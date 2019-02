Belgia streik sulges lennuväljad ja sadamad, häiritud on ühistransport

Brüsseli transpordiettevõte MIVB ei osanud öelda, millistel liinidel on häireid, aga igal juhul on oodata palju segadust. Streigivalmidus on suur. Kella kuuest hommikul on avatud infokeskus ning kogu päeva informeeritakse reisijaid Facebookis, Twitteris ja MIVB äpi kaudu.

Belgia lennujuhtimisettevõte Skeyes teatas, et alates eile kella 22-st ei saa riigis 24 tunni jooksul õhku tõusta ega maanduda ükski lennuk.

Brüsseli lennuväljal on enamik lende tühistatud ja Skeyesi teade viitab sellele, et lennuväli on täielikult suletud. Seetõttu kutsutakse reisijaid üles lennujaama mitte tulema.

Suletuks jääb täna ka Charleroi lennuväli. Seal on oodata ka juurdepääsuteede blokeerimist.

Brussels Airlines on tühistanud streigi ajaks kõik lennud. TUIFly lennukid stardivad naaberriikidest, kuhu viiakse reisijad bussidega.

Välja arvatud ülelendavad lennud Suurbritanniast ja Suurbritanniasse on Belgia õhuruum prakitiliselt tühi.

Tõsiseid häireid on oodata ka Antwerpeni sadama töös. Mitmed sadamaterminalid on suletud, samuti depood ja raudteeterminalid. Streik avaldab mõju ka sadamalootside ja puksiiride teenustele.

Sotsialistliku ametiühingu teatel on aga Antwerpeni sadam pea täiesti vaikne ning ühtki laeva ei laadita ega lossita.

Ametiühingu ACV teatel ei tööta 24 tunni jooksul ka Genti sadam. Terminalid on blokeeritud pikettidega, liiklus suunatakse ümber ja ühtki laeva ei teenindata. Sama kehtib ka Zeebrugge sadama kohta.

Belgia postiteenistuse Bposti teatel on pilt segane. Ametiühingud ei ole aktiivselt streigile üles kutsunud, aga potentsiaalseid streikijaid toetatakse. Suured erinevused on omavalitsuste ning ilmselt Valloonia ja Flandria vahel.

Streigihuvi on olemas ka suurtes kaubanduskeskustes. Eriti Valloonias ja Brüsselis jäävad paljud ostukeskused suletuks ning seda on kohati oodata ka Flandrias.

Streigi mõju hariduses näib jäävat väikeseks. Kõige rohkem streikijaid on ilmselt Antwerpenis, Gentis ja Brüsselis.

Tervishoius tuleb tagada minimaalne töötajate arv ja töötatakse pühapäevasel režiimil.

Streigitakse erimeelsuste tõttu palgatõusu üle, mida piirati järgmiseks kaheks aastaks 0,8 protsendiga.