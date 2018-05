BBC: Porošenko ostis Trumpi advokaadilt 400 000 dollari eest kohtumise USA presidendiga

See viis lõpuks Trumpi advokaadi ja usaldatud asjade kordaajaja Cohenini, kellele maksti 400 000 dollarit.

Teine allikas Kiievis rääkis samadest üksikasjadest, välja arvatud see, et Cohenile maksti kokku 600 000 dollarit.

Neid väiteid toetab ka USA advokaat Michael Avenatti, kes esindab pornostaar Stormy Danielsi kohtuasjades Trumpi vastu ja on avaldanud andmeid Coheni finantsasjade kohta.

Avenatti ütles, et Coheni panga USA rahandusministeeriumile esitatud kahtlase tegevuse aruanded näitavad, et Cohen sai raha „Ukraina huvide esindajatelt”.

Kõrge luureametnik Kiievis väitis, et Cohenit aitas Felix Sater, kes on süüdi mõistetud endine mafiooso, kes oli kunagi Trumpi äripartner.

Ukraina presidendiadministratsioon keeldus alguses kommentaaridest, kuid tegi hiljem avalduse, milles kogu lugu nimetatakse jultunud valeks, laimuks ja võltsinguks.

Porošenko tahtis Trumpiga nii meeleheitlikult kohtuda selle tõttu, mis juhtus USA presidendivalimiste kampaania ajal.

2016. aasta augustis avaldas ajaleht New York Times dokumendi, mis näis näitavat, et Trumpi kampaaniamänedžer Manafort sai miljoneid dollareid Vene huvide esindajatelt Ukrainas. See oli lehekülg Ukraina Vene-meelse Regioonide Partei „mustast arveraamatust”. Lehekülg näis olevat pärit Ukraina korruptsioonivastaselt ametkonnalt NABU, mis Manaforti tegevust uuris. Manafort oli sunnitud tagasi astuma.

Mitmete Ukraina allikate sõnul andis Porošenko loa selle lehekülje lekitamiseks, uskudes, et Hillary Clinton on USA presidendivalimiste kindel võitja.

See oli aga katastroofiline viga – Ukraina oli toetanud USA presidendivalimistel vale kandidaati. Ükskõik kuidas see leke toimus, kahjustas see valimiste võitjat Trumpi.

Nädal pärast Porošenko kohtumist Trumpiga teatas NABU, et ei uuri enam Manaforti tegevust. Juurdlus anti üle riigiprokuratuurile, kus see vaikselt soikus.

Üks Kiievi allikatest ütles BBC-le, et Porošenko andis Trumpile „kingituse” - tagatise, et Ukraina ei leia enam tõendeid Trumpi valimiskampaania võimaliku kokkumängu kohta Venemaaga.