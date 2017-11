Bangladesh ja Myanmar sõlmisid kokkuleppe rohingja põgenike tagasivõtmiseks

Bangladesh kirjutas Myanmariga alla kokkuleppele sadade tuhandete viimase aja sõjaväe repressioonide eest põgenenud rohingja moslemite tagasivõtmiseks.

Bangladeshi välisministeeriumi avalduses öeldakse, et kodudest lahkuma sunnitud inimesed võivad hakata naasma kahe kuu jooksul, vahendab BBC News.

Kaks poolt teatasid, et töötavad veel Myanmari pealinnas Naypyitaw’s sõlmitud kokkuleppe detailide kallal.

Abiagentuurid on väljendanud muret rohingjade sunniviisilise tagasisaatmise üle, kui nende julgeolekut ei tagata.

Rohingjad on riigita vähemus, kes on kaua aega kannatanud budistlikus Myanmaris tagakiusamise all.

Pärast vägivalla puhkemist Arakani osariigis augusti lõpus on naaberriiki Bangladeshi põgenenud üle 600 000 rohingja.

Eile ütles USA välisminister Rex Tillerson, et Myanmari sõjaväe tegevus rohingjade vastu kujutab endast etnilist puhastust.

Bangladeshi esindaja Mahmood Ali sõnul on tegemist esimese sammuga. Myanmari kõrge ametniku Myint Kyaingi sõnul on riik valmis rohingjad tagasi võtma niipea kui võimalik.