Birma tegelik juht Aung San Suu Kyi nimetas teateid rohingjade kriisi kohta valeuudisteks

Birma de facto juht, endine dissident Aung San Suu Kyi väitis kolmapäeval, et pilti rohingjade kriisi kohta moonutab „tohutu valeinformatsiooni jäämägi“. Vägivald Birmas on sundinud 125 000 moslemist rohingjat Bangladeshi põgenema.

Oma esimeses kommentaaris pärast seda, kui rohingja mässuliste rünnak kutsus 25. augustil esile rahutused, ütles Suu Kyi, et valeuudised on mõeldud tekitama probleeme erinevate kogukondade vahel ja edendama terroristide huve, vahendab AFP.

Suu Kyi sõnavõtt, mida tsiteeriti riigiprokuratuuri Facebooki lehel, järgnes telefonivestlusele Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga, kes on juhtinud ülemaailmset hukkamõistu Birma armee rohingjade vastase tegevuse aadressil.

Suu Kyi mõistis hukka eelmisel nädalal Türgi asepeaministri Twitteris levitatud valeuudise. Viimane jagas fotosid, mis väidetavalt kujutasid surnud rohingjasid. Hiljem tõestati, et fotod ei ole praeguse kriisiga seotud.

„Terrorism ei ole uus, aga valitsus teeb oma parima, et tagada, et see ei laieneks ja leviks üle kogu Arakani,“ ütles Suu Kyi.

Sajad inimesed on surnud pärast seda, kui rohingja mässulised ründasid Birma Arakani osariigis politseiposte. Üle 6000 elupaiga on süüdatud ning Birmas vihatud ja kodakondsuseta rohingjad on massiliselt põgenenud naaberriiki Bangladeshi.

Nobeli rahupreemia võitja Suu Kyi on sattunud suure surve alla keeldumise tõttu rohingjade kohtlemisele vastu astuda ja sõjaväge karistada.