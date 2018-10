Bellingcati väitel on teine Skripalide mürgitamises kahtlustatu GRU sõjaväearst Aleksandr Miškin

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: TASS

Briti uuriva ajakirjanduse veebiportaal Bellingcat tegi koos Vene partneri The Insideriga kindlaks teise topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamises kahtlustatava isiku, kes reisis Salisburysse Aleksandr Petrovi nime all. Bellingcati väitel on ta tegelikult sõjaväearst ja Vene sõjaväeluure GRU töötaja Aleksandr Jevgenjevitš Miškin.