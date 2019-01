BBC: May võib püüda saada Brexiti-kokkuleppele toetust Iiri varuplaanist loobudes või seda muutes

Eelmisel nädalal ütles May, et keskendub parteiülestele läbirääkimistele, et Brexiti-kokkuleppele parlamendis heakskiit saada. BBC teatel püüab ta aga nüüd saada heakskiitu oma erakonnalt konservatiividelt ja valitsust toetavalt DUP-lt, sest opositsiooniliste leiboristide toetuse saamine on ebatõenäoline.

Downing Street kinnitas samas, et parteiülesed läbirääkimised jätkuvad.

May viis eile läbi valitsuse konverentskõne. BBC teatel tahab ta näidata Euroopa Liidule, et parlamendiliikmed võivad toetada kokkulepet ilma Iiri varuvariandita, lootes sellega kallutada Brüsselit oma seisukohti pehmendama.

Iiri varuvariant on lahkumiskokkuleppe „kindlustuspoliitika”, mis on mõeldud tagama, et Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahele ei tekiks pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist niinimatatud kõva piiri.