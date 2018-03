Balti riikide välisministrid hoiatasid Washingtonis naiivsuse eest

Kolme Balti riigi välisministrid tõid Washingtoni karmid sõnumid Venemaa ohu kohta ning olid ettevaatlikud, tänades USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni toetuse eest NATO-le.

Pärast kohtumist USA välisministri Rex Tillersoniga antud intervjuus AFP-le jagasid Sven Mikser ning Läti välisminister Edgars Rinkēvičs ja Leedu välisminister Linas Linkevičius oma muret Venemaa hübriidohtude üle.

„Ma arvan, et see, mida me oleme viimase kolme-nelja aasta jooksul näinud, on see, et demokraatlike riikide kogukond on rünnaku all,” ütles Rinkēvičs Venemaa häirimisele ja sekkumisele viidates. „Meie demokraatlike institutsioonide alus ise on rünnaku all sotsiaalmeedia kaudu valeuudistega ja ka raha mõju kaudu ja on väga tähtis, et me hoiame kokku.”

Rinkēvičsi sõnul on oht enneolematu pärast 1930.-1940. aastaid.

Balti ministrite jaoks oleks viga ignoreerida üht ohtu, et tegelda teisega, kui küberruum ja globaliseerunud majandus ning meedia muutuvad üheks hübriidlahinguväljaks.

„Julgeolek on tänapäeval üha jagamatum,” ütles Mikser. „Ei ole selget vahet sise- ja välisjulgeoleku vahel ja ka geograafiliselt. Julgeolek globaliseerub.”

Kolm välisministrit kutsusid Washingtoni üles vaatama ohule nende oma ja Euroopa institutsioonidele näkku.

„Me soovitame alati oma kolleegidel Ühendriikides ja Euroopas olla realistlikumad, mitte olla naiivsed. Dialoog on tähtis nii kaua, kui see ei ole suitsukate mitte millegi tegemise ees,” ütles Linkevičius.

Linkevičius märkis Venemaa presidendi Vladimir Putini hiljutist sõjakat kõnet, kus viimane uhkustas uue põlvkonna tuumarelvadega, mille vastu on lääne raketitõrjesüsteemid kasutud.

„Sedatüüpi dialoog ei ole vastuvõetav. Ja see on sõjaline jõud, see ei ole dialoog, see on midagi muud,” lausus Linkevičius.

Kõik kolm ministrit nõustusid, et tahaksid USA vägede alalisemat paigutamist Balti riikidesse koos Briti, Kanada ja Saksa liitlastega.