Belgiast on varastatud veok 34 000 liitri kemikaaliga, mida väidetavalt otsitakse üle Euroopa

Belgiast varastati veok, milles on arvatavasti 34 000 liitrit kemikaale, mistõttu otsitakse seda pakiliselt taga üle kogu Euroopa.

Hoiatused on väidetavalt välja saadetud politseijõududele kogu Euroopas. Veok varastati Belgia Lääne-Flandria provintsist Zedelgemist, mis asub Oostende sadama lähedal, vahendab Daily Mail.

Veoki treileris on väidetavalt 33 500 liitrit keemilist ainet ja politseiotsingutes osaleb teadete kohaselt Interpol.

Belgia föderaalpolitsei kinnitas Daily Mailile, et Zedelgemist on varastatud veok ja selles oli keemiline aine.

Pressiesindaja ütles aga, nii palju kui teatakse, ei saa seda ainet kasutada plahvatuse tekitamise materjalina.

Madridi ajakirjanik Laura Alonso väitis, et veok on musta värvi ja selles on aine nimega radiatsiid. Seda informatsiooni ei ole kinnitatud.

Itaalia meedia teatel on veoki registreerimisnumber 1-QEB-708.

Pärast laupäeval toimunud vargust olid teadete kohaselt valvel piiripunktid Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal, Luksemburgis ja Hollandis.