Berliini arvatava terroristi vennad: Tuneesiast lahkudes oli ta normaalne inimene, polnud usklik ning jõi alkoholi

Ekspertiisist tulemused viitavad sellele, et tuneeslasest kahtlusalune Anis Amri juhtis veokit, mis sõitis Berliini jõuluturul rahva sekka, tappes 12 inimest.

Saksamaa siseminister Thomas de Maiziere ütles Reutersile, et Berliini jõuluturul rahva sekka sõitnud veokist leiti 24-aastase tuneeslase Anis Amri sõrmejäljed.

"Saame täna öelda, et tänase informatsiooni kohaselt on kahtlustatav suure tõenäosusega kuriteo sooritaja," ütles de Maiziere.

"Veoki juhikabiinist leitud sõrmejäljed toetavad seda väidet," lisas siseminister. Lisaks on välja antud ka Anis Amri vahistamisorder. Lisaks on kahtlustatava tabamisena viiva informatsiooni eest välja pandud 100 000 euro suurune tasu.

Saksmaa liidukantsler Angela Merkel lisas, et loodetavasti arreteeritakse kahtlusalune peatselt.

Põgenema pääsenud kahtlustatava puhul on alust arvata, et ta on vägivaldne ja relvastatud ning meedia hinnangul ei saa ka välistada, et ta kavandab uusi terrorirünnakuid, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Mehe tabamise teeb keerulisemaks ka see, et väidetavalt on ta Euroopas viibimise jooksul kasutanud vähemalt kuut valenime ning esinenud kolme erineva riigi kodanikuna.

Peamine asjaolu, mille alusel võimud Amrit otsima hakkasid, on see, et tema varjupaigataotlust puudutavad dokumendid leiti rünnakuks kasutatud veoauto juhiistme alt.

Amri perekond kutsus üles teda alistuma. Abdelkader Amri sõnul on ta kindel, et vend on süütu, kuid "kui ei ole, siis see on pere jaoks suur häbi".

Amri vend usuvad, et mees muutus pärast viis aastat tagasi Itaaliasse kolimist. "Kui ta lahkus Tuneesiast, oli ta normaalne inimene. Ta ei olnud religioosne, ta jõi alkoholi. Minu isa, minu vend ja mina palvetasime, aga tema ei teinud seda," ütles Amr Walid Amri Reutersile.

Venna sõnul oli Anis Amri viitmati Facebookis 10 päeva tagasi. "Ta läks Euroopasse sotsiaalsetel põhjustel: et teha tööd ja meie pere aidata," märkis vend. Perekond kardab, et Anis Amri võis radikaliseerumise tee leida neli aastat tagasi Itaalias vanglas viibides.

Itaalia politsei allikas ütles Reutersile, et Amri saabus 2011. aasta veebruaris paadipõgenikuna Lampedusa saarele. Mees elas vastuvõtukeskusesse saarel. 2011. aasta oktoobris Amri arreteeriti, kuna ta püüdis süüdata kooli. Hiljem sattus ta võimudega pahuksisse vandalismi ja varguse pärast.

Amri veetis nelja aasta pikkuse karistuse mitmes Itaalia vanglas. 2015. aasta mais teatati talle võimalikust riigist väljasaatmisest. Seejärel liikus Amri põgenikevooluga Saksamaale ning palus varjupaika.

Berliini terrorirünnakuga seoses otsitakse 24-aastast tuneeslast Anis Amrit, kes on olnud võimude jälgimise all. Esmaspäevaõhtuses rünnakus Berliini jõuluturul hukkus 12 ja sai viga 49 inimest.

