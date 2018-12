Benin hakkab arendama X-teega sarnanevat veebiplatvormi

Andmevahetuskeskkond sisaldab Eestis looddu X-tee edasiarendust UXPd ja koosvõimet toetavat riigi infosüsteemi haldussüsteemi.

Andmevahetusplatvormi arendaja on Cybernetica AS. E-riigi Akadeemia roll on infosüsteemi haldussüsteemi arendamine ja turvalise andmevahetusplatvormi juurutamine, toetades Benini agentuuri seadusandlike, organisatsiooniliste ja korralduslike küsimuste lahendamisel ning korraldades ametnikele ja IT-spetsialistidele vajalikke koolitusi.

Lepingu allkirjastasid E-riigi Akadeemia tegevjuht Arvo Ott ja Benini digitaalmajanduse ja kommunikatsiooni minister Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

Arvo Otti sõnul on Benini presidendi visiidiga kaks aastat tagasi alanud koostöö jõudnud nõustamisest ja koolitustest tehnoloogia kasutuselevõtu etappi.

„E-riigile pole tänapäeva maailmas alternatiivi. E-riigi loomine nõuab eeskätt poliitilist tahet. Beninil on see olemas. Seda on näidanud mitmed kõrgetasemelised kohtumised Eestis ja Beninis. E-riigi Akadeemiale on suur au olla Beninile partner e-riigi loomisel ja vahendada Eestist ning mujalt maailmast saadud kogemusi ja teadmisi,“ ütles Ott.

Maximilien Kpodjedo ütles, et Benin soovib kasutada maailma parimaid praktikaid oma e-riigi edukaks ja jätkusuutlikuks ülesehitamiseks.

„Eesti e-riigi arendamise eeskuju innustab meid. Soovime muuta Benini senist valitsemist, et suhelda paremini kodanikega ning luua uusi ärivõimalusi. Andmete turvalise vahetamise arendamise ja juurutamisega teeme selles suunas oma esimesed sammud, mis ei jää kindlasti viimasteks."

Riho Kurg, uue andmevahetusplatvormi arendaja Cybernetica UXP juht, teatas, et koostöö Beniniga on positiivseks jätkuks senisele koostööle.