Bellingcat tuvastas Malaisia lennuki allatulistamisega seotud GRU ohvitseri: oli varem Lõuna-Osseetia kaitseminister ja hiljem Süürias

Bellincati teatel on sellega esimest korda kindlaks tehtud, et kõrge Vene ohvitser, kes oli seotud MH17 katastroofiga, oli katastroofi ajal Ukraina territooriumil. Milline oli täpselt tema roll lennuki allatulistamisel, ei ole selge.

Varem on Ivannikov Bellingacati teatel olnud varjunime all Lõuna-Osseetia kaitseminister. Hiljem on ta tegutsenud ka Süüria kodusõjas. Uurijad on selle kindlaks teinud muu hulgas Ivannikovi ja tema naise telefonikõnesid pealt kuulates.

Bellingcat on jaganud tõendeid JIT-ga. Seda tehti enne tõendite avaldamist, et vältida kõigi avalike tõendite kõrvaldamist. Ivannikovist ei olnud internetis ühtki fotot, et ta saaks märkamatult erinevate nimede all tegutseda.

Eelmise aasta lõpus tuvastas Bellingcat koostöös The Insideriga teise MH17 allatulistamisega seotud kõrge Vene sõjaväelase, kes on kindralpolkovnik Tkatšov.