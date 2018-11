BBC: keskkonnaminister Gove lükkas ettepaneku hakata Brexiti-ministriks tagasi, aga valitsusest ei lahku

Senine Brexiti-minister Dominic Raab astus eile tagasi viidates saatuslikele vigadele kokkuleppes, vahendab BBC News.

Briti valitsus avalikustas pikalt oodatud kokkuleppe kavandi kolmapäeval.

May ütles eile, et Gove teeb keskkonnaministrina suurepärast tööd ja lisas: „Ma ei ole veel nimetanud uut Dexeu (Euroopa Liidust lahkumise ministeerium – toim) ministrit ja ma nimetan valitsuse uued liikmed omal ajal.”

BBC andmetel lükkas aga Gove, kes oli referendumi ajal üks juhtivaid Euroopa Liidust lahkumise eestkõnelejaid, tagasi May ettepaneku hakata Brexiti-ministriks, öeldes, et võtaks ametikoha vastu ainult siis, kui saaks proovida teha muudatusi juba kokkulepitud kokkuleppekavandisse, mille kohta May ja Euroopa Liidu liidrid on öelnud, et see on võimatu.

Teatatakse, et Gove oli üks võtmetähtsusega valitsuse liikmetest, kes tagas kolmapäevasel pikal valitsuse istungil toetuse May kokkuleppele, kui mitmed ministrid väljendasid kahtlusi.

Gove ei lahku valitsusest, sest tahab teha koos kolleegidega tööd, et tagada parim tulemus riigi jaoks, teatas allikas.

Eile astus lisaks Raabile tagasi ka töö- ja pensionide minister Esther McVey.

Kokkuleppekavand on ärritanud ka mõningaid konservatiividest parlamendiliikmeid, sealhulgas juhtivat Brexiti toetajat Jacob Rees-Moggi, kes ütles, et tema ja ta mõttekaaslased esitasid May umbusaldamise kirja. Umbusaldushääletuse jaoks on vaja 48 sellist kirja.