Barack Obama Charlottesville'i-säutsust on saanud Twitteri enimlaigitud postitus

Omama kirjutas ööl vastu laupäeva Twitterisse Nelson Mandela tsitaadi "Keegi ei sünni vihates teist inimest tema nahavärvi või tausta või usu pärast. Inimesed peavad õppima vihkama ja kui nad õpivad vihkama, saab neid ka armastama õpetada, sest armastus on inimese südamele loomupärasem kui selle vastand." Postitus oli jaotatud kolme säutsu, millest esimeses oli ka pilt Omamast koos erinevat nahavärvi lastega.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm