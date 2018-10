Bellingcat leidis Venemaa avalikust autoregistrist 305 võimaliku GRU töötaja isikuandmed

Bellincat püüdis koos Vene partneri The Insideriga leida kinnitust Hollandi võimude paljastatud väidetavate GRU töötajate isikutele. Võrreldes erinevate andmebaaside andmeid aastatest 2002-2014 suutis Bellingcat kinnitada, et need identiteedid olid ehtsad, erinevalt nende GRU töötajate omadest, kes on seotud topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisjuhtumiga Inglismaal.

Andmebaaside andmed ühe kohta neljast kahtlusalusest näitavad, et tema elukohaks on registreeritud Narodnoje Opoltšenije tänav 50 Moskvas. Sellel aadressil asub aga Venemaa kaitseministeeriumi sõjaväeakadeemia, mida rahvasuu tunneb GRU konservatooriumina, teatab Bellingcat.

Isikuandmete ehtsuse uurimise käigus leidis Bellingcat ühe Hollandi sõjaväeluure (MIVD) paljastatud GRU töötaja Vene autoomanike andmebaasist. 2011. aasta seisuga oli Aleksei Morenets VAZ 21093 registreeritud kasutaja ja omanik.

Auto oli registreeritud aadressile Komsomoli prospekt 20, kus asub sõjaväeosa number 26165, mida Hollandi ja USA õiguskaitseorganid on nimetanud GRU kübersõjaosakonnaks. Andmebaasis oli ka Morenetsi passi number.