab,“ ütles ta.

Jüri Ratas ütles Eesti ajakirjanikele, et kohtumine möödus kurvas, ehkki töises meeleolus. "Aga britid on nii otsustanud... Tänane ülemkogu näitas, et see on parim võimalik lepe keerulises situatsioonis." Ratas lisas, et tuleviku suhtes on kõik pooled lootusrikkad ja Suurbritannia jääb EL-ile igal juhul erilise staatusega partneriks.

Junckeri ütles pressikonverentsil, et tänane päev on väga kurb, „mitte päev, löömaks kokku šampuseklaase“. „Kõik, kes täna rääkisid, rääkisid oma kurbusest,“ tõdes ta, kirjeldades inimeste meeleolu kohapeal.Tema sõnul on ülejäänud Euroopa Liit ühtne, kuigi teatud surve Ühendkuningriigist üritas seda ühtsust murda. Ta kommenteeris ka Hispaania muret Gibraltari tuleviku üle, mis kerkis komistuskivina vahetult enne kohtumist, öeldes, et Euroopa Liit seisab selles küsimuses kindlalt Hispaania seljataga. Ühel hetkel lõpetas ta prantsuse keeles rääkimise ja pöördus inglise keeles seadusandjate poole Suurbritannias, kutsudes neid üles lepet toetama, öeldes, et „see on parim võimalik lepe, aga ka ainus võimalik lepe“.

Tusk ütles, et Euroopa Liit seisab ühtselt lahkumisleppe taga ja Euroopa Ülemkogu toetas seda ning „kuidas ka läbirääkimised ei lõppe, on kindel üks asi: me jääme brittidega sõpradeks päevade lõpuni, ja ühe päeva hiljemgi“.

Tippkohtumine on läbi. Avalduse teeb Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk.

Euroopa Liidu diplomaadid ei ole veel pidanud ühtki formaalset arutelu, mida teha juhul, kui Ühendkuningriigi parlament ütleb leppele „ei“, kuigi see on ometi kõikidel meelel. Üks diplomaatidest raputas pead küsimuse peale, kas leppe saaks sellisel juhul taasavada, säutsub The Guardiani ajakirjanik Jennifer Rankin. https://twitter.com/JenniferMerode/status/1066646205814460416

Kui kõik läheb nii, nagu ajakava ette näeb, peaks juba lähiminutitel tippkohtumine Euroopa Liidu ja brittide vahel lõppema lahkumisleppe allkirjastamisega, misjärel on oodata erinevate osapoolte pressikonverentse.

Suurbritannia endine peaminister Tony Blair ütles usutluses BBC ajakirjanik Andrew Marrile, et tema ei nõustu Theresa May väitega, et see lepe austab euroreferendumi tulemust. Tema sõnul ei ole kumbki osapool sellega rahul. „Ja see ei lahenda seda küsimust, sest inimesed ei toeta seda,“ teatas Blair.Tema arvates tuleks pakkuda inimestele võimaluse uuesti hääletada ja otsustada oma kodumaa tuleviku üle: referendum peaks pakkuma inimestele võimalust valikut Boris Johnsoni stiilis Brexiti ja Euroopa Liitu jäämise vahel.Tema sõnul peaks opositsiooniline leiboristlik partei, mille juht ta omal ajal oli, uue rahvahääletuse korraldamise mõtet kindlasti toetama, ja ta oleks väga üllatunud, kui partei juhatus oleks sellele vastu.

Theresa May tegi täna enne leppe vastuvõtmist avalduse ka Briti avalikkusele (täies mahus siin):„Kui minust sai teie peaminister, oli Ühendkuningriik just otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Oma esimesel tööpäeval ma teadsin, et mul on ees selge missioon: teiepoolne kohustus, mida täita: austada referendumi tulemust ja kindlustada meie maale helgem tulevik läbi hea lahkumisleppe Euroopa Liiduga.“Tema sõnul saab see lepe olema sobivaim nii lahkumist kui ka jäämist pooldavate brittide jaoks. „Me võtame kontrolli oma piiride üle, tehes inimeste vabale liikumisele lõplikult lõpu peale,“ lubas ta. „Me võtame kontrolli oma raha üle, lõpetades iga-aastaste maksude maksmise Euroopa Liidule. /…/ Ja me võtame kontrolli oma seaduste üle, tehes lõpu Euroopa Kohtu juristifikatsiooni ülemvõimule Suurbritannia üle.“„29. märtsil järgmisel aastal lahkub Suurbritannia Euroopa Liidust. Me alustame uut etappi oma rahvuslikus elus. Ma tahan, et see oleks kogu riigi tervenemise ja leppimise hetk. Minu arvates peab see olema hetk, kus me jätame lõplikult kõrvale sildid „lahkuja“ või „jääja“ ja tuleme kokku kui üks rahvas. Et seda teha, peame me aga Brexitiga edasi minema ja selle leppega nõustuma,“ rõhutas ta.

