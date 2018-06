Baltimaade eeskuju: 175 000 inimest kogunes iseseisvuse toetuseks Baski ketti

Eile avaldati Hispaania Baski regioonis meelt iseseisvusreferendumi korraldamise toetuseks.

Umbes 175 000 meeleavaldajat moodustas käest kinni hoides 202-kilomeetrise inimketi, mis ühendas omavahel Donostia (San Sebastiani) ja Gasteizi (Vitoria) linnad. Korraldajad said inspiratsiooni 1989. aasta Balti ketist. Reuters märgib, et enamik baskidest iseseisvust ei poolda, kuid referendumi korraldamise ideele on siiski suur toetus.

Hispaania valitsuse sõnul on igasuguste iseseisvusreferendumite korraldamine regioonides seadusevastane. Värske sotsialistist peaminister Pedro Sánchez on kutsunud iseseisvusmeelse Kataloonia liidreid üles uutele läbirääkimistele.