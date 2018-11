Barcelona keskraudteejaamas evakueeriti pommikahtluse tõttu kaks rongi

Regionaalsete politseijõudude Mossos d’Esquadra pressiesindaja teatas, et pommiüksus mobiliseeriti täna hommikul kiirraudteele Barcelona Santsi jaama. Mossose teatel tegi raudteejaama turvateenistus kohaliku aja järgi kella 8 ajal kindlaks, et kohvris on võimaliku lõhkeseadeldise kujuline objekt, vahendab Associated Press.