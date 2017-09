Barcelonas asuvast Sagrada Familia katedraalist evakueeriti inimesed kahtlase kaubiku tõttu

Sündmuskohal on ka pommigrupp TEDAX, kes uurib kaubikut kirjutab Aftonbladet.

Katedraali ligipääs blokeeritud, evakueeriti ka inimesed lähedal asuvatest poodidest. Kirikut ümbritsevad tänavad on suletud.

Hiljem selgus, et tegemist oli valehäirega.

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família