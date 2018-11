Berlusconi läheb bunga-bunga pidude eest uuesti kohtu alla

Süüdistus puudutab kümmekond aastat tagasi toimunud nn bunga-bunga pidusid, millest lisaks Berlusconile ja tema sõpradele võtsid osa ka prostituudid. Aastail 2008-09 toimunud pidudele organiseeris prostituute ettevõtja Giampolo Tarantini, kes mõisteti selle eest kaheksaks aastaks vangi, kuid on otsuse edasi kaevanud.

Prokuratuur teatas reedel, et Berlusconi maksis Tarantinile 500 000 euro ulatuses altkäemaksu, et see annaks kohtus valeütlusi ja kinnitaks, et poliitik polnud naiste elukutsest teadlik. Kohus algab 4. veebruaril Bari linnas. Analoogseid süüdistusi tunnistajate mõjutamises menetlevad ka Milano, Siena, Rooma ja Torino prokurörid. Praegu 82-aastane Berlusconi pole makseid eitanud, kuid kinnitab, et tegi neid üksnes heategevuslikel kaalutlustel.

2014. aastal tühistas apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsuse, millega mõisteti Berlusconi seitsmeks aastaks vangi alaealiselt seksi ostmise eest. 2013. aastal mõisteti talle nelja-aastane vangistus maksupettuse eest, mis asendati hiljem aastase ühiskondliku tööga. Praeguseks on aegunud ka süüdimõistmisega kaasnenud keeld poliitilistesse ametitesse kandideerida.