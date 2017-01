BBC: kuidas libauudis kuninganna surmast muutus lääne meedia ründamiseks Vene- ja Trumpi-meelse Twitteri konto kaudu

BBC kirjeldab, kuidas muutus sotsiaalmeedia libauudis, mis sisaldas kuulujuttu tohutust valitsusepoolsest varjamisest, mõistatuslikuks, kuid populaarseks lääne meedia vastaseks kampaaniaks.

29. detsembril jõudis Twitteri trendide nimekirja tippu Suurbritannias hashtag #mediablackout. Väidetavalt varjas ehk pimendas meedia uudislugu kuninganna Elizabeth II surmast. Levisid kuulujutud vandenõust avalikkuse teadmatuses hoidmise kohta, teatab BBC News.

Nagu on enamiku kuulujuttude ning petulugude ja libauudistega, oli ka see alguses pealtnäha usutav, kui kalduda vandenõuteooriaid uskuma.

Kuninganna oli hiljuti haige olnud, mistõttu puudus esimese jõulupüha jumalateenistuselt. Lisaks sellele suri 2016. aastal märkimisväärselt palju kuulsaid inimesi.

Jõulude ja uue aasta vahel muutus kuninganna külmetushaigus miskit moodi kuulduseks vandenõu kohta, mis siis moondus suurte lääne uudisteorganisatsioonide ja eriti BBC vastu suunatud ilmselgelt poliitiliselt motiveeritud kampaaniaks.

Kuidas libauudis arenes:

29. detsember kell 6.20: kontolt @ecclesmanutd mainitakse esimest korda väidetavat „meedia pimendamist“.

Loe veel

Mees selle konto taga säutsub peamiselt jalgpallist ja igapäevaelust. Hiljem ütles ta, et kordas lihtsalt kuulujuttu, mida ta naine Facebookis nägi.

29. detsember, hommik: säutsud hakkavad Twitteris selle kuulujutu kohta vaikselt tiksuma.

29. detsember, veidi pärast keskpäeva: valekontol, mis on kujundatud nagu BBC ametlik Twitteri konto, avaldatakse libauudis, et kuninganna on surnud. Paljud lähevad õnge ja jagavad seda.

29. detsember, õhtu: libakonto suletakse ning hashtag #mediablackout satub üldise pilke alla. Ometi jätkab see hashtag levimist. Mitte kõik ei tea selle ümberlükkamisest ning paljudele jääb mulje, et uudise kuningliku surma kohta võib avaldada ainult kell 8 hommikul, mis on viivituse põhjus. Mõned ootavad sotsiaalmeedias ärevalt hommikut.

30. detsember, kell 8.00: mitte midagi ei juhtu.

30. detsember, hiljem: sel hetkel võiks rumal hashtag’i kuulujutt lihtsalt hajuda. Aga askeldamine kella 8 ümber on tõuganud #mediablackouti taas Twitteri edetabelitesse. Üks konto on eriti mõjukas. Ian56 kirjutab: „USA ja UK valitsuste suurte kuritegude & valede kohta on ALATI #mediablackout (nt et USA & UK relvastavad džihaaditerroriste Süürias).“ Sellele on lisatud meem: „Saad oma uudised nendest allikatest? (BBC, Fox News, Channel 4 News, CNN, Sky News, ABC News, NBC News) Palju õnne….. Sul pole õrna aimugi, mis toimub.“

Ian56 (@ian56789) on väidetavalt „Terve mõistuse ja õiguste eestvõitleja. Börsimaakler. Poliitikaanalüütik. Levitab infot. Osutab desinfole meedias.“

Kontolt avaldatakse Vene-meelseid, Donald Trumpi meelseid, läänevastaseid ja vabakaubandusevastaseid sõnumeid enam kui 23 000 jälgijale.

Vaatamata erilisele keskendumisele USA ja Vene poliitikale on konto asupaigaks märgitud „UK“. Avatarina kasutatakse tuntud Briti modelli David Gandy pilti.

Ian56 #mediablackouti säutse märkisid meeldivateks ja jagasid mitmed „sock puppet’id“ – liba- või duplikaatkontod, mis on mõeldud sõnumi võimendamiseks internetis. 30. detsembri hommikul kergitasid need jälgijad ja kontod Ian56 populaarsust, kuigi sõnumitel oli vähe pistmist algse vale kuulujutuga kuninganna surma kohta.

„BBC peamine eesmärk alates 1922. aastast on hoida avalikkust väärinformeeritu & desinformeerituna UK valitsuse kuritegude kohta. #mediablackout,“ kirjutas Ian56.

Ja veel: „Uuskonservatiivide valede & agressiooniaktide paljastamisel on #mediablackout, mille eesmärk on provotseerida pingeid Venemaaga.“

#mediablackout hääbus lõpuks 30. detsembril, kui avaldati tegelik uudis Briti kuningakoja tegemiste kohta.