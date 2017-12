BBC: Ramzan Kadõrovi tütar avas Groznõis erootilise naistepesu poe

Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi tütar Aišat avas erootilise naistepesu ja intiimsete aksessuaaride poe. Et seksiteema on Tšetšeenias tabu, reklaamitakse poodi kitsas ringis, teatab BBC venekeelne teenistus.

Novembri lõpus toimus Groznõi kesklinnas naistepesu ja aksessuaaride butiigi Lady A pidulik avamine, millest kirjutas mitu Tšetšeenia populaarset blogijat.

Butiigi perenaine on Ramzan Kadõrovi 18-aastane tütar Aišat, selgub külaliste postitustest sotsiaalmeediasse.

На открытии 🔥шикарного, безумно красивого женского бутика @ladya_boutique 🔥😻 Дал т1аьхье беркате йойл! 💋🙏❤️😻 A post shared by @heda__gazieva on Nov 28, 2017 at 11:19pm PST

Juba varem juhib Aišat islamimoemaja Firdaws ning tal on kondiitriäri samanimelises kaubanduskeskuses. Selle kondiitriäri kõrval avatigi pesubutiik.

„Sinu saladuste ja pitsitoreduse buduaar. Ole julgem... Ainult meie vahel...” kirjeldatakse poe kaubavalikut Instagrami suletud kontol. Müüakse poes tuntud Euroopa ja USA pesutootjate toodangut.

Poest on võimalik osta ka intiimkosmeetikat. Näiteks massaažikreemi, mis võimaldab „tunda partneri maitset”. Osta saab ka vagiinat ahendavat geeli, piitsasid, maske ja muud sellist.

Tšetšeenia on islamimaa ja seksiteemat loetakse seal tabuks. Groznõis on naiste pitspesu poode, aga neid ei reklaamita. Kaubanduskeskuses on pesuvitriinid läbipaistva tülliga varjatud.

Ramzan Kadõrov esitleb end traditsiooniliste islamiväärtuste järgijana. Korduvalt on ta sõna võtnud seksuaalhariduse vastu koolides ning on rääkinud naiste tagasihoidliku käitumise vajalikkusest avalikus kohas. 2011. aastal ütles Kadõrov ajalehele Komsomolskaja Pravda, et noored naised lähevad paljastava riietuse eest põrgusse.