Belgia poeomanik soovitas röövlitel hiljem tagasi tulla, kui on rohkem raha – need võtsidki nõu kuulda ja peeti kinni

Laupäeval kella 15 ajal kõndis Didier’ e-sigaretipoodi kuus röövlit. Kaks neist tõmbasid särgid üles ja näitasid relvi. Kohe hakkasid nad pudeleid taskusse toppima, vahendab Het Laatste Nieuws.

Didier’l õnnestus aga röövlid puhta blufiga minema saata.

„Ma tegin neile selgeks: „Kell 15 ei käida röövimas. See on sama, nagu sa läheks kell 5 hommikul ajalehekioskit röövima. Röövima peab kell 18.30. Kui te täna õhtul tagasi tulete, võite saada 1000 eurot või isegi rohkem,” rääkis Didier. Kergeusklik röövlite seltskond võttis nõu kuulda ja kõndis poest välja.

Didier teavitas seejärel politseid, kuid seal oldi veendunud, et röövlid tagasi ei tule. Didier uskus aga, et tulevad, sest talle jäi mulje, et tegemist ei olnud väga särava mõistusega tegelastega.

Didier’l oligi õigus. Röövlid tulid aga esialgu tagasi liiga vara. Et politsei ei olnud veel kohal, pidi Didier veel aega võitma: „Ma ütlesin neile: te peate omale kella muretsema. 17.30 ei ole 18.30. Kell ei ole veel 18.30. Minge ära. Ja nad läksidki.”

Pärast tulid röövlid uuesti tagasi ja seekord olid politseinikud valmis. Viis röövlit pääses siiski põgenema, aga kuues võeti kohapeal kinni. Hiljem vahistati ka ülejäänud viis. Neid ähvardab mitu aastat vanglat.