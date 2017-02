Barcelonas peeti kinni gaasiballoonidega veokiga vastassuunas kihutanud Rootsi kodanik

Hispaania politsei teatas teisipäeval, et tulistas butaaniballoone vedanud veokit, mis sõitis Barcelonas vastassuunas, ning peatas sõiduki ja vahistas selle Rootsi kodanikust juhi.

Rootsi ajalehe Aftonbladet teatel oli tegemist 30. eluaastates mehega, kelle elukoht on Lõuna-Rootsis.

Mees sõitis butaaniballoonidega lastitud veokiga suure kiirusega vastassuunavööndis Barcelona ringtee Ronda Litorali suunas.

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi kell 10.40.

Politsei oli sunnitud veoki peatamiseks tulirelva kasutama.

Ükski lask juhti ei tabanud. Ta võeti vahi alla ja selgus, et ta on Rootsi kodanik.

Politsei ütles ajalehele El Mundo, et mees ise ei pea juhtunut rünnakuks.

Teadete kohaselt on mees varem kannatanud psüühiliste probleemide all ning Hispaania meedia teatel näis ta olevat mingite ainete mõju all.

Tagaajamise käigus said mitmed teised sõidukid kannatada ja mitmed gaasiballoonid kukkus veokilt maha. Üks naine sai kergelt viga.