Barcelonas kaubikuga rahva hulka sõitmises ja 13 inimese tapmises kahtlustatav Moussa Oukabir, kes on allikate sõnul just 18-aastaseks saanud, oli kaks aastat tagasi küsimuste ja vastuste veebilehe Kiwi regulaarne kasutaja ja lubas seal kõik uskmatud tappa, kirjutab Barcelona ajaleht La Vanguardia.

Teised kasutajad küsisid Oukabirilt, mida ta teeks esimesel päeval absoluutse maailma kuningana. „Tapaksin uskmatud ja jätaksin alles ainult moslemid, kes järgivad religiooni,“ vastas Oukabir. Veel küsiti temalt, millises riigis ta kunagi ei elaks. „Vatikanis,“ vastas Oukabir.

Oukabiri tundnud noor naine, kes otsustas anonüümseks jääda, ütles La Vanguardiale, et oli kõigest kuuldes väga üllatunud, sest Moussa on tema sõnul väga normaalne ja sümpaatne poiss. Naise sõnul oli Oukabir rõõmsameelne ja temas ei olnud midagi vastumeelset. Ta oli vaiksemapoolne ega otsinud kunagi probleeme. Naine lisas, et tal oli grupp marokolastest sõpru, kes kõik rääkisid täiuslikult katalaani keelt. Oukabir saabus naise sõnul Katalooniasse, kui oli kolmeaastane.