Belgia troonist loobunud kuningas Albert II peab andma DNA proovi võimaliku isaduse tuvastamiseks

Delphine Boël nõuab kohtu kaudu Jacques Boëli isaduse tühistamist ja kuningas Albert II tema tegelikuks isaks tunnistamist. Jacques Boël tegi 2013. aastal DNA testi, millest selgus, et ta ei ole Delphine Boëli bioloogiline osa, vahendab Het Laatste Nieuws.

Brüsseli apellatsioonikohtu otsus langetati Delphine Boëli advokaatide teatel 25. oktoobril.

„Kohus tegi kõigepealt kindlaks, et Albert II ei saa sekkuda Jacques Boëli isaduse vaidlustamisse, mida minu klient taotleb,” ütles Boëli advokaat Marc Uyttendaele. „Seejärel tegi ta kindlaks, et isegi kui küsimus on sugulussidemes, see tähendab, et Jacques ja Delphine Boëli vahel oli isa ja tütre suhe, tuleb tema küsimust uurida. Seejärel tehti kindlaks, et Jacques Boël ei ole õiguslikult ega faktiliselt Delphine’i isa,” seletas advokaat.

„Nii ei saa Delphine Boël hiljemalt kolme kuu pärast perekonnaseisu registrites enam olema Jacques Boëli tütar. Ja sellesama perioodi jooksul peab Albert II andma DNA proovi,” ütles Uyttendaele.