Berliini arst: Kremli-vastane aktivist Verzilov tõenäoliselt mürgitati

Vene internetiportaali juht ja Kremli-vastase punkbändiga Pussy Riot seotud Verzilov kaotas ajutiselt nägemise, kuulmise ja liikumisvõime, kuid on pärast laupäeval Saksamaale saabumist paranemas, vahendab Reuters.

„On ülimalt tõenäoline, et ta mürgitati,” ütles Berliini Charité ülikoolihaigla arst Kai-Uwe Eckardt pressikonverentsil, lisades, et muud seletust Verzilovi seisundile ei ole.

Eckardt ütles, et Verzilov kannatab seisundi all, kus mõned neurotransmitterid blokeeritakse.

Sümptomite kiire teke, sealhulgas tugevalt laienenud pupillid, kõrge vererõhk ja limaskestade kuivus, viitas tugevalt mürgistusele, teatas Eckardt.

Kuus päeva pärast aine tõenäolist manustamist on aga võimalused selle tuvastamiseks väikesed, teatas arst, lisades, et see võib olla ravim, looduslik aine või taimne materjal.

Kuigi Verzilov ei ole enam ohus, vajab ta endiselt intensiivset meditsiiniabi.

Verzilov on internetiväljaande Mediazona taga, mis on keskendunud inimõiguste rikkumise kajastamisele Venemaa karistusasutustes. Juulis jooksis Verzilov koos kolme Pussy Riotiga seotud naisega jalgpalli maailmameistrivõistluste finaali ajal Moskvas väljakule ja vahistati.