Suurbritannia peaminister Theresa May saabus tippkohtumisele. Algab osa kaks.

Juncker tõdes ajakirjanikele, et „see on kurb päev, näha sellist riiki nagu seda on Ühendkuningriik lahkumas Euroopa Liidust - see ei ole mingi rõõmuhetk ega tähistamist väärt, see on kurb moment ja see on tragöödia“. Ta lisas, et kui ta oleks britt, oleks ta täna „õnnetu, mõeldes oma lastelaste tuleviku peale“.

Tooride tipp-poliitik ja endine välisminister Boris Johnson võrdles täna osapoolte vahel vastuvõetavat lepet Titanicuga, öeldes, et seda ei mitte mingil juhul tohiks heaks kiita. „Mulle meenub sellega Titanic ning nüüd on aeg osutada ees olevale jäämäele,“ hoiatas ta Põhja-Iirimaal koalitsioonipartei unionistide (DUP) aastakongressil. „Ükski konservatiivne valitsus ei saaks ega tohiks taolist lepet allkirjastada.“Johnson lahkus suvel May valitsusest, olles rahulolematu peaministri Brexiti poliitikaga.

Juba jõudis Euroopa Liidu üksmeelsusele reageerida Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust pooldava kampaania esindaja, säutsudes selle Twitteri kontol, et eurooplastepoolne sedavõrd kiire leppe heakskiit näitab, kui halb see saab olema brittidele. „Ta (Theresa May -toim) andis neile kõik, mida nad soovisid ja seda brittide arvelt - tooridel on aeg üles ärgata ja see farss lõpetada!“ seisab Leave.EU ametlikul Twitteri kontol. https://twitter.com/LeaveEUOfficial/status/1066628754930393088

Huvitav tähelepanek: Kui suudetakse sellist tempot hoida, on tippkohtumine juba õige pea läbi. Euroopa Liidul kulus kokkuleppe heakskiitmiseks ainult natukene üle poole tunni (38 minutit), säutsub uudistekanali BBC ajakirjanik Adam Fleming. Tõenäoliselt Theresa May oma kodumaal dokumendile nii lihtsalt seadusandjate heakskiitu ei saa. https://twitter.com/adamfleming/status/1066626059431567366

Järgmisena peab sellele oma allkirja andma juba õige pea saabuv Suurbritannia peaminister Theresa May.

Euroopa Nõukogu president Donald Tusk säutsus äsja oma Twitteri kontol, et 27 Euroopa Liidu riiki on lahkumisleppe ning Euroopa Liidu ja brittide läbikäimist puudutava poliitilise deklaratsiooniga päri. https://twitter.com/eucopresident/status/1066625821161517056

Hispaania peaminister Pedro Sánchez väljendas sel nädalavahetusel tõsist rahulolematust ja ähvardas, et tema vetoga jääb igasuguse lahkumisleppe allkirjastamine ära. Ta leidis, et kokkuleppes ei ole mingit kindlust, et Hispaanial on võimalik pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist Gibraltari osas kaasa rääkida. Juba laupäeva õhtul teatas Sánchez, et brittidega suudeti siiski kokkuleppele jõuda ja sellega sai eemaldatud viimane komistuskivi enne leppe allkirjastamist. „Ma teavitasin just Hispaania kuningat, et meil on olemas kokkulepe Gibraltari küsimuses, /.../ ja kuningriik hääletab lahkumisleppe poolt,“ teatas peaminister inimestele.2016. aasta referendumil hääletas 96% Gibraltari elanikest Euroopa Liitu jäämise poolt.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles kohtumise eel ajakirjanikele inglise keeles, et tema on leppe vastuvõtmisega päri, sest nii lahkub Ühendkuningriik „parima võimaliku leppega“. Ta tunnistas aga, et see on kurb hetk.Küsimusele, kas tema arvates on ka brittide seadusandlik kogu sellega päri, vastas Juncker: „Tegemist on kokkuleppega. Ja see on parim võimalik lepe. Ja Euroopa Liit ei muuda oma fundamentaalset seisukohta, kui jutt on neist teemadest. Ma arvan, et Briti parlament, olles arukas, kiidab selle lahkumisleppe ka heaks.“

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier ütles, et osapooltel tuleb tänase otsusega võtta vastutus ja seda tuleviku nimel. Tema sõnul ei soovi ükski Euroopa riik brittidele halba: „Me jääme liitlasteks, partneriteks ja sõpradeks,“ ütles ta kohtumise eel.

Tere hommikust! Just neil hetkedel algab Brüsselis tippkohtumine Euroopa Liidu valitsusjuhtide ja Ühendkuningriigi peaminister Theresa May vahel, et allkirjastada lahkumislepe, millega saareriik ühendusest lahkub.