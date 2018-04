BBC: Julia Skripal pääses haiglast välja

Salisbury närvimürgirünnaku sihtmärgiks olnud endise topeltagendi Sergei Skripali tütar Julia, kes samuti rünnaku ohvriks langes, pääses haiglast välja, teatas BBC.

BBC teatel lasti Julia Salisbury haiglast välja eile ja viidi kindlasse kohta.

Allikad teatasid ka Sky Newsile, et Julia oli kavas haiglast välja kirjutada juba eile, kuid ei saanud kinnitada, et see toimus.

Avaldust arstidelt on oodata täna.

33-aastane Julia leiti koos 66-aastase isaga teadvusetult Salisbury kesklinnast pingilt üle viie nädala tagasi.

Nad mürgitati närvimürgiga novitšok, mis arvatakse olevat olnud määritud Skripali koduukse lingile Salisburys.

Julia saabus päev varem Moskvast isale külla.

Ligi kuu olid mõlemad kriitilises seisundis Salisbury haiglas, kuid on viimasel ajal kiiresti paranenud.