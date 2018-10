Bellingcat: ka teine Skripalide mürgitamise kahtlusalune Miškin on Venemaa kangelane

Sõjaväearst Miškini perekonnale lähedased isikud ütlesid Bellingcatile, et nad usuvad, et Venemaa kõrgeim riiklik autasu anti Miškinile tegevuse eest kas Krimmis või seoses Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtšiga.

2014. aasta sügisel, kui nii Miškin kui ka varem tuvastatud Skripalide mürgitamise kahtlusalune, GRU polkovnik Anatoli Tšepiga said Venemaa kangelasteks, kolisid mõlemad uhketesse korteritesse Moskvas, mille väärtuseks tollase vahetuskursi järgi hinnatakse 350 000 ja 500 000 eurot.

Kuni 2014. aastani elasid nad ühiselamus, kuhu oli majutatud kümneid GRU-ga seotud ohvitsere ja mille omanik oli Venemaa kaitseministeerium. Kuigi Miškini elukohaks oli registreeritud GRU peakorter Moskvas, võib oletada, et ta elas GRU antud korteris.

Bellingcat usub, et uued korterid olid omamoodi tasu, mis käis Venemaa kangelase aunimetusega kaasas.

Ühtki avalikult kättesaadavat dokumenti Miškinile Venemaa kangelase aunimetuse omistamise kohta Bellingcat leida ei suutnud. See pole aga haruldane, sest ainult osa Venemaa kangelasi avalikustatakse. Need, kes saavad selle aunimetuse teenete eest, mis on riigisaladus, jäävad avalikustamata.