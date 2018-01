Bannon: Trump Jr-i kohtumine venelastega oli riigireeturlik; Trump: Bannon on mõistuse kaotanud

Valge Maja endine peastrateeg Steve Bannon nimetas 2016. aasta juunis toimunud kohtumist grupi venelastega, millel osalesid Donald Trump Jr ja tema isa presidendivalimiste kampaania tippametnikud, „riigireeturlikuks” ja „ebapatriootlikuks”, teatab Reuters värskele raamatule viidates.

President Donald Trump vallandas Bannoni Valge Maja ametist augustis ja ründas teda eile juba väga isiklikult.

„Steve Bannonil ei ole mingit tegemist minu ega minu presidentuuriga. Kui ta vallandati, ei kaotanud ta mitte ainult töökoha, ta kaotas oma mõistuse,” kuulutas Trump pärast Bannoni kommentaaride avalikuks tulemist.

Michael Wolffi raamatus „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”) Bannon pilkab ja avaldab hämmastust New Yorgi Trump Toweris toimunud kohtumise üle Vene advokaadiga, kes teadete kohaselt pakkus kahjustavat informatsiooni demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta.

Bannon ütleb raamatus ka, et oli kindel, et Trump Jr viis venelased, kes võtsid sellest kohtumisest osa, kohtuma oma isaga. Kohtumise korraldas Trump Jr ning sellel osalesid ka Trumpi väimees Jared Kushner ja tollane kampaania juht Paul Manafort.

2016. aasta 9. juunil toimunud kohtumine on osa föderaalse eriprokuröri Robert Muelleri juurdlusest Trumpi kampaania ja Venemaa võimaliku kokkumängu kohta USA presidendivalimistel.

„Kolm kõrgemat tegelast kampaanias mõtlesid, et on hea mõte kohtuda välisriigi valitsusega Trump Toweris konverentsiruumis 24. korrusel – ilma juristideta. Neil ei olnud juriste,” tsiteeritakse raamatus Bannonit. „Isegi kui te arvate, et see ei olnud riigireeturlik või ebapatriootlik või tõsine sitt, ja mina juhtun arvama, et see oli seda kõike, oleksite te pidanud kohe FBI-le helistama.”

Veel ütleb Bannon raamatus järgmist: „Võimalus, et Don Jr ei viinud neid jumo’sid oma isa kabinetti 25. korrusel on null.” Reutersi teatel tähendab jumo joodikut.

Raamat, mis peaks ilmuma järgmisel teisipäeval, põhineb enam kui 200 intervjuul Trumpi, Valge Maja kõrgetasemeliste töötajate ja teistega, mille on läbi viinud väljaande Hollywood Reporter kaastöötaja Wolff.

New York Magazine’i artiklis ütles Wolff, et kampaaniameeskond lootis presidendivalimised kaotada, alates Trumpist endast ja tema perekonnast kuni töötajateni, kes lootsid pärast valimisi saada tulutoovad töökohad.

Kui sai selgeks, et Trump on võitnud, ütles Donald Trump Jr ühele sõbrale, et isa „nägi välja, nagu oleks tonti näinud ja Melania oli pisarates ja mitte rõõmust”.

Bannon ütleb raamatus veel, et tema usub, et juurdlus Trumpi kampaania ja Moskva võimaliku kokkumängu üle keskendub rahapesule.

„Nad lömastavad Don Juniori üleriiklikus televisioonis nagu muna,” tsiteeritakse Bannonit ütlemas.