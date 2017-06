Berliini McDonald’sist leiti sütikuga gaasiballoon

Berliini Kreuzbergi linnaosas Wrangelstraßel avastati McDonald’si restoranis sütikuga gaasiballoon, teatas politsei.

Politsei kutsuti kohale kella üheksa ajal hommikul. Sündmuskohale saabusid liidumaa kriminaalameti demineerijad. Restoran tühjendati inimestest. Ligi kaks tundi hiljem teatas politsei, et kriminaaltehnikud on objekti kindlustanud. Enne kella 12 teatas politsei esindaja ajalehele Die Welt, et kahtlustatakse, et tegemist oli lõhkeseadeldisega.

Wrangelstraße oli umbes tund aega suletud. Asja uurimise võttis üle julgeolekuteenistus.

Aktuell Polizeieinsatz wg. eines verdächtigen Gegenstandes in #Kreuzberg Wrangelstr. voll gesperrt.

Unsere Spezialisten des #LKA am Ort

^tsm— Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 29, 2017

Nach Einschätzung unseres Staatsschutzes handelt es sich bei dem Gegenstand offenbar um eine Gasflasche mit Zündvorrichtung.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 29, 2017