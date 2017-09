Belgia on šokis. Surnuaiast leiti Mouscroni linnapea läbilõigatud kõriga surnukeha

Esmaspäeva õhtul leiti surnuaiast Mouscroni linnapea Alfred Gadenne (71) läbilõigatud kõriga surnukeha.

Šokeeriva avastuse tegi mehe abikaasa, vahendavad Daily Mail ja Iltasanomat.

Gadenne surnukeha leiti Luingne'i surnuaiast, kus ta käib igal hommikul ja õhtul. Nimelt on linnakeses ajalooline traditsioon, et just meer avab ja sulgeb kalmistu väravad.

Kohalik uudisteväljaanne SudInfo väidab anonüümsele allikale viidates, et kahtlusalune andis ennast politseile ülesse, kuid kuriteo motiiv on teadmata.

Juhtumiga tegeleb kohalik prokurör.

Gadenne oli Mouscroni linna konservatiivne linnapea. Tema surm šokeeris Belgiat ning riigi peaminister Charles Miche väljendas õudu poliitiku mõrva üle.