Barcelonas sõitis kaubik rahva sekka, on vigastatuid

Veok ründas rahvamassi Barcelona Ramblase turistipiirkonnas, vahendab BBC Hispaania politse teadet. Kui palju on vigastatuid, pole hetkel veel teada. Kohalik päästeteenistus soovitab piirkonnast eemale hoida, rünnak toimus Placa Catalunya naabruskonnas.

Briti ajaleht Indipendent kirjutab, et kaubik sõitis mööda kõnniteid, enne kui sõitis ühe kioski otsa ja viimaks seisma jäi.

"Oli palju müra, kõik jooksid varju. Seal oli palju rahvast, see on üks Barcelona käidavaimaid kohti, palju perekondi. Ma usun, et mitu inimest sai pihta," ütles BBC-le Marc Esparcia, 20-aastane tudeng, kes elab Barcelonas. "See oli kohutav, puhkes paanika," lisas ta.