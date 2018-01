Belgia ema esitas kaebuse Eestis tegutseva veebilehe vastu, kus ta tütar sai tapmisähvardusi

Belgia ema esitas kaebuse veebilehe Say At Me vastu, sest tema tütart ähvardatakse seal. Teismelised kommenteerivad seal anonüümselt kõike ja kõiki, mis viib tihti hirmutamise ja kiusamiseni. Belgia politsei ei saa aga midagi teha, sest veebilehte opereeritakse Eestist.

Say At Me’s võivad teismelised teha omale konto, et nende sõbrad saaksid neid anonüümselt kommenteerida. See on tore nende jaoks, kes komplimente saavad, kuid paljud noored saavad kohutavaid kommentaare, teatab flaami telekanali VTM uudisteportaal VTM Nieuws.

Tinglikult Marieks nimetatava belglanna tütar sai küll komplimente, kuid sellega asi ei piirdunud. Kirjutati ka, et tütar on hoor ning tuli isegi tapmisähvardusi.

Eelmisel aastal tegi 15-aastane briti teismeline Say At Me’s kiusamise pärast enesetapu. Siis tehti üleskutseid see veebileht keelustada, kuid seni ei ole see õnnestunud.

Marie esitas tundmatute vastu kaebuse, kuid ta peab ka tähtsaks teisi lapsevanemaid hoiatada.

Eksperdid soovitavad lapsevanematel mitte keelata lastel seda veebilehte külastada, kuid nad peaksid sellest lastega kindlasti rääkima.

Belgia politsei andis teada, et on võimetu midagi tegema. Veebilehte opereeritakse Eestist ja seetõttu ei saa selle vastu midagi teha.